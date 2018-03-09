Yeni Android 9 P Ã–zel GÃ¼venlik ve Gizlilik GÃ¼ncellemeleri ile Geliyor

Google, bir sonraki Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ “Android 9 P” yani P sÃ¼rÃ¼mÃ¼ hakkÄ±nda detaylarÄ± vermeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸletim sisteminin geliÅŸtirici odaklÄ± bir Ã¶n izlemesi dÃ¼n yayÄ±nlandÄ±.

En Ã¶nemli yeniliklerden birisi ise kamera ve mikrofon sensÃ¶rlerine daha kontrollÃ¼ bir eriÅŸim sunulacak. Android P kullanÄ±rken, br uygulama arka planda kamera ve mikrofonunuza sensÃ¶rlerinin vir Ã§oÄŸuna ulaÅŸamayacak. Yani kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± bir uygulama Ã¶n yÃ¼zde size baÅŸka bir hizmet sunarken farklÄ± amaÃ§lar taÅŸÄ±yan eylemler yapamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayacak.

Bu sayede, kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m verilmiÅŸ mevcut izinleri kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek. Uygulama arka planda beklemede kaldÄ±ÄŸÄ±nda kamera ve mikrofon gibi Ã¶nemli sensÃ¶rlere veri gÃ¶nderemeyecek. AynÄ± zamanda eriÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ise kullanÄ±cÄ±ya bir bildirim gÃ¶nderilecek.

AÄŸ baÄŸlantÄ±larÄ±yla daha fazla gizlilik

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bir Android cihazÄ±ndan bir Wi-Fi aÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, baÄŸlanÄ±lan aÄŸ cihazÄ±nÄ±zÄ±n MAC adresini gÃ¶rebilir. Bu da her aÄŸa baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda konumunuzun izlenebilmesi anlamÄ±na geliyor. Android P bu esnada devreye girerek her bir aÄŸ iÃ§in farklÄ± bir MAC adresi Ã¼retecek. BÃ¶ylelikle kalÄ±cÄ± bir iz bÄ±rakmadan cihazÄ±nÄ±zÄ± kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu seÃ§enek deneysel olarak kullanÄ±lacak. Bu durum aslÄ±nda Ã§ok ilginÃ§. Ä°nternete baÄŸlanan her cihaz kendi sabit MAC adresi olmasÄ±yla bilinir. Bilgisayarlar ve hatta ethernet kartlarÄ±nÄ±n da bir MAC adresi bulunur.

Bir Ã§ok cihaz Android 8 Oreo gÃ¼ncellemesi almamÄ±ÅŸken Android 9 P sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶zelliklerinin aÃ§Ä±klanmasÄ± baÅŸlamasÄ± biraz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratÄ±yor. Firmalar her sene yeni ve gÃ¼ncel donanÄ±mlÄ± telefon Ã¼retirken Android’in gÃ¼ncel sÃ¼rÃ¼mlerine geÃ§meleri zaman alÄ±yor. Her sene bu farkÄ±n daha da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± hissedilmeye baÅŸladÄ± diyebiliriz.

Åžimdilik Android 9 hakkÄ±nda bilgiler bu yÃ¶nde.