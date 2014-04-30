YENİ GALAXY S5 SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN 15 HAREKET

PetaBayt 30 Nisan 2014 Akıllı Telefonlar 175 Yorum

Yeni bir telefon almak istiyorunuz ve piyasadaki yüzlerce telefon arasında mı kaldınız. Size muhteşem özelliklerle donatılmış Samsung Galaxy S5 keşfine çıkartalım.

1 – PARMAK İZİ OKUYUCU (TEK ELLE)

samsungs5-parmak-izi-okuyucusu

Akıllı telefonlar sizin hakkınızda bütün bilgiyi içinde tutar. Bu bilgileri arabanızı kilitlediğiniz gibi telefonunuzu kilitleyerek korumanız gerekir. Dilerseniz yüksek güvenlikli bir şifre , orta güvenlikte desen şifresi veya parmak izi ile güvenlik sağlayabilirsiniz. Basitçe ayarları açıp aşağı sekmeye gelip PARMAK İZİ OKUMA menüsüne tıklayın. Oradan da parmak izi tanıta basın. Bunun bir de farklı bir yolu var. Resimde görüldüğü gibi telefonun parmakizi okuyucusuna parmağınızı sürün. Unutmayın en az 3 tane parmak ekleyeceksiniz.

2 – SAHİP BİLGİLERİ MUTLAKA GİRİNİZ

sahip-bilgilerini-giriniz

Telefonunuza sahip bilgilerini mutlaka ekleyiniz. Telefonunuzu kaybettiğinizde yardımsever birisi size mutlaka ulaşacaktır.

3 – HIZLI ULAŞIM MENÜLERİ

samsun-s5-hizli-ayarlar

Görünüm listeleme ayarları değiştirme. 

Galaxy S5 yeni ayar düzenini tanıttı ve Android 1.0 dan itibaren gelen standart kullanımın biraz daha dışına çıktı. Sadece sağ üst köşedeki 3 noktalı menü tuşuna basıp “Liste görünümünü seçin”  Şimdi eskisinden daha kolay bir menüye sahipsiniz.  Ayarlar seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

4 – BİLDİRİM AYARLARINI ÖZELLEŞTİRME

samsung-s5-bildirim-ayarlari

Telefonunuzun menüsüne hızlıca aşağıya indirin ve ortaya çıkan biraz karmaşık menüyü düzenleyin. Sık kullanılan wi-fi, bluetooth gibi özellikleri ön plana çıkartabilirsiniz. Tavsiyemiz ekran görünümünü dikey almak gibi ayarları öne almanız. Resimdeki menüden işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

5 – ARAÇ KUTUSU (TOOLBOX)

Galaxy-S5-Toolbox-tips-640x376

Araç kutusu etkinleştirildiğinde size sık kullandığınız uygulamaları gösterecek bir uygulama. Basitçe ayarlar ve araç kutusu seçeneklerine tıklayın ve düzenle tuşuna tıklayın. Hızlı erişim için telefonunuzun geri tuşuna basılı tutun.

6 – ÇOKLU PENCERELERİ ÖZELLEŞTİRME

Galaxy-S5-Multi-window-640x376

Samsung’un Note 2 den sonra başarıyla kullanıma sunduğu çoklu pencere yönetimi Galaxy S5 üzerinde de çok başarılı çalışıyor. Aynı anda iki uygulama çalıştıran TouchWiz  özelliği Samsung için vazgeçilmez bir özellik. 

7 – NFC KULLANIN

Galaxy-S5-NFC-640x376

NFC, akıllı telefon sahiplerinin çok işine yarayacak bir özellik. Telefonunuzla kısa mesafeli iletişim kurabiliyorsunuz. İki telefon birbiriyle kolayca eşleşebildiği gibi bluettok ile medya göndermek, 7eleven’da alışveriş yapmak, Google Wallet kullanmak ve sadece Google Wallet değil alternatif ödeme yöntemleri de geliştirilmektedir. Türkiye’de henüz her özellik aktif olmasa da yakın gelecekte telefonunuz gerçekten hayatınız olacak. Bu özelliğin engüzel tarafı da bataryadan harcamaması. Rahatlıkla açık bırakabilirsiniz.

8 – TELEFONUNUZU DAHA DA HIZLI YAPIN

Galaxy-S5-Developer-Options-animations-640x376

Gizli Geliştirici seçenekleri içinde animasyonlar kapatın

Bazı uygulamalar açıkken telefonunuz hafiften lag yani gecikme yaşatabilir. Telefonunuzdaki tüm animasyonları kapatarak daha yüksek bir hıza ulaşabilirsiniz. Burada eklemek gerek Apple bu konuda daha düşük donanımla bu stabiliteyi sağlayabiliyor. Bu hızlandırma işlemini yapmak için süper gizli bir geliştirici seçenekleri menüsü var. Geliştirici seçeneklerinden Build numarasına 7 kere art arda basacaksınız. Açılan menüde efektleri azaltabilirsiniz.

9 – S VOICE KAPATMA

Galaxy-S5-S-Voice-640x376

Samsung sanal ses asistanını kapatabilirsiniz. Google sesli arama yeterince iyi çalışıyor. Ana menü tuşuna basılı tutun ve daha sonra 3 nokta menü tuşuna basın. Daha sonra ana menü tuluna basılı tutunca S VOICE açılsın tikini iptal edin.

10 – SAMSUNG S5 GÜÇ YÖNETİMİ AYARLARI

Gücü tasarruf moduna alın.

Galaxy-S5-Power-Saving-Mode-640x376

Samsung Galaxy S5’te bulunan güç koruma modunda, arkaplan verilerini kapama, gri tonda telefonu kullan gibi özellikler bulunmaktadır. Standart kullanımda arkaplan verilerini kapamayı seçebilirsiniz. Telefonu gri kullanım modunda ise chat yaparken bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum.

11 – DOKUNMATİK TUŞ IŞIKLARINI KAPATIN

Galaxy-S5-Touch-key-light-duration-640x379 (1)

Led ışıkların sürekli kullanımı batarya ömrünüzü kısaltacaktır. Samsung Galaxy S5’i en önemli özelliklerinden biriside bu ve bunun gibi özellik kapama işlemlerini yapabilmenizdir. Ayarlar görünüm seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Umarım karanlıkta bu menüyü bulmanız zor olmaz. Buna dikkat etmelisiniz.

13 – HAVALI GÖRÜNÜMDEN VAZGEÇME

Galaxy-S5-Motions-and-gestures-Air-view-640x571

Biraz daha pil ömrü istiyorsanız resimdeki menüden gesture ve temassız işlemleri kapatabilirsiniz.

14 – GOOGLE + KULLANARAK FOTOĞRAF YEDEKLEME

Google-Plus-auto-backup-photos-video-640x262

Telefonunuz zaten Google + yüklü olarak geliyor. Tek yapmanız gereken onu açmak ve aktif hale getirmek. Artık telefonu kaybederseniz veya yenisini aldığınızda  resimleri kaybetmeyeceksiniz. Korkmayın siz izin vermedikçe resimleriniz paylaşıma açılmıyor ve sosyal medya olarak Google + kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca Google Drive 15Gb ile sınırlı. Google + a ise sınırsız resim yükleyebilirsiniz. 2048pksel resim yükleyebildiğinizi de unutmayın.

Evet sona geldik. 

Buradaki liste tabi ki sizin kullanımınız için yeterli olmayacaktır. Zaman içinde sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için bilgi vermeyi bırakmayacağız. Tabi sizi de yarın tekrardan bekleriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum bırakmaktan çekinmeyin. Sorularınıza yardımcı olacak insanlar bulabilirsiniz ve bizde seve seve yardım ederiz.

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175 Yorum

  1. emre emre
    04 Temmuz 2014 at 15:15

    Arkadaslar oncelikle herkese merhaba,
    benim sorunum soyle birsey,evde wirelesstan internete bagliyken tum uygulamalar otomatik baglaniyor ve bildirimler geliyor fakat disari ciktigimda hattimin internetini kullanirken uygulamalara girersem eger baglaniyor veya uygulamalara girersem eger bildirimler geliyor girmezsem haberim yok biseyden,bunun nedeni ne olabilir yardimci olursaniz sevinirim …

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    • admin
      04 Temmuz 2014 at 15:45

      Ayarlar >> Bağlantılar >> Mobil Ağlar

      Mobil ayarlar menüsünde ağ modunu otomatiğe alın. (WCDMA/GMSM OTOMATİK BAĞLAN / AUTO CONNECT)

      Eğer bu ayarlar yoksa bir deneyin bakalım.

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  2. yasin
    16 Temmuz 2014 at 13:00

    Mrblr kolay gelsin,TuşlarA dokundugumda ışıkları yanmiyor, kucuk bi sorun belki ama yanmasini istiyorum. Ayrıca telefonu ilk aldığımda samsung cinema ve indirme güçlendirici programları yok ,nasıl tedarik edebilirim. Şimdiden teşekkürler

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  3. yasin
    16 Temmuz 2014 at 13:13

    Geri tuşu’na bastiginzda tuşun arkasında ki ışığın yanması gerekio, ama benm telefonda yanmio malesef.

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  4. yasin
    16 Temmuz 2014 at 13:18

    Ayrıca sinema programi için yeni versiyonunu yükleyiniz diyor

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  5. yasin
    16 Temmuz 2014 at 13:21

    Evet verdiniz linkten indirdim

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  6. yasin
    16 Temmuz 2014 at 13:25

    Işıklar hakkında ??

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  7. safa
    19 Temmuz 2014 at 02:14

    Mrhaba. S5te telefonu sifrele secenigini aktiflestirdim ama aonradan geri almak istedim. Telefon acilirken ekranda ilk once weel logosu ardindan samsung logosu geliyor. Bunu geri almamizin bi yolu varmi ?

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  8. ergun kocabacak
    26 Temmuz 2014 at 11:23

    samsung s5 mp3 dinlerken telefon titriyo bu titreşimi nası kapatırım. cvp yardım ıcın sımdıden tesekur ederım.

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  9. ceren
    05 Ağustos 2014 at 08:42

    S5im kendi kendine kapanıyo ne yapabilirim

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  10. fethi
    15 Ağustos 2014 at 03:37

    telefon sürekli kendi kendine güncelleme indiriyor bunu nerden nasıl kapatabilirim ?

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  11. Fatih
    21 Ağustos 2014 at 22:52

    Merhaba, s5 cihazında dışarıdan arama gelince zil sesi başta çalıyor sonra 2 saniye ara veriyor sonra tekrar çalıyor, bu hep böyle dönüyor, zil sesini değiştirdim yine aynı, yardımcı olabilir misiniz?

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  12. Orkun
    26 Ağustos 2014 at 14:01

    Merhabalar, galaxy S5 telefonum her açılışında arka kapağı tamamen kapalı olsa daha ” arka kapağı kontrol et” uyarısı verıyor. Ayrıca video kaydı yaptıktan sonra bu kayıtları cızırtılı olarak oynatıyor. Normal ses kaydında problem yok fakat videoları cızırtılı kaydedıyor. Bu konularda yardımcı olabilir misiniz ?

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  13. admin
    26 Ağustos 2014 at 14:18

    Arka kapak açık uyarısı normal sanırım. Çoğu kişi de var. Galaxy S5 kamera kaydında ses cızırtısı yapıyorsa kamera video ayarlarında ses kayıt yönteminde stereo ses kaydını kapatıp bir dene istersen.

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  14. kübra
    31 Ağustos 2014 at 20:00

    merhabalar.s5 telefonuma alternatif şifre yapmıştım fakat şimdi unuttum napabiliri ? yardımcı olur musunuz ?

    Cevapla
  15. orkun
    01 Eylül 2014 at 16:51

    Kamera ayarlarında stereo ses kaydı ayarlarını göremedim. boyle bir problemin yazılımsal olma durumu nedir sizce. Çünkü normal ses kaydında bir problem yok, ayrıca internetten video izlerken de bir problem yok..sadece kaydettiğim videoları izlerken cızırtı çıkıyor.

