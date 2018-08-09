Yeni Galaxy Note 9 Bu Gece Yarısında Tanıtılıyor İşte Özellikler

Samsung'un Note serisi amiral gemisi telefon modelinin sonuncusu bu gece yarısında tanıtılıyor.

Yeni, Süper Güçlü Galaxy Note 9: Her Şeyi Aynı Anda İsteyenler İçin

Galaxy Note 9, uzun saatler yetecek pil gücü, yeni yetenekler kazanmış S Pen’i ve akıllı kamerasıyla hayatınıza eşlik etmek için geliyor

NEW YORK – 9 Ağustos 2018 – Samsung Electronics bugün üst segment Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9'un duyurusunu yaptı. Note serisi, Samsung’un devrimsel inovasyonlarını kullanıcıyla buluşturmasıyla biliniyor. Galaxy Note 9 da üstün performansı sunması, ilk kez uzaktan kontrol özelliğiyle gelen yeni S Pen’i ve Samsung'un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en akıllı kamerasıyla bu geleneği devam ettiriyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DH Kim, New York ile aynı anda gerçekleştirilen Türkiye lansmanı sırasında yeni Galaxy Note 9 için şunları söyledi; "Galaxy Note 9, akıllı telefonlarından yüksek beklentileri olan kullanıcılarının istediği ve ihtiyaç duyduğu üst düzey performans ve karşılamak üzere tasarlandı. Biliyoruz ki Note’u tercih edenler, çalışırken ve eğlenirken en fazlasını almak için tüm özellikleri bir arada istiyor. Galaxy Note 9 da bu kullanıcılarımızın yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek süper güçlü telefon."

Günlük hayatınıza ayak uyduracak performans

İnsanlar gün boyunca yaptıkları hemen her işte akıllı telefonlarına güveniyor. Priz arama ihtiyacı hissetmeden uzun süre kullanım sunacak, yeni çekilen bir videonun kaydedilmesi için eski videoları silmek zorunda bırakmayacak, yolculuğa çıkmadan önce izlenmek istenen filmin yüklenmesini uzun süre bekletmeyecek ve oyunlarda takılmayacak bir telefon istiyorlar.*

Kısacası beklentilerini boşa çıkarmayacak bir telefona ihtiyaç duyuyorlar ve Galaxy Note 9 da tam olarak bunu sağlıyor.

Uzun Saatler Yetecek Pil: Galaxy Note 9 uzun saatler yetecek pil performansıyla uzun saatler boyunca konuşmak, yazmak, oyun oynamak ve film izlemek mümkün. Galaxy Note 9, 4.000 mAh bataryası ile Samsung'un amiral gemisi Galaxy telefonlarında şimdiye kadar kullanılanlar en büyük pil kapasitesine sahip.

Daha Çok Sakla, Daha Az Sil: Galaxy Note 9 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca microSD kart takılarak 1TB'a arttırılabilen depolama kapasitesi sayesinde Galaxy Note 9, kullanıcılarına sevdikleri fotoğraflar, videolar ve uygulamalar için yeterli depolama alanı sunuyor.

Hız ve Güç: Galaxy Note 9 son teknoloji ürünü 10nm işlemcisi ve yerel şebekenin sunduğu kapasite çerçevesinde, dünya üzerindeki en hızlı şebekelere (saniyede 1.2 Gigabit’e kadar), uygun olması sayesinde hiçbir yavaşlama olmadan istenilen canlı yayını izleme ve yüklemeyi yapma imkanı veriyor. Galaxy Note 9 ayrıca daha güçlü ve aynı zamanda istikrarlı bir performans sağlamak için Samsung tarafından geliştirilen, sektörün öncüsü konumundaki Su-Karbon Soğutma sistemini ve cihazla tümleşik Yapay Zekâ temelli performans ayarlama algoritmasını da içeriyor.

S Pen’in Evrimi

Note serisinin farklılaştırıcı özelliği haline gelen S Pen bir yazma ve çizme aracı olmanın ötesine geçip; kullanıcısına yeni güç ve kontrol, telefona ise yeni yetenekler kazandıran bir niteliğe bürünüyor.

Yeni S Pen şimdi Düşük Enerjili Bluetooth (BLE) desteğiyle Note'u kullanmak için tamamen yeni bir yöntem sunuyor. Şimdi S Pen ile selfie veya grup fotoğrafı çekmek, sunum yapmak, videoları durdurup oynatmak ve yalnızca bir tıklamayla daha fazlasını yapmak mümkün. Önümüzdeki dönemde yazılım geliştiriciler S Pen'in gelişmiş BLE fonksiyonlarını kendi uygulamalarına entegre ederek, S Pen’e yeni yetenekler kazandırabilecekler.

Fotoğrafı Mükemmelleştiren Akıllı Kamera

Galaxy Note 9, Samsung'un mükemmel fotoğrafı oluşturmak için gerekli olan yeni yeteneklere sahip sektörün öncüsü kamera teknolojilerinin üstüne inşa edildi.

Görsel Zeka: Galaxy Note 9'un kamerası Samsung'un şimdiye kadarki en akıllı kamerası. Galaxy Note 9 yapay zeka’dan yararlanarak bir fotoğrafın manzara veya nesne olup olmadığını tespit ediyor, bunları önceden tanımlanmış 20 kategori arasından otomatik olarak sınıflandırıyor ve fotoğrafı bu kategoriye göre anında ideal hale getiriyor. Sonuçta belirgin renkler ve dinamik çözünürlüğe sahip büyüleyici, gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıkıyor.

