Yeni Ambiyans Modlu 2018 Serisi Samsung TV’ler Satışa Çıktı

Daha iyi görüntü kalitesi, %100 renk hacmi ve benzersiz Ambiyans Modu ile dikkat çeken yeni 2018 serisi Samsung TV’ler satışa çıktı.

İstanbul, Türkiye – 10 Mayıs 2018 – Samsung Electronics, geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı 2018 serisi yeni QLED TV modellerinin yanı sıra güncellenmiş UHD TV’ler ile birlikte 75 inç ve üzeri Ultra Büyük Ekran TV modellerinin satışına başladığını duyurdu.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “2018 serisi TV’lerimiz, mekanlarının estetiğine dikkat eden günümüz tüketicisi için tasarlanmış en yenilikçi ve sofistike modellerimizden oluşuyor. Tüketicilere TV keyfini, evin neresinde ve nasıl çıkaracakları konusunda karar verme özgürlüğü getiren yeni TV serimizi sunarken, üst üste 12 yıldır global TV pazarının lideri olarak, TV endüstrisini, mevcut en iyi görüntü kalitesine sahip Quantum Dot teknolojili ekranların dünyasına yönlendirmekten dolayı heyecan duyuyoruz”, dedi.

%100 Renk Hacmi ile Üstün Görüntü Kalitesi

TV’lerin parlaklık seviyesi arttıkça renkleri gösterme yeteneği azalır ve ekranda renk bozulmaları ortaya çıkar. Yeni Samsung QLED TV’ler, parlaklık seviyesi ve renk arasında tercih yapma zorunluluğunun üstesinden geliyor. TV endüstrisinde bir ilk olarak, QLED TV, 1.500 ila 2.000 nitlik zirve parlaklığında %100 renk hacmi sunabiliyor.

Ambiyans Modu (Ambient Mode)

Yeni TV serisinin evin tasarımıyla bütünleşmesini sağlayan Ambiyans Modu (Ambient Modu), kullanıcıların televizyonu izlemediği anlarda ekranda hareketli görseller, hava durumu bilgisi ve fotoğraflar gibi değişik içeriklerin görüntülenmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra cep telefonunuzdaki müzikleri de televizyonunuzda dinlenmenin keyfini sunuyor.

Ambiyans Modu sayesinde ayrıca, TV’nin monte edildiği duvarın resmini çekip SmartThings uygulaması ile ekrana aktardığınızda evin dekoruyla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran elde edebiliyorsunuz.

Tek Görünmez Bağlantı

Yeni Samsung 2018 QLED TV serisinde bulunan Tek Görünmez Bağlantı (One Invisible Connection) özelliği, güç kablosu ve tüm harici cihazlarınızı tek bir yarı saydam optik kablo ile toparlayarak, TV’nizi kablo karmaşasından tamamen kurtarıyor.

Daha da Akıllı TV

Yeni QLED serisinin akıllı özellikleri TV kurulumu ve içeriğe ulaşma konusunda devrimsel yöntemler sunuyor. SmartThings* uygulamasıyla çalışan kolay kurulum özelliği, yeni TV kurulumunda harcanan süreyi büyük oranda azaltıyor. Tizen destekli kullanıcı arayüzü ise sezgisel menüsü sayesinde kullanıcıların online içerik servisleri ile TV kanalları arasında hızlı dolaşabilmesini sağlıyor. Samsung’un Tek Kumanda özelliği ile de TV’nize bağlı tüm cihazlarınızı ve içeriğinizi başka hiçbir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olmadan kolayca kontrol edebiliyorsunuz.

Samsung 2018 serisi televizyonlar Mayıs 2018’den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Samsung’un TV serisiyle ilgili daha fazla bilgi ve fiyatlar için https://shop.samsung.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

*SmartThings uygulaması iOS and Android cihazlarda kullanılabilmektedir.

Ambiyans özelliğinin nasıl çalıştığı hakkında aşağıdaki videodan bilgi alabilirsiniz.