Yemeksepeti aylık abonelik sistemine geçiyor

Popüler sipariş uygulaması Yemeksepeti, bu kez kendi abonelik paketiyle gündeme geldi. Yemeksepeti+ ismiyle çıkacağı açıklanan abonelik paketinin bazı detayları paylaşıldı.

Yakın zamanda drone ve jet ski yardımıyla teslimat hizmetini genişleten Yemeksepeti, bugün bir ücretli abonelik modelini kullanıcılarına sunmaya başlayacağı öğrenildi.

Yemeksepeti’nin kullanıcılara avantaj ve ayrıcalıklar sunacak abonelik paketi “Yemeksepeti+”ı yakında kullanıcılarına sunacağı paylaşıldı.

Paylaşılan detaylara göre abonelik paketi, bu yılın son çeyreğinde sadece seçilmiş kullanıcılar ile bir teste tabi tutulacak. Paket, testin ardından 2023 yılı içinde tüm Yemeksepeti kullanıcıları için kullanılabilir olacak. Yemeksepeti abonelik paketinin nasıl bir fiyata sahip olacağı ise bilinmiyor.

Yemeksepeti’nin ücretli aboneliği Yemeksepeti+, abonelere verecekleri yemek siparişlerinde özel indirimler ve Yemeksepeti Market ve Mahalle platformlarında ücretsiz gönderim gibi imkânlar sunacak. Bununla birlikte abonelikle birlikte sunulacak ayrıcalıklar, farklı markalarla yapılacak iş birlikleri ile zenginleştirecek. Yemeksepeti’nin Yemeksepeti+’a özel farklı markalarla sunacağı avantajların yakında paylaşılması bekleniyor.