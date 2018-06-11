Yapay Zekâ Alanında Dünyaca Ünlü Bilim İnsanları Samsung’a Katıldı

Yapay zekâ konusunda uzman dünyaca ünlü bilim insanları Dr. H. Sebastian Seung ve Prof. Dr. Daniel D. Lee’nin katılımıyla birlikte Samsung’un yapay zekâ konusunda Ar-Ge yeteneği daha da güçlendi

SEUL, Kore – 11 Haziran 2018 – Samsung Electronics, yapay zekâ konusunda uzman olan dünyaca ünlü bilim insanları, Princeton Üniversitesi Nöro Bilim Enstitüsü ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden Dr. H. Sebastian Seung ve Pennsylvania Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi UPS Vakfı Başkanı Prof. Dr. Daniel D. Lee’nin katılımıyla birlikte küresel yapay zekâ Ar-Ge kapasitesini artırdı.

Dr. Seung ve Lee, Samsung Research’te insanın bilgisini iş dünyasındaki devrimci etki potansiyeliyle çok ilerilere taşıyacak olan yapay zekâ konusunda temel araştırmalarda merkezi bir rol oynayacaklar. Dr. Seung yaptığı açıklamada; “Başından bu yana yenilik arayışı hiç sona ermeyen Samsung, yapay zekânın sunduğu potansiyeli tümüyle açığa çıkarmaya kendini adamış bir şirket. Yapay zekânın ilerisinde yatanları keşfetme yolculuğuna Samsung’da devam etmeyi dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Günümüzün önde gelen bilgisayar nöro-bilimcilerinden olan Dr. Seung, Harvard Üniversitesi’nde teorik fizik eğitimi aldı. 2014 yılında Princeton Üniversitesi’ne katılmadan önce Bell Labs’de araştırmacı ve Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) profesör olarak çalıştı. Hâlihazırda Pan-Kanada Yapay Zekâ Stratejisi Danışmanlık Komitelerinde görev alan Seung aynı zamanda Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsünde (CIFAR) Makinelerde ve Beyinde Öğrenme programında da çalışıyor. Max Planck Society’nin üyesi olan Dr. Seung, 2008 yılında Hoam Mühendislik Ödülü’nü aldı ve Connectome adlı bir kitabı bulunuyor.

Yapay zekâ ve robotik konularında bir otorite olarak kabul edilen Dr. Lee ise Harvard Üniversitesi’nde fizik alanında eğitim gördükten sonra aynı alanda MIT’de doktorasını tamamladı. Bell Labs’de araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında Pennsylvania Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine katıldı. Dr. Lee Yapay Zekâ Gelişim Derneği (AAAI), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Üyesi ve dünyanın önde gelen makine öğrenimi konferansının gerçekleştiricisi olan Nöral Bilgi İşleme Sistemleri (NIPS) Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Dr.Lee yaptığı açıklamada; “Samsung Research’e katılacağım ve Samsung Electronics için gelecek nesil teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olacağım için büyük heyecan duyuyorum. Yapay zekânın vaat ettiklerini yerine getirmenin anahtarı makine öğrenimini ve robotik sistemleri anlamaktan ve bu konularda temel araştırmalar yürütmekten geçiyor” dedi.

İnsan beyninden ilham alan iki araştırmacı makine öğrenimi konusunda ortak algoritmalar geliştirdi. Daha sonra, Dr. Seung beynin serebral korteksini model alarak tasarladığı bir elektronik devreyle Nature dergisinin kapağında yer aldı ve takviyeli öğrenmeyle yürüyen robotlarla ilgili ilk çalışmalardan birini yayınladı. Ayrıca beynin bağlantı şemalarını yapay zekâ ile yeniden yapılandıran “konnektomi” alanının kurulmasına yardımcı oldu.

Lee, kariyeri boyunca son teknoloji robotik sistemlere ek olarak bir dizi önde gelen makine öğrenimi algoritması geliştirdi. Beyin nöron devresinden ilham alan denetimsiz ve takviyeli öğrenme konusunda yenilikçi algoritmalara öncülük etti. Ayrıca, sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve işbirlikçi robot ekipleri de dâhil olmak üzere çeşitli görevler için gelişmiş akıllı robotlar üretmek için çalışmalar yapan araştırma ekiplerine liderlik etti.

Geçtiğimiz yıl Samsung Electronics’in SET bölümünün gelişmiş Ar-Ge merkezi olarak yeniden yapılandırılan Samsung Research yakın zamanda Güney Kore, ABD, İngiltere, Kanada ve Rusya olmak üzere beş ülkede Yapay Zekâ Merkezleri kurdu. Yapay zekâ konusunda sürdürülen son çalışmalara öncülük eden Samsung Research, yapay zekâ alanındaki Ar-Ge çalışmalarını genişletmek için faaliyet gösteren yapay zekâ merkezlerinin ve ileri düzey araştırmacılarının sayısını sürekli olarak artırmayı planlıyor.