YENİ GALAXY S5 SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN 15 HAREKET

Yeni bir telefon almak istiyorunuz ve piyasadaki yüzlerce telefon arasında mı kaldınız. Size muhteşem özelliklerle donatılmış Samsung Galaxy S5 keşfine çıkartalım.
1 – PARMAK İZİ OKUYUCU (TEK ELLE)
Akıllı telefonlar sizin hakkınızda bütün bilgiyi içinde tutar. Bu bilgileri arabanızı kilitlediğiniz gibi telefonunuzu kilitleyerek korumanız gerekir. Dilerseniz yüksek güvenlikli bir şifre , orta güvenlikte desen şifresi veya parmak izi ile güvenlik sağlayabilirsiniz. Basitçe ayarları açıp aşağı sekmeye gelip PARMAK İZİ OKUMA menüsüne tıklayın. Oradan da parmak izi tanıta basın. Bunun bir de farklı bir yolu var. Resimde görüldüğü gibi telefonun parmakizi okuyucusuna parmağınızı sürün. Unutmayın en az 3 tane parmak ekleyeceksiniz.
2 – SAHİP BİLGİLERİ MUTLAKA GİRİNİZ
Telefonunuza sahip bilgilerini mutlaka ekleyiniz. Telefonunuzu kaybettiğinizde yardımsever birisi size mutlaka ulaşacaktır.
3 – HIZLI ULAŞIM MENÜLERİ
Görünüm listeleme ayarları değiştirme.
Galaxy S5 yeni ayar düzenini tanıttı ve Android 1.0 dan itibaren gelen standart kullanımın biraz daha dışına çıktı. . Sadece sağ üst köşedeki 3 noktalı menü tuşuna basıp “Liste görünümünü seçin” Şimdi eskisinden daha kolay bir menüye sahipsiniz. Ayarlar seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
4 – BİLDİRİM AYARLARINI ÖZELLEŞTİRME
Telefonunuzun menüsüne hızlıca aşağıya indirin ve ortaya çıkan biraz karmaşık menüyü düzenleyin. Sık kullanılan wi-fi, bluetooth gibi özellikleri ön plana çıkartabilirsiniz. Tavsiyemiz ekran görünümünü dikey almak gibi ayarları öne almanız. Resimdeki menüden işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
5 – ARAÇ KUTUSU (TOOLBOX)
Araç kutusu etkinleştirildiğinde size sık kullandığınız uygulamaları gösterecek bir uygulama. Basitçe ayarlar ve araç kutusu seçeneklerine tıklayın ve düzenle tuşuna tıklayın. Hızlı erişim için telefonunuzun geri tuşuna basılı tutun.
6 – ÇOKLU PENCERELERİ ÖZELLEŞTİRME
Samsung’un Note 2 den sonra başarıyla kullanıma sunduğu çoklu pencere yönetimi Galaxy S5 üzerinde de çok başarılı çalışıyor. Aynı anda iki uygulama çalıştıran TouchWiz özelliği Samsung için vazgeçilmez bir özellik.
7 – NFC KULLANIN
NFC, akıllı telefon sahiplerinin çok işine yarayacak bir özellik. Telefonunuzla kısa mesafeli iletişim kurabiliyorsunuz. İki telefon birbiriyle kolayca eşleşebildiği gibi bluettok ile medya göndermek, 7eleven’da alışveriş yapmak, Google Wallet kullanmak ve sadece Google Wallet değil alternatif ödeme yöntemleri de geliştirilmektedir. Türkiye’de henüz her özellik aktif olmasa da yakın gelecekte telefonunuz gerçekten hayatınız olacak. Bu özelliğin engüzel tarafı da bataryadan harcamaması. Rahatlıkla açık bırakabilirsiniz.
8 – TELEFONUNUZU DAHA DA HIZLI YAPIN
Gizli Geliştirici seçenekleri içinde animasyonlar kapatın
Bazı uygulamalar açıkken telefonunuz hafiften lag yani gecikme yaşatabilir. Telefonunuzdaki tüm animasyonları kapatarak daha yüksek bir hıza ulaşabilirsiniz. Burada eklemek gerek Apple bu konuda daha düşük donanımla bu stabiliteyi sağlayabiliyor. Bu hızlandırma işlemini yapmak için süper gizli bir geliştirici seçenekleri menüsü var. Geliştirici seçeneklerinden Build numarasına 7 kere art arda basacaksınız. Açılan menüde efektleri azaltabilirsiniz.
9 – S VOICE KAPATMA
Samsung sanal ses asistanını kapatabilirsiniz. Google sesli arama yeterince iyi çalışıyor. Ana menü tuşuna basılı tutun ve daha sonra 3 nokta menü tuşuna basın. Daha sonra ana menü tuluna basılı tutunca S VOICE açılsın tikini iptal edin.
10 – SAMSUNG S5 GÜÇ YÖNETİMİ AYARLARI
Gücü tasarruf moduna alın.