Hata Tespiti: Galaxy Note 9, fotoğrafı çeken kullanıcının yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anlamasına ve o anın büyüsü kaybolmadan hemen yeni bir fotoğraf çekmelerine imkân sağlıyor.Eğer fotoğraf bulanıksa, nesne titreşmişse, gözler kapalı çıkmışsa, merceklerde bir leke varsa veya fotoğrafın kalitesini bozan bir fon ışığı varsa anında kullanıcıyı uyarıyor.

Üstün Kaliteli Kamera: Gelişmiş akıllı özellikleri ve sektörün öncüsü üstün kaliteli donanımın benzersiz bileşimi Galaxy Note 9 kamerasını piyasada öne çıkarıyor. Yeni kamera, gelişmiş gren azaltma teknolojisi ve ışığa doğal bir uyum sağlayan Çift Diyaframlı mercekle[4] geliyor. Ortamdaki ışık koşullarına bağlı olarak, Galaxy Note 9'un üst sınıf kamerası berrak çekimler yapıyor.

İşte, Oyunda Üstün Kalite Deneyimi

Sonsuz Ekran, Samsung'un tasarım mirasında bir köşe taşını simgeliyor. Galaxy Note 9, bir Note ürününde bugüne kadar kullanılmış en büyük uçtan uca ekrana sahip. 6.4 inçlik Super AMOLED Sonsuz Ekran, kullanıcıyı gerçek anlamda saran bir multimedya deneyimi sağlıyor. Galaxy Note 9’un Sonsuz Ekranı, gerçeğe yakın ses kalitesini sunan AKG tarafından tasarlanan, Dolby Atmos® Surround Stereo hoparlörler ile tamamlanıyor. Galaxy Note 9, Note serileri arasında mobil video görüntü ve ses kalitesinde şimdiye kadar erişilmiş en yüksek noktayı temsil ediyor.

Galaxy Note 9 ayrıca Samsung DeX ile PC benzeri bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar telefonları üzerinden sunum dosyalarını, fotoğraflarını düzenleyip sevdikleri dizileri izleyebiliyor. Samsung DeX deneyimini, taşıması kolay HDMI kablo ile yaşayabiliyorsunuz. Galaxy Note 9, bir monitöre bağlandığında sanallaştırılmış bir masaüstü gibi, hatta tam fonksiyonlu bir ikinci ekran olarak kullanılabiliyor. Galaxy Note 9, DeX ile birlikte video izlerken S Pen ile notlar alınmasına, Galaxy Note 9'un dokunmatik fare olarak kullanılmasına, bir monitör üzerinde birden fazla ekranda çalışılmasına imkan veriyor; sağ tıklama ve sürükle-bırak gibi fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Daha yaratıcı ve üretken olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Galaxy ve Ötesi

Üstün kalite Galaxy teknolojileri Note 9'la birlikte standart olarak geliyor: Kablosuz Hızlı Şarj, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Samsung Health, Galaxy Note 9 Samsung'un güvenilir, savunma-sınıfı Knox güvenlik platformu ve önemli bilgileri korumak için hayati öneme sahip parmak izi tarama, göz tarama ve yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik özellikleri ile geliyor.

Galaxy Note 9 büyük bir olasılıklar dünyasının kapısını aralıyor ve birçok cihazı ve hizmeti içine alan Samsung ekosistemine erişim portalı olarak işlev görüyor. Örneğin, belirli bağlı cihazları Galaxy Note 9 ve SmartThings ile kontrol edebiliyor veya kişiselleştirilmiş, akıllı asistan Bixby ile daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Galaxy Note 9, Hemen Türkiye’de

Galaxy Note 9’un 6 GB RAM / 128 GB dahili hafızalı modeli tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 6.499 TL olacak şekilde 10 Ağustos 2018'den itibaren piyasaya sunulacak. 8 RAM / 512 GB dahili hafızalı modeli ise tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.499TL olacak şekilde Ağustos sonunda piyasaya sunulacak. Gece Siyahı ve Lavanta Moru renk seçenekleri, bu renklere uygun S Pen ile kullanıcıların beğenisine sunulurken; Okyanus Mavisi renk seçeneğine ise Sarı renkli S Pen eşlik edecek.

Galaxy Note 9, tüketicinin farklı alım tercihleri düşünülerek, kanaldan kanala değişiklikler gösteren ödeme seçenekleri, değişim kampanyaları ve özel fırsatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tüm kanallarda 10 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak ön satış dönemine özel Samsung Electronics Türkiye tarafında ithal edilmişGalaxy Note 9 alan müşteriler ise kampanya koşullarını yerine getirdiklerinde KDV dahil 759 TL değerindeki Gear IconX (2018) kablosuz kulaklık hediye kazanma fırsatına sahip olacak. Kazanma fırsatı yakalanan Gear IconX (2018), Samsung online mağazası shop.samsung.com/tr üzerinden yapılacak başvuru sonrasında kampanya koşullarının yerine gelmesini takiben doğrudan müşterinin adresine gönderilecek. Samsung mağazalarında ve shop.samsung.com/tr’de geçerli olacak şekilde eski Galaxy Note cihazlarını getirme koşuluyla 3.500 TL’ye varan indirim kazanacaklar.

Samsung Galaxy Note9 Ürün Özellikleri: