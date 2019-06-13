YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİN EN YENİ ÜRÜNLERİ I-TECH’TE

Ankara’da teknolojinin en’lerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan I-TECH’te Yapay Zeka teknolojisinin en yeni ürünleri ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başkentin ilk teknoloji fuarı olma özelliğine sahip olan I-TECH Teknoloji ve Fuarı, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi’nde teknoloji sektörünü ağırlıyor. Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka alanlarında faaliyet gösteren küresel yazılım şirketi Uipath, I-TECH’te yer alacak. UiPath, Yapay Zeka Destekli Yazılımsal Robotları ile kurumların işlemleri hatasız ve hızlı bir şekilde yerine getirebilen teknolojileri geliştiriyor.

UiPath Kamu Sektörü Direktörü Tolga Tuncer, I-TECH’le ilgili yaptığı açıklamada “Bu etkinliğin özellikle son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelere hakim olma, kariyer planı çizme ve meslek seçiminde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve yakın gelecekle ilgili hızlı, doğru planlama yapmak günümüzün en önemli konusu. Özellikle son dönemde oldukça fazla yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı olan, yükselen meslekler ve popüler teknoloji trendleri arasında yer alan Robotik Süreç Otomasyonu ve yapay zeka konusunda da fırsat sağlayan bu etkinlik için çok teşekkür ederiz” dedi.

Yapay Zeka teknolojisinin son ürünlerinin yer alacağı I-TECH, yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH Fuarı’nı destekleyen kurumlar arasında ATO, Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital Europe, Consumer Technology Association, MMA, WITSA, EITO, ITOCA ve Ankara Üniversitesi yer alıyor.