Samsung Galaxy S5’te bulunan güç koruma modunda, arkaplan verilerini kapama, gri tonda telefonu kullan gibi özellikler bulunmaktadır. Standart kullanımda arkaplan verilerini kapamayı seçebilirsiniz. Telefonu gri kullanım modunda ise chat yaparken bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum.
11 – DOKUNMATİK TUŞ IŞIKLARINI KAPATIN
Led ışıkların sürekli kullanımı batarya ömrünüzü kısaltacaktır. Samsung Galaxy S5’i en önemli özelliklerinden biriside bu ve bunun gibi özellik kapama işlemlerini yapabilmenizdir. Ayarlar görünüm seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Umarım karanlıkta bu menüyü bulmanız zor olmaz. Buna dikkat etmelisiniz.
13 – HAVALI GÖRÜNÜMDEN VAZGEÇME
Biraz daha pil ömrü istiyorsanız resimdeki menüden gesture ve temassız işlemleri kapatabilirsiniz.
14 – GOOGLE + KULLANARAK FOTOĞRAF YEDEKLEME
Telefonunuz zaten Google + yüklü olarak geliyor. Tek yapmanız gereken onu açmak ve aktif hale getirmek. Artık telefonu kaybederseniz veya yenisini aldığınızda resimleri kaybetmeyeceksiniz. Korkmayın siz izin vermedikçe resimleriniz paylaşıma açılmıyor ve sosyal medya olarak Google + kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca Google Drive 15Gb ile sınırlı. Google + a ise sınırsız resim yükleyebilirsiniz. 2048pksel resim yükleyebildiğinizi de unutmayın.
Evet sona geldik.
Buradaki liste tabi ki sizin kullanımınız için yeterli olmayacaktır. Zaman içinde sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için bilgi vermeyi bırakmayacağız. Tabi sizi de yarın tekrardan bekleriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum bırakmaktan çekinmeyin. Sorularınıza yardımcı olacak insanlar bulabilirsiniz ve bizde seve seve yardım ederiz.
SAMSUNG GALAXY S5 İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
SAMSUNG GALAXY S5 SU GEÇİRMEZLİK TESTİ
Arkadaslar oncelikle herkese merhaba,
benim sorunum soyle birsey,evde wirelesstan internete bagliyken tum uygulamalar otomatik baglaniyor ve bildirimler geliyor fakat disari ciktigimda hattimin internetini kullanirken uygulamalara girersem eger baglaniyor veya uygulamalara girersem eger bildirimler geliyor girmezsem haberim yok biseyden,bunun nedeni ne olabilir yardimci olursaniz sevinirim …
Ayarlar >> Bağlantılar >> Mobil Ağlar
Mobil ayarlar menüsünde ağ modunu otomatiğe alın. (WCDMA/GMSM OTOMATİK BAĞLAN / AUTO CONNECT)
Eğer bu ayarlar yoksa bir deneyin bakalım.
Mrblr kolay gelsin,TuşlarA dokundugumda ışıkları yanmiyor, kucuk bi sorun belki ama yanmasini istiyorum. Ayrıca telefonu ilk aldığımda samsung cinema ve indirme güçlendirici programları yok ,nasıl tedarik edebilirim. Şimdiden teşekkürler
Samsung sinema uygulamasını bu adresten indirebilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsungfunclub&hl=tr Gmail hesabınızın olması gerkeiyor.
Telefonun hangi ışıkları yanmıyor anlamadım.
Geri tuşu’na bastiginzda tuşun arkasında ki ışığın yanması gerekio, ama benm telefonda yanmio malesef.
Ayrıca sinema programi için yeni versiyonunu yükleyiniz diyor
Verdiğim linki denediniz mi?
Evet verdiniz linkten indirdim
Şu an elimde LG model var, akşam Samsung model gelince test ederim.
Işıklar hakkında ??
S5 test için elimde yok maalesef. İnternet üzerinde de böyle bir şikayet bulamadım.
Mrhaba. S5te telefonu sifrele secenigini aktiflestirdim ama aonradan geri almak istedim. Telefon acilirken ekranda ilk once weel logosu ardindan samsung logosu geliyor. Bunu geri almamizin bi yolu varmi ?
samsung s5 mp3 dinlerken telefon titriyo bu titreşimi nası kapatırım. cvp yardım ıcın sımdıden tesekur ederım.
S5im kendi kendine kapanıyo ne yapabilirim
telefon sürekli kendi kendine güncelleme indiriyor bunu nerden nasıl kapatabilirim ?
Play store’da ayarlara gidip uygulamaları “otomatik güncelleme” olarak seçin.
Merhaba, s5 cihazında dışarıdan arama gelince zil sesi başta çalıyor sonra 2 saniye ara veriyor sonra tekrar çalıyor, bu hep böyle dönüyor, zil sesini değiştirdim yine aynı, yardımcı olabilir misiniz?
Merhabalar, galaxy S5 telefonum her açılışında arka kapağı tamamen kapalı olsa daha ” arka kapağı kontrol et” uyarısı verıyor. Ayrıca video kaydı yaptıktan sonra bu kayıtları cızırtılı olarak oynatıyor. Normal ses kaydında problem yok fakat videoları cızırtılı kaydedıyor. Bu konularda yardımcı olabilir misiniz ?
Arka kapak açık uyarısı normal sanırım. Çoğu kişi de var. Galaxy S5 kamera kaydında ses cızırtısı yapıyorsa kamera video ayarlarında ses kayıt yönteminde stereo ses kaydını kapatıp bir dene istersen.
merhabalar.s5 telefonuma alternatif şifre yapmıştım fakat şimdi unuttum napabiliri ? yardımcı olur musunuz ?
Kamera ayarlarında stereo ses kaydı ayarlarını göremedim. boyle bir problemin yazılımsal olma durumu nedir sizce. Çünkü normal ses kaydında bir problem yok, ayrıca internetten video izlerken de bir problem yok..sadece kaydettiğim videoları izlerken cızırtı çıkıyor.
ACİLLLL
herkese merhaba .samsung s5 orta tuşa basılı tuttuğum zaman açık uygulamaları göstermiyor.sadece internete bağlanıyor.açık olan uygulamaları nasıl kapatabilirim
Sende benim gibi iphone dan geldin galiba 🙂 orta tuşuna yanındaki iki tane birbirine geçmiş dokunmatik tuşa baş son uygulama ekranını açar. Ama iphone daki gibi 2 ser 3 er kapatamiyorsun ya tek tek kapatacakasin ya da hepsini birden kapatacakasin
Merhabalar,
benim s5 te wifi bağlıyken dışardan ulaşılamıyor, bağlantıyı kestiğimde böyle bir sıkıntı yok, cihazı sıfırlama vs yaptım bişey değişmedi. Bilgisi olan varsa sevinirim….
Sorun çözümü için kaynak bulamadım, genelde servise gönderilmiş cihazlar.
alternatif şifremi unuttum ve telefonu açamıyorum alternetif şifre istiyor ne yapa bilirim yardım acilll
iyi günler bilginizden dolayı size galaxy s5 hakkında bir sorum olacak ben yeni aldım teli video çekerken titreme oluyor ekranda elimmi titriyo ekranmı çok ti,trek bi hatamı var bu şekilde olması normalmi bilemedim bu konuda yardımcı olabilirmisniz
Titreme olmaması lazım.
merhaba..s5 şarja takmamla birlikte 5 dakika geçmesiye kapandı..ve açılmıyor sürekli mavi ışıl yanıyor ne yapmam lazım acil cevap
uyku modlu kılıf kullaanıyorum ve bazen kapağı kapalı değilken durup dururken kendini uyku moduna atıyor
Merhaba.Arama yaparken karşı tarafa ses gitmiyor. Aynı görüşmede hoparlör veya kulaklık takınca karşı tarafa ses gitmesine rağmen bunlar olmadan ses gitmiyor.Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Aynı problemi yaşayan var mı?
Donanım sorunu gibi gözüküyor. Servise götürmelisiniz.
Telefon modellerini ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Size en uygun taksit seçeneklerini ve kampanyalarımızı kaçırmayın!
Reklamlarınız için http://www.petabayt.com/iletisim adresini kullanabilirsiniz.
s5 le görüşme yaptığımda sesim karşı tarafa çok az gidiyor bunu ayarlamanın bir yolu var mı?
Parazit engelleme aç ya da kapa yapın.
Telefonun kendi ses kaydedicisini kullanıp, programdan çıktıktan sonra, kilit ekranında ses kaydedicisi simgesi görünüyor. Oysa program kapalı. Telefonu kapatıp açınca her şey normale dönüyor.
Bir sorun teşkil etmiyor herhalde.
Samsung S5 kullanıyorum alternatif şifreyi unuttum telefonumu açamıyorum
Teşekkür Ederim.
Android cihazlarda sifre unutursaniz gmail adresinizle sifreyi degistirebilirsiniz, bunu yapamiyorsaniz format atin.
kolay gelsin benim telefon mobil veriyi açtığım zaman yukarda h işareti çıkmıyo yani mobil veri aktif olmuyo bunun sebebi nedir ?
merhaba telefonun sol üst tarafındaki bildirim ışıgım sürekli yanıyo halbuki bildirim gelmemiş oluyo bi uygulamamı açık kalmış acaba bilmyrm yeni olmaya başladı nasıl kapaabilirm yardıımcı olun
Okunmamis mail sms gibi bildirimleriniz vardir. Duzelmiyorsa bildirim ayarlarindan kapatip tekrar acin.
merhaba benim telefonumda son 1 saattir yazılım güncellemesi var kur diyorum telefon kapatılıp açılıyor birşeyler yükleniyor ama sonra yine yazılım güncellemesi kaybolmuyor çok kez üst üste yaptım kaybolmuyor.. daha önce de biri sormuş play store dan ayarlayın demişsiniz denedim ama olmuyor başka yolu var mı acaba??
