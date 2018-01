Yeni Bir iPhone Alınca Yapılması Gereken 10 Şey

Yeni bir iPhone aldığınızda, özellikle de ilk iPhone’unuz ise öğrenecek çok şeyiniz olur. Ancak bir yerlerden başlamak gerekiyor.

Bu yazı ile yni bir iPhone model cep telefonu alanların ne yapmasını gerektiği anlatan 10 şeyi sunuyoruz. Bu yazı ile bir iPhone Pro’su olma yolunda ilk adımınızı atmış olacaksınız.

1 – Apple kimliği oluşturma

ITunes Store veya App Store’u kullanmak istiyorsan, bunu yapmalısın, değil mi? Yüz binlerce şaşırtıcı uygulamadan yararlanmak istemiyorsanız neden bir iPhone alıyorsunuz? Bir Apple kimliğine (başka bir deyişle bir iTunes hesabı) ihtiyacınız var. Bu ücretsiz hesap, yalnızca iTunes’da müzik, film, uygulama ve daha fazla müzik satın almanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda iMessage, iCloud, Find My iPhone, FaceTime ve iPhone’daki birçok harika teknoloji gibi diğer kullanışlı özellikler için kullandığınız hesaptır . Teknik olarak bir Apple kimliğini ayarlamaktan vazgeçebilirsiniz, ancak iPhone olmadan iPhone’u mükemmel hale getirecek pek çok şey yapamazsınız.

2 – ITunes yükleme

Ayrıca iPhone’unuza müzik, video, fotoğraf, uygulama ve daha fazlasını eklemenize ve kaldırmanıza izin veren bir araçtır. Ve burada, iPhone’unuzda yaşananlarla ilgili birçok ayar yaşıyor. Söylemeye gerek yok, iPhone’ınızı kullanmak oldukça önemlidir.

Mac’ler iTunes’un önceden yüklenmiş olarak gelir; Windows’unuz varsa, indirmeniz gerekir. Bilgisayarı ve iTunes olmadan iPhone kullanmak mümkündür. Bunu yapmak istiyorsanız, bunu adımı atlamaktan çekinmeyin.

3 – Yeni iPhone’u etkinleştirin

Söylemeye gerek yok, yeni iPhone’unuzla yapmanız gereken ilk şey etkinleştirmektir. İhtiyacınız olan her şeyi iPhone’da hemen yapabilirsiniz ve yalnızca birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Temel kurulum işlemi iPhone’u etkinleştirir ve FaceTime, iPhone’um Bul, iMesaj ve benzeri özellikleri kullanmak için temel ayarları seçmenizi sağlar. İsterseniz daha sonra buradan başlayarak bu ayarları değiştirebilirsiniz

4 – IPhone’unuzu Kurma ve Senkronize Etme

ITunes’a ve Apple Kimliğinize kavuştuğunuz zaman, iPhone’unuzu bilgisayarınıza takmanın ve içeriği yüklemenin zamanı geldi! İster müzik kitaplığınızdaki, e-kitaplarınızdaki, fotoğraflarınızda, filmlerinizdeki vb. Müzik olsun, yukarıda bağlantı verilen yazı yardımcı olabilir. Ayrıca uygulama simgelerinizi yeniden düzenleme, klasör oluşturma ve daha pek çok konuda ipuçları da vardır.

Bir kez USB üzerinden senkronize edildikten sonra ayarlarınızı değiştirebilir ve Wi-Fi üzerinden artık senkronize edebilirsiniz.

5 – ICloud’u yapılandırın

IPhone’unuzu kullanmak iCloud’tayken çok daha kolay olur; özellikle müziğinizin, uygulamanızın veya başka verilerin bulunduğu birden fazla bilgisayara veya mobil cihaza sahipseniz.

ICloud, verilerinizi Apple’ın sunucularına yedekleme ve tek bir tıklamayla Internet’e yeniden kurma veya otomatik olarak cihazlar arasında veri senkronizasyonu da dahil olmak üzere birçok özelliği bir araya getiriyor. ICloud, iTunes Store’da satın aldığınız her şeyi tekrar indirmenize izin verir. Dolayısıyla, onları kaybederseniz veya sildiysen bile, satın alma işlemleriniz hiç kaybolmuyor. Üstelik bu özellik ücretsiz.

6 – iPhone’umu Bul Ayarını Yapın

Bu çok önemlidir. Find My iPhone, iCloud’un bir özelliğidir ve iPhone’un yerleşik GPS’sini konumunu bir haritada saptamak için kullanmanızı sağlar . IPhone’unuz kaybolduğunda ya da çalındığında bu özelliği kullandığınız için mutluluk duyacaksınız.

Telefonumu kaybettiğinde Find My iPhone’u (Telefonumu Bul) kullanmak için önce onu ayarlamanız gerekir. Bunu şimdi yap ve daha sonra üzülmeyeceksin.

7 – Touch ID, iPhone Parmak İzi Tarayıcısı ayarları

IPhone’unuzu güvende tutmak istiyorsanız başka bir çok önemli adım. Touch ID , iPhone 5S, 6 serisi, 6S serisi ve 7 serisi (bazı iPad’lerin bir parçasıdır) ev düğmesinde yerleşik parmak izi tarayıcısıdır .

Touch ID başlangıçta yalnızca telefonun kilidini açmak ve iTunes veya App Store satın alma işlemleri yapmak için kullanılırken, bugünlerde herhangi bir uygulama onu kullanabilir. Bu, bir şifre kullanan veya verileri güvende tutmak için gereken herhangi bir uygulamanın kullanmaya başlayabileceği anlamına gelir. Sadece bu değil, aynı zamanda Apple’ın kablosuz ödeme sistemi olan Apple Pay için önemli bir güvenlik özelliği . Touch ID kurulumu basit ve kullanımı kolay – telefonunuzu daha güvenli hale getiriyor – siz de kullanmalısınız.

8 – Apple Pay Ayarı Yapın

Bir iPhone 6 serisi veya daha yeni bir sürümünüz varsa, Apple Pay’ı kontrol etmeniz gerekir. Apple’ın kablosuz ödeme sistemi süper kullanımı kolaydır, çıkış hatlarını daha hızlı alır ve normal kredi veya bankamatik kartınızı kullanmaktan daha güvenlidir. Apple Pay asla gerçek kart numaranızı tüccarlarla paylaşmadığı için kaybedecek kart bilgileri olmaz.

Her banka bunu henüz sunmuyor ve her mağaza kabul etmiyor, ancak yapabiliyorsanız, kurup bir adım atın. Ne kadar kullanışlı olduğunu gördükten sonra, her zaman kullanmanız için neden arayabilirsiniz.

9 – Tıbbi Kimliğinizi ayarlama

IOS 8 ve sonraki sürümlerde Sağlık uygulaması eklendiğinde, iPhone’lar ve diğer iOS cihazları sağlığımız açısından önemli roller almaya başlıyor. Bunun avantajlarından yararlanabileceğiniz en kolay ve potansiyel olarak en yararlı yöntemlerden biri, Tıbbi Kimlik ayarını yapmanızdır.

Bu araç, acil sağlık durumlarında ilk müdahale edenlerin isteyeceği bilgileri eklemenizi sağlar. Bu, aldığınız ilaçları, ciddi alerjileri, acil durum irtibatlarını içerebilir – konuşamıyorsanız, birisinin size tıbbi bakım yaparken bilmeniz gereken her şeyi. Bir tıbbi kimlik büyük bir yardım olabilir, ancak ihtiyacınız olmadan önce kurmanız gerekir; aksi takdirde size yardımcı olamayacaktır.

10 – Yerleşik Uygulamaları Öğrenin

App Store’da edindiğiniz uygulamalar en beğeniyi kazanan uygulamalar olmakla birlikte, iPhone’da dahili uygulamalar da var.

Web tarama, e-posta, fotoğraf, müzik, arama gibi özellikleri kullanın.