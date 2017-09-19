Yeni Android Virüsü Duvar Kağıdı Uygulamalarından 21 Milyon Cihaza Bulaştı

Google'ın, Android'in başlangıcından bu yana bir sorunu olan kötü amaçlı yazılımların Google Play platformunda yayılmasını kontrol etmek için fazla vakti kalmamış gibi gözüküyor. Neredeyse her ay yeni bir virüs Android için ortaya çıkıyor. Eskiye baktığımızda bu kadar fazla virüs uyarısı geçilmiyordu.

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Bu yeni salgın ExpensiveWall olarak adlandırıldı. Şimdiye kadar Google Play Store'u vuran en büyük 2. saldırı. Duvar kağıdı uygulamalarındaki zararlı yazılımları keşfeden araştırmacılar, virüsün 21.1 milyondan fazla cihaza bulaştığını tahmin ediyor. Kötü amaçlı yazılım, SMS mesajları göndererek çalışır ve bu sahte hizmetler için kullanıcıları ücretlendiriyor.

50 farklı uygulamada virüs bulundu

Check Point, bu kötü amaçlı yazılımın bir sürümü ile enfekte edilmiş en az 50 farklı uygulamayı tespit etti, bazıları 1 milyon ve 4.2 milyon indirmeye ulaşmış durumda. Mayıs ayında da Judy adlı virüs 36 milyon cihaza enfekte olmuştu.

Check Point'in bulgularını 7 Ağustos'ta Google'a getirmesinin ardından Google, ilk raporundaki tüm uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı. Bununla birlikte, kötü niyetli kişiler, cihazlara bulaşmaya devam etmek için aynı zararlı yazılımla yeni uygulamaları cihazlara yükledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Google, kötü niyetli kodların uygulamalar aracılığıyla yayılmasını önlemek için daha fazla şey yapmalı mı? Siz yine de minumum Android 6 çalıştıran bir cihaz kullanın ve uygulama izinlerini her zaman kontrol edin. Milyon kere de indirilse bir uygulamaya güvenmeyin. Sizin için gerekli değilse istediği izinleri vermeyin.