Şu an da hangi yazılım sürümlerini kullanıyor telefon. Android ve telefon yazılım sürümleri.
biraz teknoloji özürlüyümdür ama galiba sordugunuz şunlar 🙂 android sürümü 4.4.2 güvenlik yazılım sürürmünde de mdf v1.0 release 3 ve vpn v1.4 release1 yazıyor.. bunlar mı sorduklarınız?
Buildnumber ya da Anabant surumune bakmalisin
anabant sürümü G900FQJVU1ANG4
Son sürümü almış gözüküyorsunuz. Güncelleme olurken kesilme olduysa böyle bir şey yapabilir. Telefonda sorun yoksa güncellemeleri yeni bir güncelleme gelene kadar kapatın. Çok rahatsız ediyorsa recovery kesin çözüm olur.
pekala.. çok teşekkür ederim 🙂
Rica ederim
selamlar.samsung galaxy s5 kullan kullanıyorum.Aldığım günden beri telefonum bekleme konumundayken çantam muhafaza ediyorun telefona baktığımda işaret parmağı şekli görünüyor ve sonrası ekranın sol üst köşesine HOME ve alt satırında SD KART Boş alan 15.87 GB Toplam alan 16.36 GB ibaresi çıkıyor.Bir başka denemede beklemedeyken ekrana üstüste tıklandığındada aynı ekran karşıma çıkıyor.Bundan nasıl kurtulurum.Bataryayıda bitiriyor.Bilgi istiyorum.Kolay gelsin.Gürcan
selamlar.samsung galaxy s5 kullan kullanıyorum.Aldığım günden beri telefonum bekleme konumundayken çantamda muhafaza ediyorun telefona baktığımda işaret parmağı şekli görünüyor ve sonrası ekranın sol üst köşesine HOME ve alt satırında SD KART Boş alan 15.87 GB Toplam alan 16.36 GB ibaresi çıkıyor.Bir başka denemede beklemedeyken ekrana üstüste tıklandığındada aynı ekran karşıma çıkıyor.Bundan nasıl kurtulurum.Bataryayıda bitiriyor.Bilgi istiyorum.Kolay gelsin.Gürcan
Arkadaşlar ben geliştirici seçeneklerini actim garant kapsamı dışına cikarmi
Çıkmaz.
merhabalar.samsung s5 cihazi alali 1 hafta olru kulakligi takiyorum islem gormuyor surekli takildi cikardi diye gozukuyor. kulakli kendi kulakligi. simdiden tesekkur ederim
Kulaklik arizali buyuk ihtimalle. Farkli bir kulaklik denediniz mi
Merhaba,
Gelen e-postalarımı görmem için devamlı güncellemem gerekiyor yani real-tima olarak e-mail’lerimi alamıyorum
samsung galaxy s5 benim telefon. kilit tuşuna basıp kitledikten bir süre sonra ses kaydı veya dosyalarım açık oluyor. yani direk anasayfa çıkmıyor. yardımcı olursanız çok sevinirim.
salam ben spor samsung s5 iwletiyorum telefon caLDIYI ZAMAN ACAMIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRI
TELEFONUM ŞARJ ALMIYOR. ŞARJDA PROBLEM YOK. DÜN YİNE TAKTIM ANRAİDİN YEŞİL ŞEKLİ GELDİ SONRA BİRDEN KAPANDI ZATEN ŞARJIM FULL BİTİKTİ. BANA YARDIM EDERMİSİNİZ LÜTFEN NE YAPMALIYIM ??
Sarj almasada sarjda tutun bir muddet. Sonra tekrar deneyin.
TELEFONDA AÇILMIYOR
Merhaba, S5te başlangıçtaki otomatik programları kapatma özelliği var mıdır? Ve arka planda çalışmaması için tek tek programlar mı kapatılmalı ya da ayarlanmalı?
Kolay gelsin. Teşekkürler
Başlangıçta açılan programlar sistem için gereklidir genelde. Farklı uygulamaların açılmasını engellemek istiyorsanız Ram Booster https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootuninstaller.rambooster gibi programlar deneyebilirsiniz. Geliştirici seçeneklerinden arka planda çalışacak programların da limitlerini ayarlayabilirsiniz. Burayı tavsiye etmem ama. Sistem kararsız kalabilir. Telefonunuz güçlü bir cihaz ne sorun yaşıyorsunuz.
Sarj cabuk bitiyor ve kimi zaman %90 ramle calisiyor, isiniyor. Clean master diye bir program kullaniyorum da arka planda cok seyrek kullandigim programlarin bile calistigini goruyorum bos yere telefonu yoruyor. Cozemedim.
Android pc gibi calismiyor. Ne kadar ram varsa onu kullanır. Ihtiyac duydugunda digerlerinden ram kisar. Sarjiniz neye kiyasla cabuk bitiyor. Ayarlardan pil seceneginde neyin sarji daha cok tukettigini gosterir. Arkaplandaki hangi uygulama gereksiz calisiyor?
