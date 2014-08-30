Yanlış Rom Attım Telefon Açılmıyor

Eğer mobil cihazınıza yanlış rom attıysanız yapmanız gerekenler aşağıda.
İlk olarak yedeğimiz varsa onu kuruyoruz.
Eğer yedeğimiz yoksa işimiz zor. Öncelikle telefonumuzun marka model ekran çözünürlüğüne ve kerneline yani telefona uygun bir rom buluyoruz.Bulduğunuz romu pc ye indirip bir sd karta(hafıza kartı) atıyoruz ve gerisi kolay..
Telefonu recovery modunda açıp "backup and restore" ye giriyoruz restore "from external sd card" diyoruz romu attıktan sonra bu rom uyumluysa telefonunuz açılacaktır.
Eğer ki olmadıysa telefonunuza uygun androidi indirerek kurun.(bu seçenek replikada olmaz)
Merhaba.bendede boyle oldu.telefon ekrani acilmiyor,hicbir sey yapilmiyor.telefon sarja takildiginda titremiyor.recovery ye girsem gerisi kolay da onu bile yapamiyor.nolur bilenler soylesin.
http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/ Bu konudaki gibi deneyin.
Ben telefona rom kurarken telefon gitti.telefon olu gibi.hic bir tusu calismiyor
Tekrar rom atamıyor musunuz? G3 için sağlam rom çıkmadı diye biliyorum siz hangisini kurmayı denediniz.
samsung galaxy ace gt 18160 rom kurdum telefon ne açılıyor ne kapanıyor telefon hiç ama hiç açılmıyor şarja taktım açılır belki beklettik ama açılmadı recovery download modada giremiyoruz garantiside yok servisede gönderemem
yedeğide yok unutmuşum yedeklemeyi
ses açma + home ve güç tuşlarına basınca da mı tepki vermedi?
benim telefonda aynı oldu hıc tepkı vermiyor
merhaba g2 ye yanlış rom yukleme sonucu telefonum açılmıyor backup da almadım ne yapmam lazım lg logosunda kalıyor