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  16. mujj
    05 Eylül 2014 at 13:53

    ACİLLLL
    herkese merhaba .samsung s5 orta tuşa basılı tuttuğum zaman açık uygulamaları göstermiyor.sadece internete bağlanıyor.açık olan uygulamaları nasıl kapatabilirim

    Cevapla
    • sefa
      05 Eylül 2014 at 17:04

      Sende benim gibi iphone dan geldin galiba 🙂 orta tuşuna yanındaki iki tane birbirine geçmiş dokunmatik tuşa baş son uygulama ekranını açar. Ama iphone daki gibi 2 ser 3 er kapatamiyorsun ya tek tek kapatacakasin ya da hepsini birden kapatacakasin

      Cevapla
  17. alanis61
    08 Eylül 2014 at 09:37

    Merhabalar,
    benim s5 te wifi bağlıyken dışardan ulaşılamıyor, bağlantıyı kestiğimde böyle bir sıkıntı yok, cihazı sıfırlama vs yaptım bişey değişmedi. Bilgisi olan varsa sevinirim….

    Cevapla
  18. rmzn68
    09 Eylül 2014 at 00:33

    alternatif şifremi unuttum ve telefonu açamıyorum alternetif şifre istiyor ne yapa bilirim yardım acilll

    Cevapla
  19. sedsed
    16 Eylül 2014 at 12:24

    iyi günler bilginizden dolayı size galaxy s5 hakkında bir sorum olacak ben yeni aldım teli video çekerken titreme oluyor ekranda elimmi titriyo ekranmı çok ti,trek bi hatamı var bu şekilde olması normalmi bilemedim bu konuda yardımcı olabilirmisniz

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  20. sss
    17 Eylül 2014 at 00:19

    merhaba..s5 şarja takmamla birlikte 5 dakika geçmesiye kapandı..ve açılmıyor sürekli mavi ışıl yanıyor ne yapmam lazım acil cevap

    Cevapla
  21. gizem
    19 Eylül 2014 at 20:31

    uyku modlu kılıf kullaanıyorum ve bazen kapağı kapalı değilken durup dururken kendini uyku moduna atıyor

    Cevapla
  22. muhammet
    21 Eylül 2014 at 21:55

    Merhaba.Arama yaparken karşı tarafa ses gitmiyor. Aynı görüşmede hoparlör veya kulaklık takınca karşı tarafa ses gitmesine rağmen bunlar olmadan ses gitmiyor.Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Aynı problemi yaşayan var mı?

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  23. tablet
    23 Eylül 2014 at 11:06

    Telefon modellerini ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Size en uygun taksit seçeneklerini ve kampanyalarımızı kaçırmayın!

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  24. isimsiz
    25 Eylül 2014 at 00:02

    s5 le görüşme yaptığımda sesim karşı tarafa çok az gidiyor bunu ayarlamanın bir yolu var mı?

    Cevapla
  25. isimsiz
    25 Eylül 2014 at 13:13

    Telefonun kendi ses kaydedicisini kullanıp, programdan çıktıktan sonra, kilit ekranında ses kaydedicisi simgesi görünüyor. Oysa program kapalı. Telefonu kapatıp açınca her şey normale dönüyor.

    Cevapla
  26. Yağız
    28 Eylül 2014 at 01:43

    Samsung S5 kullanıyorum alternatif şifreyi unuttum telefonumu açamıyorum

    Teşekkür Ederim.

    Cevapla
  27. enes
    03 Ekim 2014 at 07:39

    kolay gelsin benim telefon mobil veriyi açtığım zaman yukarda h işareti çıkmıyo yani mobil veri aktif olmuyo bunun sebebi nedir ?