En basidinden anı albumu diye bir program var mesela cok nadir kullaniyorum ama ne zaman clean masterla kapatsam o program calisiyor daha baska programlar da var iclerine girince de surekli calismasin diye bir secenek yok. Sarj ilk aldigim zamana gore daha cabuk bitiyor aldiktan 2 ay sonra bitmeye basladi programlardan diye dusunuyorum. Ilk aldigimda neredeyse 2 gun gidiyordu simdi gunde 2 kere sarj ediyorum. Ramin tamamini kullanmsi etkilemiyor oyleyse?
Anı albümü programı arka planda çalışıyorsa bunu telefonla ilgisi bulunmaz. Program arka planda çalışmak istiyordur. Android Ram i optimize eder kullanır ama yüksek ram kullanımı tabi ki şarjın daha çok gitmesine sebep olur. Şarjın az gitmesi kullanımınız ile alakalı. 3g de 2 saat kullanın şarjınız biter, 2 saat oyun oynayın şarjınız yine biter. Hiç bir şey yapmayın yüklediğiniz herhangi bir program sizden habersiz arkaplanda işlem yapabilir.
Ses kaydedicisini kullandiktan sonra uygulamayi kapatmama ragmen ekran kilidinde duruyor ve kaldiramiyorum. Telefonu acip kapatmam gerekiyor bunun icin. Ustelik ekran kilitliyken gorunen pause kayit play tuslari da bastigimda calismiyor da.
MERHABA
CİHAZIMI TEK ELLE ÇALIŞTIRMAYI NASIL AKTİF HALE GETİREBİLİRİM ?
TELEFONUMUN ŞARJI ÇABUCAK BİTİYOR.BUNUN İÇİN NE YAPABİLİRİM ?
TELEFONUMUN ISINMASI NORMAL Mİ ?
NOT:CİHAZI TEK ELLE ORTAYA GETİRİP GERİYE KAYDIRDIĞIMDA OLMUYOR..TELEFONUMU SIFIR ALDIM.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Yeni alınan G3’lere güncelleme gelecektir. Öncelikle bunları yapın ısınma sorununuz düzelecektir.
Arama geldiğinde açarken neden sağa sola kaydirmıyorum sadece dokunma ile acıyor bir yardımcı olun…
Merhaba, s5 telefonumun orjinal kapağni kullanmaktadır. Kapağı açarken ekranda efekt olması gerekmekte fakat bende öyle bir efekt oluşuyor. Bunu nasıl düzeltebilirim
Merhaba,
Bazen ,Telefonumun tuş kilidini açmak istediğimde ekran açılmıyor ve sadece ana menü tuşunun yanındaki tuşların ışıkları yanıyor.bir kaç saniye bekleyip tekrardan telefonu açmak istediğimde ekran geliyor.
Servise verdim yazılım yüklediler ama sorun sıklıkla devam ediyor.
Acaba s5 için bu kronik bir durum mu , aranızda bu durumu yaşayan var paylaşımlarınızı rica ederim.
Teşekkürler.
Sizde aynı yoldan düzeltmeyi deneyin. Bakalım olacak mı?
merhaba.
benimde alpar arkadaş ile aynı sorunum var.telefonun ekranı kapandıgı zamn acılmıyor.sadece alttakı tusların ışıkları yanıor.orta tusa basılı tutuncada ekran acılmıyor.telefonu yenıden kurdum yıne aynı hatayı verdi.pilini cıkarıp tekrar takılınca acılabiyor.ama yine aynı sorunu verior.ne yapmam gerekli yardımcı olabilen varmı.
tesekkurler.
Hafıza kartını çıkartıp dener misiniz. Olmazsa ayarlardan Güvenlik menüsüne ve en alttaki menüden Kimlik bilgilerini sil. Tüm sertifikaları kaldırı seçin. Daha sonra ekran kilidini iptal edin.
hafıza kartım yok.kimlik bilgılerını sil tusu silık yazıo.secenek aktıf degil.baska bır yolu varmıdır acaba.
tesekkurler.
Kilit kodlarını iptal edip yeniden başlatmayı denediniz mi?
Ayrıca uygulamalar ile beraber gelen widget lar engelliyor olabilir. Son yüklediğiniz uygulamaları silin. Dokunmatik hassasiyetini de en yükseğe çıkartın. Yine olmazsa fabrika ayarlarına geri alırken açılışta eski uygulamaların yüklenmesine izin vermeyin.
malesef son dedıgınızıde yaptım.olmadı.
Servis ile bir görüşün. Bakalım onlar ne diyecek?
Servise verdim . Yazılımı tekrardan yüklediler ama bu durum sürüyor.
