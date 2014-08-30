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Yanlış Rom Attım Telefon Açılmıyor

PetaBayt 30 Ağustos 2014 Android, Yazılım Güncelleme 8 Yorum

Eğer mobil cihazınıza yanlış rom attıysanız yapmanız gerekenler aşağıda.

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İlk olarak yedeğimiz varsa onu kuruyoruz.
Eğer yedeğimiz yoksa işimiz zor. Öncelikle telefonumuzun marka model ekran çözünürlüğüne ve kerneline yani telefona uygun bir rom buluyoruz.Bulduğunuz romu pc ye indirip bir sd karta(hafıza kartı) atıyoruz ve gerisi kolay..

Telefonu recovery modunda açıp "backup and restore" ye giriyoruz restore "from external sd card" diyoruz romu attıktan sonra bu rom uyumluysa telefonunuz açılacaktır.

backup_complete

Eğer ki olmadıysa telefonunuza uygun androidi indirerek kurun.(bu seçenek replikada olmaz)

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8 Yorum

  1. Ehmed
    02 Ekim 2014 at 11:39

    Merhaba.bendede boyle oldu.telefon ekrani acilmiyor,hicbir sey yapilmiyor.telefon sarja takildiginda titremiyor.recovery ye girsem gerisi kolay da onu bile yapamiyor.nolur bilenler soylesin.

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  2. Ehmed
    06 Ekim 2014 at 18:52

    Ben telefona rom kurarken telefon gitti.telefon olu gibi.hic bir tusu calismiyor

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    • admin
      07 Ekim 2014 at 01:05

      Tekrar rom atamıyor musunuz? G3 için sağlam rom çıkmadı diye biliyorum siz hangisini kurmayı denediniz.

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  3. himmet
    02 Mart 2016 at 14:41

    samsung galaxy ace gt 18160 rom kurdum telefon ne açılıyor ne kapanıyor telefon hiç ama hiç açılmıyor şarja taktım açılır belki beklettik ama açılmadı recovery download modada giremiyoruz garantiside yok servisede gönderemem
    yedeğide yok unutmuşum yedeklemeyi

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  4. gokhan
    23 Mayıs 2016 at 17:36

    benim telefonda aynı oldu hıc tepkı vermiyor

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  5. can
    29 Haziran 2017 at 12:45

    merhaba g2 ye yanlış rom yukleme sonucu telefonum açılmıyor backup da almadım ne yapmam lazım lg logosunda kalıyor

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