    Cevapla
  28. melike
    08 Ekim 2014 at 00:46

    merhaba telefonun sol üst tarafındaki bildirim ışıgım sürekli yanıyo halbuki bildirim gelmemiş oluyo bi uygulamamı açık kalmış acaba bilmyrm yeni olmaya başladı nasıl kapaabilirm yardıımcı olun

    Cevapla
  29. çiğdem
    09 Ekim 2014 at 00:44

    merhaba benim telefonumda son 1 saattir yazılım güncellemesi var kur diyorum telefon kapatılıp açılıyor birşeyler yükleniyor ama sonra yine yazılım güncellemesi kaybolmuyor çok kez üst üste yaptım kaybolmuyor.. daha önce de biri sormuş play store dan ayarlayın demişsiniz denedim ama olmuyor başka yolu var mı acaba??

    Cevapla
  30. çiğdem
    09 Ekim 2014 at 00:59

    biraz teknoloji özürlüyümdür ama galiba sordugunuz şunlar 🙂 android sürümü 4.4.2 güvenlik yazılım sürürmünde de mdf v1.0 release 3 ve vpn v1.4 release1 yazıyor.. bunlar mı sorduklarınız?

    Cevapla
  31. çiğdem
    09 Ekim 2014 at 01:10

    anabant sürümü G900FQJVU1ANG4

    Cevapla
    • admin
      09 Ekim 2014 at 01:15

      Son sürümü almış gözüküyorsunuz. Güncelleme olurken kesilme olduysa böyle bir şey yapabilir. Telefonda sorun yoksa güncellemeleri yeni bir güncelleme gelene kadar kapatın. Çok rahatsız ediyorsa recovery kesin çözüm olur.

      Cevapla
  32. çiğdem
    09 Ekim 2014 at 01:17

    pekala.. çok teşekkür ederim 🙂

    Cevapla
  33. gurcann
    09 Ekim 2014 at 21:23

    selamlar.samsung galaxy s5 kullan kullanıyorum.Aldığım günden beri telefonum bekleme konumundayken çantam muhafaza ediyorun telefona baktığımda işaret parmağı şekli görünüyor ve sonrası ekranın sol üst köşesine HOME ve alt satırında SD KART Boş alan 15.87 GB Toplam alan 16.36 GB ibaresi çıkıyor.Bir başka denemede beklemedeyken ekrana üstüste tıklandığındada aynı ekran karşıma çıkıyor.Bundan nasıl kurtulurum.Bataryayıda bitiriyor.Bilgi istiyorum.Kolay gelsin.Gürcan

    Cevapla
  34. gurcann
    09 Ekim 2014 at 21:26

    selamlar.samsung galaxy s5 kullan kullanıyorum.Aldığım günden beri telefonum bekleme konumundayken çantamda muhafaza ediyorun telefona baktığımda işaret parmağı şekli görünüyor ve sonrası ekranın sol üst köşesine HOME ve alt satırında SD KART Boş alan 15.87 GB Toplam alan 16.36 GB ibaresi çıkıyor.Bir başka denemede beklemedeyken ekrana üstüste tıklandığındada aynı ekran karşıma çıkıyor.Bundan nasıl kurtulurum.Bataryayıda bitiriyor.Bilgi istiyorum.Kolay gelsin.Gürcan

    Cevapla
  35. onat
    13 Ekim 2014 at 16:01

    Arkadaşlar ben geliştirici seçeneklerini actim garant kapsamı dışına cikarmi

    Cevapla
  36. sygngul
    13 Ekim 2014 at 23:29

    merhabalar.samsung s5 cihazi alali 1 hafta olru kulakligi takiyorum islem gormuyor surekli takildi cikardi diye gozukuyor. kulakli kendi kulakligi. simdiden tesekkur ederim

    Cevapla
  37. ali
    15 Ekim 2014 at 23:06

    Merhaba,
    Gelen e-postalarımı görmem için devamlı güncellemem gerekiyor yani real-tima olarak e-mail’lerimi alamıyorum

    Cevapla
  38. su
    16 Ekim 2014 at 15:53

    samsung galaxy s5 benim telefon. kilit tuşuna basıp kitledikten bir süre sonra ses kaydı veya dosyalarım açık oluyor. yani direk anasayfa çıkmıyor. yardımcı olursanız çok sevinirim.