Sanırım cihaz uyku modundan çıkmıyor. Ekran ışığının çalışmamasına rağmen . Ekrana dokunup yanlış ekran kilidi modeli giriyorum telefon uyarı titreşimi veriyor
Slm benim telefon galaxy 5 #*0228# buna girdim telefonum şarj etmiyo ltfn cvplarmisiniz
Ne için girdiniz o kodu?
*#0228# bu kodu girdiniz sanırım.
Arkadaşlar ben s5 KulaNicısıyım bugün elimi telefonun ekran Nina sert bastığımda telefon Ekran kapanıyor sizede ölmek
Şarj icin iyi geliyo dediler bende girdim
Pil kalibrasyon kodlaarını girmişsiniz. Pil tamamen bitmiş olabilir. Uzun süre şarjda tutun bakalım düzelecek mi?
Evet o kodu
Bu kodu kullanıp şarj süresinin arttığını söyleyenler olmuş ama sanırım bu kod ekranda gözüken şarj oranı ile pilin gerçek doluluk oranını kalibre etmek için kullanılıyor. Kodu girdikten sonra Quick start a basıyorsunuz. Telefon açılıp kapanıyor ve tekrar şarja takıp çıkartıyorsunuz. Bu kod ayrıca sıcaklık gibi bilgilerde sunuyor.
Ama sarja takinca telefonda sarj oldugunu gostermiyo ama usb kablosundan Internete takinca oluyo Neden acaba
Ama prize takinca Neden sarj oldugunu gostermiyor ne yapmam lazim ltfn
Slm benim telefonun on kamerası bulanık çekiyor bunun için ne yapmam lazim
Merhaba benim s5 in anten lerinde sorun olabilir mi çünkü çekim sorunu oluyor arayanlar ulaşamıyor
merhaba ben s5 telefonu yeni aldım sayfalar arasında aşağı yukarı yaparken yada uygulamalar bölümünde sağa sola menu değiştiriken hafif bir titreme oluyo bu normal mi yoksa sorun mu anlamadım temple run oynarkende titreme var facebookda haberle aşağı yukarı suruklerkende tıtreme oluyo akıcılık yok sorun nedir sizce teşekkurler
Telefonu kullanirken ekranın üstünde el işareti çıkıyor neden acaba. .. birde okey oynarken 2-3 gündür sürekli kıvılcım çıkıyor neden olabilir acaba bu ikisi.. şimdiden teşekkürler.
merhabalar oncelikle kolay gelsin..samsung galaxy s5 kullaniyorum..gorusme bittikten sonra kullanim miktari ekrana cikmiyor?samsung u aradim bilincsiz bir cagri gorevlisi operatorumu aramami soyledi,telefon ayarlarinizla alakali dediler..karistirdim ama goremedim..ayarlama nasil yapiliyor..yardimci olursaniz sevinicem..simdiden tesekkurler
merhaba ben samaung s5 kullaniyroum teelfonumda tek bir sorun var oda su acaba tum s5l34de varmi home tusuna bastigimda ekran gelmiyro kilit tusuna basip sonra home tusuna basinca aciliyor acaba cozumu var mi yada neden kaynakli acik bir bilgi verebilrmisinz iyi aksamlar
Whatsapp dan daha önce kısayol eklenen
kişiyi tekrar kaldirmak için napilabiliri
Merhaba kolay gelsin. Telefonu alalı 10 gün oldu .
4 saatte şarj oluyor bu problemmi acaba?
2 saat gibi bir sürede full şarj olmalı. Şarj aletiniz orijinal mi?
Tabiki
Normal gozukmuyor. 4 saatte sarj usb den sarj ederseniz surer
Şarj cihazını düzgün takmamışım galiba yada
pil yüzdesini düzgün göstermiyor muş şimdilik
sorun düzeldi teşekkür ederim.
selam. bəndede s5 var dha 20 gun olmadı alalı. telefon kendiliğindən resdart oluyo. bikaç kez böyle yapıyo sonra arkası ısınıyo. sizce ne yapmalıyım. lutfən cevap yazın.
Selam. Destek için forumdan devam edin. Başlığı adınız açtım. http://www.tabletc.com/konu/21-samsung-s5-restart-sorunu
bu anlatımın türkçe versiyonu yok mu………
slm iyi benım galax s5 ekranı yarım kararıyo sallayınca normale dönüyor neden olur sık sık yapmaya başladı
üst yarısı yeşil oluyor alt yarısı siyah
Galaxy S5 kullanıyorum.Telefonda müzik dinlediğimde yada herhangi bir video izlediğimde(ister yüklü olsun isterse internetten olsun)sesle birlikte sürekli titreşim var.Teldeki titreşim ayarları kapalı olmasına rağmen.Sorun neden kaynaklıdır???
Öncelikle merhaba
Samsung Galaxy s5 aldım bir heyecanla.
Ancak bu kamere ya girdigimde indir seçenegi yok.
Bunun nedeni ne olabilir ?
