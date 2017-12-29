“Yaptıklarını Biliyoruz” Mesajı Ortalığı Karıştırdı

Dün gece sosyal medyada ve Ekşisözlük’te kullanıcılara özel mesaj olarak “Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör.” yazısı gönderildi. “imwaldo” isimli kullanıcı tarafından gönderilen mesajları kimileri yine yaratıcı bir Netflix tanıtımı olduğunu düşünürken, kimileri de tedirgin olduklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yorumlarını gönderen kullanıcılar arasında Netflix aboneliğini kapatacağını söyleyenlerde oldu.

Açıkça belli ki Netflix bu mesajları Black Mirror dizisi ile ilgilenen kullanıcılara gönderiyor. Özellikle sözlükte Black Mirror dizisinin başlığı altında yazı yazanlara gönderilmiş. Mesajı gönderen takma isim ise imwaldo ismini kullanıyor. The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunduğu belli.

Netflix’ten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat viral denemesi başarılı oldu. Yine de bir tanıtım varsa bunun bir reklam olduğunu belirtmeleri gerekiyordu.

Netflix, dördüncü sezonu heyecanla beklenen Emmy-ödüllü dizisi Black Mirror’un yayın tarihini yeni sezondan yepyeni bir fragman ile duyurdu! Black Mirror 29 Aralık 2017, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te gösterime girecek.

Black Mirror 4. sezondan yayınlanan yepyeni fragmanı izleyin

Her seferinde daha çarpıcı bir sezonla gelen Black Mirror’un, toplam altı bölümden oluşan 4. sezon kadrosunda Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel gibi ünlü isimlerin yanı sıra onlarca usta oyuncu yer alıyor. Dizinin 4. sezon yönetmen koltuğunda ise Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyor.

Black Mirror Hakkında

Black Mirror, modern dünyaya karşı toplu huzursuzluğumuzu ele alırken, her bir bağımsız bölüm modern teknoloji paranoyasına değinen iğneleyici ve sürükleyici hikayeler anlatıyor. Teknoloji tüm hayatımızı değiştirdi; her evdeki, her masadaki, her eldeki plazma ekranlar, monitörler, akıllı telefonlar 21. yüzyıldaki varlığımızı bize geri yansıtan birer karanlık aynaya dönüştüler. Dizi Charlie Brooker tarafından yaratıldı ve yazıldı, dizinin baş yapımcılığını ise Brooker ve Annabel Jones üstlendi.