    Cevapla
  39. Ayaz
    18 Ekim 2014 at 20:20

    salam ben spor samsung s5 iwletiyorum telefon caLDIYI ZAMAN ACAMIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRI

    Cevapla
  40. Aysel
    19 Ekim 2014 at 09:40

    TELEFONUM ŞARJ ALMIYOR. ŞARJDA PROBLEM YOK. DÜN YİNE TAKTIM ANRAİDİN YEŞİL ŞEKLİ GELDİ SONRA BİRDEN KAPANDI ZATEN ŞARJIM FULL BİTİKTİ. BANA YARDIM EDERMİSİNİZ LÜTFEN NE YAPMALIYIM ??

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  41. Aysel
    19 Ekim 2014 at 09:42

    TELEFONDA AÇILMIYOR

    Cevapla
  42. Çiğdem Ayyıldız
    21 Ekim 2014 at 13:36

    Merhaba, S5te başlangıçtaki otomatik programları kapatma özelliği var mıdır? Ve arka planda çalışmaması için tek tek programlar mı kapatılmalı ya da ayarlanmalı?
    Kolay gelsin. Teşekkürler

    Cevapla
  43. Çiğdem Ayyıldız
    22 Ekim 2014 at 18:30

    Sarj cabuk bitiyor ve kimi zaman %90 ramle calisiyor, isiniyor. Clean master diye bir program kullaniyorum da arka planda cok seyrek kullandigim programlarin bile calistigini goruyorum bos yere telefonu yoruyor. Cozemedim.

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    • admin
      22 Ekim 2014 at 18:47

      Android pc gibi calismiyor. Ne kadar ram varsa onu kullanır. Ihtiyac duydugunda digerlerinden ram kisar. Sarjiniz neye kiyasla cabuk bitiyor. Ayarlardan pil seceneginde neyin sarji daha cok tukettigini gosterir. Arkaplandaki hangi uygulama gereksiz calisiyor?

      Cevapla
  44. Çiğdem Ayyıldız
    22 Ekim 2014 at 19:27

    En basidinden anı albumu diye bir program var mesela cok nadir kullaniyorum ama ne zaman clean masterla kapatsam o program calisiyor daha baska programlar da var iclerine girince de surekli calismasin diye bir secenek yok. Sarj ilk aldigim zamana gore daha cabuk bitiyor aldiktan 2 ay sonra bitmeye basladi programlardan diye dusunuyorum. Ilk aldigimda neredeyse 2 gun gidiyordu simdi gunde 2 kere sarj ediyorum. Ramin tamamini kullanmsi etkilemiyor oyleyse?

    Cevapla
    • admin
      22 Ekim 2014 at 19:35

      Anı albümü programı arka planda çalışıyorsa bunu telefonla ilgisi bulunmaz. Program arka planda çalışmak istiyordur. Android Ram i optimize eder kullanır ama yüksek ram kullanımı tabi ki şarjın daha çok gitmesine sebep olur. Şarjın az gitmesi kullanımınız ile alakalı. 3g de 2 saat kullanın şarjınız biter, 2 saat oyun oynayın şarjınız yine biter. Hiç bir şey yapmayın yüklediğiniz herhangi bir program sizden habersiz arkaplanda işlem yapabilir.

      Cevapla
  45. melis
    23 Ekim 2014 at 10:10

    Ses kaydedicisini kullandiktan sonra uygulamayi kapatmama ragmen ekran kilidinde duruyor ve kaldiramiyorum. Telefonu acip kapatmam gerekiyor bunun icin. Ustelik ekran kilitliyken gorunen pause kayit play tuslari da bastigimda calismiyor da.

    Cevapla
  46. SEMRA
    25 Ekim 2014 at 10:52

    MERHABA
    CİHAZIMI TEK ELLE ÇALIŞTIRMAYI NASIL AKTİF HALE GETİREBİLİRİM ?

    TELEFONUMUN ŞARJI ÇABUCAK BİTİYOR.BUNUN İÇİN NE YAPABİLİRİM ?

    TELEFONUMUN ISINMASI NORMAL Mİ ?

    NOT:CİHAZI TEK ELLE ORTAYA GETİRİP GERİYE KAYDIRDIĞIMDA OLMUYOR..TELEFONUMU SIFIR ALDIM.

    ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

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  47. erhan
    25 Ekim 2014 at 18:39

    Arama geldiğinde açarken neden sağa sola kaydirmıyorum sadece dokunma ile acıyor bir yardımcı olun…

    Cevapla
  48. yasin
    26 Ekim 2014 at 01:00

    Merhaba, s5 telefonumun orjinal kapağni kullanmaktadır. Kapağı açarken ekranda efekt olması gerekmekte fakat bende öyle bir efekt oluşuyor. Bunu nasıl düzeltebilirim

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  49. alpar
    29 Ekim 2014 at 09:18

    Merhaba,
    Bazen ,Telefonumun tuş kilidini açmak istediğimde ekran açılmıyor ve sadece ana menü tuşunun yanındaki tuşların ışıkları yanıyor.bir kaç saniye bekleyip tekrardan telefonu açmak istediğimde ekran geliyor.
    Servise verdim yazılım yüklediler ama sorun sıklıkla devam ediyor.
    Acaba s5 için bu kronik bir durum mu , aranızda bu durumu yaşayan var paylaşımlarınızı rica ederim.
    Teşekkürler.

    Cevapla
  50. ulas
    29 Ekim 2014 at 14:35

    merhaba.
    benimde alpar arkadaş ile aynı sorunum var.telefonun ekranı kapandıgı zamn acılmıyor.sadece alttakı tusların ışıkları yanıor.orta tusa basılı tutuncada ekran acılmıyor.telefonu yenıden kurdum yıne aynı hatayı verdi.pilini cıkarıp tekrar takılınca acılabiyor.ama yine aynı sorunu verior.ne yapmam gerekli yardımcı olabilen varmı.
    tesekkurler.

    Cevapla
    • admin
      29 Ekim 2014 at 14:48

      Hafıza kartını çıkartıp dener misiniz. Olmazsa ayarlardan Güvenlik menüsüne ve en alttaki menüden Kimlik bilgilerini sil. Tüm sertifikaları kaldırı seçin. Daha sonra ekran kilidini iptal edin.

      Cevapla
  51. ulas
    29 Ekim 2014 at 15:02

    hafıza kartım yok.kimlik bilgılerını sil tusu silık yazıo.secenek aktıf degil.baska bır yolu varmıdır acaba.
    tesekkurler.

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    • admin
      29 Ekim 2014 at 15:03

      Kilit kodlarını iptal edip yeniden başlatmayı denediniz mi?

      Cevapla
    • admin
      29 Ekim 2014 at 15:07

      Ayrıca uygulamalar ile beraber gelen widget lar engelliyor olabilir. Son yüklediğiniz uygulamaları silin. Dokunmatik hassasiyetini de en yükseğe çıkartın. Yine olmazsa fabrika ayarlarına geri alırken açılışta eski uygulamaların yüklenmesine izin vermeyin.

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  52. ulas
    29 Ekim 2014 at 15:53

    malesef son dedıgınızıde yaptım.olmadı.

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  53. alper
    29 Ekim 2014 at 18:22

    Servise verdim . Yazılımı tekrardan yüklediler ama bu durum sürüyor.

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  54. alper
    29 Ekim 2014 at 18:26

    Sanırım cihaz uyku modundan çıkmıyor. Ekran ışığının çalışmamasına rağmen . Ekrana dokunup yanlış ekran kilidi modeli giriyorum telefon uyarı titreşimi veriyor

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  55. rasit ersan
    30 Ekim 2014 at 01:40

    Slm benim telefon galaxy 5 #*0228# buna girdim telefonum şarj etmiyo ltfn cvplarmisiniz

    Cevapla
  56. rasit ersan
    30 Ekim 2014 at 01:46

    Şarj icin iyi geliyo dediler bende girdim

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    • admin
      30 Ekim 2014 at 01:49

      Pil kalibrasyon kodlaarını girmişsiniz. Pil tamamen bitmiş olabilir. Uzun süre şarjda tutun bakalım düzelecek mi?