Kamera Özelliklerinde Sadece ; Otomatik – Güzel Yüz – Panoroma var
Merhaba,
indir seçeneği derken “kaydet” mi demek istediniz?
lütfen su anlatımlarda Türkçe menüsü olan telefonlarda anlatım yapın herkes İngilizce bilemez.. şimdiki telefonlar Türkçe menülü siz nerden buldunuz İngilizce menülü telefonu…
Merhaba.. galaxy s5 de gelen aramaya cevap vermek için olan animasyon dokunun yuvarlağı büyüterek açılıyordu şimdi ise dokunmam yetiyor bu animasyon s4 gibi oldu neden olabilir acaba ne yapmalıyım ?
Merhaba,
Galaxy s5 e hafiza karti taktiktan sonra tum fotolar siyah oldu. Malesef acamiyorum. Nasal duzeltebilirim acaba?
Tesekkurler
İlk defa duyuyorum. Bilgisayara attığınız dada siyah mı acaba? Bana telefon okuyamıyor gibi geldi. Yedeklerinizi alıp telefonu recovery yaparsanız düzelebilir.
S4 kapalı iken ekranın üzerimde elimizi gezdirince sensör sayesinde saat tarih gibi bilgilere bir kaç saniyeligine ulaşabiliyoruz.
s5 de bu özellik yokmu?
s5 yeni aldım.arka plan rengim mavi idi.ne oldu bilmiyorum şimdi beyaz.tekrar maviye çevirecek bir yol bulamadım.TESEKKÜRLER
Arama sırasında goruntu yesil ckıyor ama s4 lerde teledunu forusme oldumu yeşil cıkıypr yardımcı olursanız sevinirim
s5
arama geldıgınde ekran ışıgı acılmıyo kımın aradıgını goremıyorum neden acaba daha 1 ay oldu tlf alalım s5
türkiyede telefonunu kaç kişi ingilizce kullanıyorki ingilice anlatmıisınız bu neyi n egosu??
Kaynak ingilizceydi. Gördün mü egoyu?
merhabalar; s5 kullanıcısıyım. telefonu yeni aldığım için bir konuda bilgi almak istiyorum. telefonun alt sağ ve solda bulunan son uygulama ve geri tuşlarının ışıkları yanmıyor. bu normal midir sizce veya açılması gereken bir yeri mi var.teşekürler.
mustafa; güç tasarrufu aktis ise o ışıklar yanmaz
İyi gunler admn ben telefonu yeni aldim ve mesajlar icin spam kutusu yok yada varda benmi bilmiyorum bi bilgisi olan bana acil cvb verebilir mi
Gelen mesajı basılı tutarak spam olarak işaretleyebilirsiniz.
İyi gunler admn ben s5 g900H yeni aldim ve mesajlar icin spam kutusu yok yada varda benmi bilmiyorum bi bilgisi olan varsa bana acil cvb verebilir mi
Samsung galaxy s5 kullanıyorum. Birisi ile konuşurken karşı tarafın sesi geliyor fakat benim sesim gitmiyor. Telefonu kapatıp açtım hatta fabrika ayarlarına da dönderdim ama olmadı ne yapmam lazım?
Siri tarzì programlar indirdigimde dil ingilizce olmasina ragmen ingilizce kelimeleri turkce okumaya calisiyor. Catch i keç degil de bariz turkceymiscesine yazildigi gibi okuyor misalen. S5 kullaniyorum. Dil secenegimi ingilizce tutmama ragmen bu tarzda tum programlarda aynisi oluyor. Nasil duzeltebilirim ?
Programdan programa değişebilir ayrıca telefonun dili ile de alakalı olabilir. Telefonu İngilizce yaparak deneyin. Bir de bu programı denediniz mi? http://www.petabayt.com/mobil-uygulamalar/mobil-apps/android-sanal-asistan-uygulamasi-ceyda/
Galaxy note3 kullanıyorum telefonun üstünde yani ortadaki büyük tusa iki defa üst üste basınca asistan çıkıyo yanlış değilsem ama ingilizce konuşuyo türkçe diline ceviremiyorum iphone lara güncelleme geldi bu özellik yeni açıldı ve türkçe samsung da neden türkçe olmuyo
Türkçe yapmadılar bildiğim kadarıyla. CEYD-A uygulamasını denemeni öneririm.
Selam teli alalı 2 gün oldu ama whatsap dan gelen mesajlarada titreşim özelliği devreye girmiyor ne yapmalıyım
iyi gunler.samsung galaxsy s5 kullanicisiyim.guncelleme sonucu telefonum galiba kasildi.acilamiyor.logosu cikip kucuk balonlar patliyor ama acilmiyor.bataryayi sokunce kapananabiliyor.neden acaba?
Mesaj geldiğinde kilitli ekranda mesaj geldi diye birşey gosterilmiyor .
merhaba s5 kullanicisiyim. parmak sensorunde hata veriyor o yuzden kullanamiyorum.ne yapmaliyim?
merhaba bende alpha kullanıyorum parmak izi sensör hatası bende de mevcut sorunun çözümünü bulamıyorum.
