Yanlış Rom Attım Telefon Açılmıyor

Eğer mobil cihazınıza yanlış rom attıysanız yapmanız gerekenler aşağıda.

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İlk olarak yedeğimiz varsa onu kuruyoruz.

Eğer yedeğimiz yoksa işimiz zor. Öncelikle telefonumuzun marka model ekran çözünürlüğüne ve kerneline yani telefona uygun bir rom buluyoruz.Bulduğunuz romu pc ye indirip bir sd karta(hafıza kartı) atıyoruz ve gerisi kolay..

Telefonu recovery modunda açıp "backup and restore" ye giriyoruz restore "from external sd card" diyoruz romu attıktan sonra bu rom uyumluysa telefonunuz açılacaktır.

Eğer ki olmadıysa telefonunuza uygun androidi indirerek kurun.(bu seçenek replikada olmaz)