Yeni Android 9 P Ã–zel GÃ¼venlik ve Gizlilik GÃ¼ncellemeleri ile Geliyor

Google, bir sonraki Android sürümü “Android 9 P” yani P sürümü hakkında detayları vermeye başladı. İşletim sisteminin geliştirici odaklı bir ön izlemesi dün yayınlandı.

En önemli yeniliklerden birisi ise kamera ve mikrofon sensörlerine daha kontrollü bir erişim sunulacak. Android P kullanırken, br uygulama arka planda kamera ve mikrofonunuza sensörlerinin vir çoğuna ulaşamayacak. Yani kötü amaçlı bir uygulama ön yüzde size başka bir hizmet sunarken farklı amaçlar taşıyan eylemler yapaması mümkün olmayacak.

Bu sayede, kötü amaçlı yazılım verilmiş mevcut izinleri kötüye kullanmasının önüne geçilecek. Uygulama arka planda beklemede kaldığında kamera ve mikrofon gibi önemli sensörlere veri gönderemeyecek. Aynı zamanda erişmeye çalıştığında ise kullanıcıya bir bildirim gönderilecek.

Ağ bağlantılarıyla daha fazla gizlilik

Günümüzde bir Android cihazından bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bağlanılan ağ cihazınızın MAC adresini görebilir. Bu da her ağa bağlandığınızda konumunuzun izlenebilmesi anlamına geliyor. Android P bu esnada devreye girerek her bir ağ için farklı bir MAC adresi üretecek. Böylelikle kalıcı bir iz bırakmadan cihazınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu seçenek deneysel olarak kullanılacak. Bu durum aslında çok ilginç. İnternete bağlanan her cihaz kendi sabit MAC adresi olmasıyla bilinir. Bilgisayarlar ve hatta ethernet kartlarının da bir MAC adresi bulunur.

Bir çok cihaz Android 8 Oreo güncellemesi almamışken Android 9 P sürümünün özelliklerinin açıklanması başlaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Firmalar her sene yeni ve güncel donanımlı telefon üretirken Android’in güncel sürümlerine geçmeleri zaman alıyor. Her sene bu farkın daha da açıldığı hissedilmeye başladı diyebiliriz.

Şimdilik Android 9 hakkında bilgiler bu yönde.