Acil mod ne demek
Merhaba arkadaşlar s5 kullanıcısıyım bende ekranın sağ üst köşesinde saatin olduğu yerde el isareti cikti ne anlama geldiğini ve nasıl kapatacağım bilmiyorum yardım edermisiniz
Slm arkadaşlar.s5 kullanıcısıyım. Kitkat tan lolipopa güncelleme yaptıktan sonra gelen aramalarda titreşim çalışmıyor. Ama mesaj ve bildirimler de titreşim var. Tüm ayarları inceledim bulamadım. Bana yardım edebilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
Güncellemeden sonra fabrika ayaları denediniz mi?
Merhabalar s5 kullanıyorum lakin titreşim özelliğini hiç bir şekilde kullanamıyorum sebebi nedir ne yapmalıyım
Merhaba arkadaşlar s5 kullanıcısiyim . Düsük ışıklarda ön kamera bulanık ve puslu çekiyor .acaba tüm s5 ler de aynı mı yoksa benim tel de mi bir arıza var yardimci olur musunuz lütfen
Kamera pikselini düşürmeyi deneyin ya da flash açın.
yeni bi s5 aldım mesaj geldiğinde ekranda görünüyor o an yanımdakilerde okuyor mesajı onu nasıl iptal edebilirim ?
sms mesajı mı?
evet whatsapp mesajı da görünüyor kilit ekranında
Kilit ekranı bildirimleri için gelen mesajın üstüne basılı tutunca seçenekler için ayar bölümü çıkacak. Tıklayıp nasıl davranacağı konusunda düzenleme yapabilirsiniz. Her uygulama için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor.
ayarlar > sesler > bildirimler menüsünden de bütün ayarları yapabilirsiniz.
tesekkurler
Hayırlı olsun yeni telefonunuz, iyi günler.
Güç tasarrufu modu aktifken back tusunun titreşimi açık olsun istiyorum ama ışık yanmayacak bunu nasıl yapabilirim?
Lütfen ekranda çıkan el işaretinin ne olduğu ve nasıl kaldırılacağı hakkında bilgi verin artık!!!
Air gesture gibi bir özellik olması lazım. Ayarlardan bulup kapatın!!!
Merhaba öncelikler Samsung Galaxy S5 var bende mesaj üsütne geldiğimde mesajın içeriğini gösteriyor bunu nasıl kapatabilirim bi yardımcı olabilir misiniz ?
Bu sorunun cevabına buradan ulaşabilir veya tekrar soru sorabilirsiniz. http://sorucevap.petabayt.com/502/android-uygulama-bildirimleri-kapatma
s5 telefonlarda watsup yada sms mesajlarını sesli yazamıyor muyuz yoksa ben bir yerleri yanlışlıkla kapatmışmıyım? şimdiden teşekkürler.
Merhaba samsung s5 kullanıyorum fakat fabrika ayaklarına girdim internette girmiyor veri bağlamıyor ağ yok diyo ne yapmaliyim
Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Keşke Galaxy J’ler de de olsaydı 😔
Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Galaxy J’lerde yok mu ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toolbox.shortcuts Bu uygulamayı bir deneyin.
arkadşlar bana biri yardımcı olur mu? samsung s5 tabletim dün gece dondu kaldı kapanmıyor ne yapmama lazı tşk ederim.
s5 tablet yok telefon var. kapama tuşluna baslı tutun veya pili çıkan bir ürün kullanıyorsanız pilini çıkartıp takın.
S5 Telefonu Şarja takıp bıraktığımda ekren koruması geliyor ve sönmüyor.Nasıl Kapatabilirim
Ayarlarda şarjda iken ekranı açık tutu kapatın. Ayrıca ekran koruyucu ayarlarında şarjdeyken bu ekran koruyucu göster gibi bir seçenek olabilir.
Iyi gunler benimde s6 im suanda coklu pencere tusu devre disi ve ne sekilde oldu anlamadim lutfen yardimci olurmusunuz birtek geri tusunu kullanabiliyorum simdiden teşekkürler
iyi günler. Ben samsung s5 kullanıyorum. dün aniden telefonun rehberindeki kişiler bir birine girdi. Yani telefon numarasu ahmetin ama isim mehmet yazıyor rneğin. aynı şekilde viberdede aynı. yani bir çok kişi profili ve numarası A kişisine ait iken B kişisinin ismi yazıyor.
Sorun nedir nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunuz lütfen.
Kamerada ki güzel yüz özelliğini nasıl kapatıcam
Merhaba s5 telefonumu fabrika ayarlarına dondurdum ama şimdi gelen mesajlar galeri veya başka yerde dolasirken cevap atabiliyordum şuan o özelliği bulamıyorum nasıl açmam lazim
ayarlar > sesler > bildirimler menüsünden de bütün ayarları yapabilirsiniz.
Sakın almayın şebeke sorunu var anakart değiştirdim 1 yıl sonra yine aynı