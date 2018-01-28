Yeni Android Telefonlarda İlk Kurulum Ayarları

Yeni bir Android telefon aldınız. Belki Samsung, Motorola veya LG’nin en son modeline sahipsiniz. Hangisini alırsanız alın en hızlı şekilde hazırlayabilirsiniz.

Herkesin bildiği gibi yeni bir Android telefon alıp kurmak, emek gerektiren ve sıkıcı bir haldeydi. Fakat Android Lollipop, Marshmallow veya Nuga’yı kullanıyorsanız, en sevdiğiniz uygulamaları birer birer manuel olarak indirmeyi önlemek veya kontak listenizi bir daha oluşturmak için bazı yollar vardır.

İlk yapacağınız şey yeni ve eski telefonunuz arasında NFC (alana yakın iletişim) Tap & Go kurulumu. Yeni telefonunuzun Lollipop, Marshmallow veya Nuga‘yı çalıştırıyor olması ve eski telefonunuzun 2010’da Android telefonlara gelen dahili NFC’si olmasıdır.

Eski cihazınızın NFC özelliği yoksa ikinci seçenek, kayıtlı cihazlarınızdan seçilen uygulamaları geri yüklemenizi sağlar. Elbette Android cihazınızı sıfırdan kurabilirsiniz. Yeni cihazları ve eski cihazları bağlayın, neyi aktarmak istediğinizi seçin, artık hazırsınız demektir. Bağdaştırıcıyı, Android 5.0 (Lolipop) veya daha ileri bir sürümünü çalıştıran cihazlara ve iOS 8 veya üstünü çalıştıran iPhone’lara bağlayabilirsiniz.

Eski bir telefonunuzda NFC yoksa ne olur ?

Kurulum sırasında, Tap & Go’u atlarsanız, geri yüklemek istediğiniz cihazların hangisini seçeceğinizi ve özellikle de yeni telefona aktarmak istediğiniz şeyi seçebileceğiniz geri yükleme seçeneğini seçebilirsiniz. Google hesabınızla ilişkili tüm Android cihazlarını geri yükleyebilirsiniz.

Bu seçenek önceki verilerine sahip olmak isteyen kullanıcılar için geçerlidir. Hızlı ve temiz bir kurulum istiyorsanız tavsiye etmiyoruz. Ayrıca temiz bir kurulum yaparak eski Google Drive, Google Fotoğraflar, Google Kişileriniz ve Whatsapp görüşmeleri gibi kayıtlara halen ulaşabilir olacaksınız.

Bu bilgilere ulaşabilmek için telefonunuzu önceden Google hesabınıza kaydettirmeniz gerekiyor.