Yeni bankacılık uygulaması Nays dikkatleri üzerine çekti

Türkiye İŞ Bankası, vatandaşların günlük finansal ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde halledebilmeleri için yeni uygulaması NAYS’ı hayata geçirdi.

Aslında uygulama 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren aktif bir şekilde kullanılıyor. Son günlerde televizyonda, sosyal medya platformlarına sıklıkla görmeye başladığımız NAYS reklamı, Acun Ilıca’nın reklam yüzü olmasıyla beraber daha popüler ve merak uyandıran bir hale geldi. NAYS uygulaması 6 ayda bir milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu reklam ile beraber katlanarak büyüyeceğe benziyor.

İOS ve Android platformlarından kolayca ulaşabileceğiniz Nays, İŞ Bankası müşterisi olmasanız da dijital kart olarak kullanıcılara çeşitli imkanlar sunuyor. Uygulama ilk kullanıcılarına 10 TL kazandırarak başlıyor ve bir çok avantajlar sunuyor.

Nays uygulaması üzerinden oluşturulan dijital karta kendi hesabınızda para yükleyebilirsiniz ve ya ATM’ler aracılığı ile yükleme yapabilirsiniz. Uygulamanın parlatılan en büyük özelliği borç alma. Yani kullanıcılara belirli limitlerle borç veriliyor. Bu borçları en fazla 6 taksit halinde geri ödeme imkanı sunuyor.

Nays ile trendyol alışverişlerinizde yüzde 10 nakit iadesi alabilirsiniz. Bu indirim tutarı anında sepet tutarına yansıyor. Bunun gibi Nays’ın bir çok firmayla anlaşması bulunuyor.

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamada Nays’ın nasıl kullanılacağına dair bilgiler verilmiş. İşte o açıklama;

Uygulama marketlerinden indirilerek TCKN ve cep telefonu bilgileri ile kolayca kayıt olunabilen Nays, banka müşterisi olmadan da belirli limitler dâhilinde ve sınırlı özelliklerle kullanılabiliyor. Uygulama içerisinden İş Bankası Müşteri Olma sürecini dijital olarak tamamlayan müşteriler ise uygulama özelliklerini tümüyle kullanabiliyor. 12-18 yaş arası gençlerin de aile onayı ile yararlanabildiği Nays, herkesin günlük hayatında yer alan finansal işlemlere ilave olarak ulaşımdan e-ticarete, online siparişten giyime farklı sektörlerde indirim ve hediye para fırsatlarını barındıran bir ekosistemle kullanıcılarına avantajlar sunuyor.

Nays işlemleri şimdilik bedava olarak yapılabiliyor hiç bir para talep edilmiyor. Bedava olan işlemler arasında; Kayıt olma, kullanıcı arası para gönderme, IBAN ile para gönderme, Bankamatikten para çekme ve para yükleme, Banka hesabından para yükleme.