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  57. rasit ersan
    30 Ekim 2014 at 01:47

    Evet o kodu

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    • admin
      30 Ekim 2014 at 01:59

      Bu kodu kullanıp şarj süresinin arttığını söyleyenler olmuş ama sanırım bu kod ekranda gözüken şarj oranı ile pilin gerçek doluluk oranını kalibre etmek için kullanılıyor. Kodu girdikten sonra Quick start a basıyorsunuz. Telefon açılıp kapanıyor ve tekrar şarja takıp çıkartıyorsunuz. Bu kod ayrıca sıcaklık gibi bilgilerde sunuyor.

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  58. rasit ersan
    30 Ekim 2014 at 01:57

    Ama sarja takinca telefonda sarj oldugunu gostermiyo ama usb kablosundan Internete takinca oluyo Neden acaba

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  59. rasit ersan
    30 Ekim 2014 at 02:05

    Ama prize takinca Neden sarj oldugunu gostermiyor ne yapmam lazim ltfn

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  60. melek
    31 Ekim 2014 at 19:21

    Slm benim telefonun on kamerası bulanık çekiyor bunun için ne yapmam lazim

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  61. abdilkadir
    02 Kasım 2014 at 15:10

    Merhaba benim s5 in anten lerinde sorun olabilir mi çünkü çekim sorunu oluyor arayanlar ulaşamıyor

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  62. Levent yüce
    06 Kasım 2014 at 23:35

    merhaba ben s5 telefonu yeni aldım sayfalar arasında aşağı yukarı yaparken yada uygulamalar bölümünde sağa sola menu değiştiriken hafif bir titreme oluyo bu normal mi yoksa sorun mu anlamadım temple run oynarkende titreme var facebookda haberle aşağı yukarı suruklerkende tıtreme oluyo akıcılık yok sorun nedir sizce teşekkurler

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  63. oktay
    10 Kasım 2014 at 21:11

    Telefonu kullanirken ekranın üstünde el işareti çıkıyor neden acaba. .. birde okey oynarken 2-3 gündür sürekli kıvılcım çıkıyor neden olabilir acaba bu ikisi.. şimdiden teşekkürler.

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  64. Fulya Yilmazbaysal
    12 Kasım 2014 at 08:21

    merhabalar oncelikle kolay gelsin..samsung galaxy s5 kullaniyorum..gorusme bittikten sonra kullanim miktari ekrana cikmiyor?samsung u aradim bilincsiz bir cagri gorevlisi operatorumu aramami soyledi,telefon ayarlarinizla alakali dediler..karistirdim ama goremedim..ayarlama nasil yapiliyor..yardimci olursaniz sevinicem..simdiden tesekkurler

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  65. ersinkkazek
    13 Kasım 2014 at 17:48

    merhaba ben samaung s5 kullaniyroum teelfonumda tek bir sorun var oda su acaba tum s5l34de varmi home tusuna bastigimda ekran gelmiyro kilit tusuna basip sonra home tusuna basinca aciliyor acaba cozumu var mi yada neden kaynakli acik bir bilgi verebilrmisinz iyi aksamlar

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  66. Özlem
    13 Kasım 2014 at 19:32

    Whatsapp dan daha önce kısayol eklenen
    kişiyi tekrar kaldirmak için napilabiliri

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  67. Mehmet
    19 Kasım 2014 at 12:07

    Merhaba kolay gelsin. Telefonu alalı 10 gün oldu .
    4 saatte şarj oluyor bu problemmi acaba?

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  68. serkan
    20 Kasım 2014 at 23:22

    selam. bəndede s5 var dha 20 gun olmadı alalı. telefon kendiliğindən resdart oluyo. bikaç kez böyle yapıyo sonra arkası ısınıyo. sizce ne yapmalıyım. lutfən cevap yazın.

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  69. sedat
    10 Aralık 2014 at 07:49

    bu anlatımın türkçe versiyonu yok mu………

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  70. tolga
    20 Aralık 2014 at 02:31

    slm iyi benım galax s5 ekranı yarım kararıyo sallayınca normale dönüyor neden olur sık sık yapmaya başladı

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  71. tolga
    20 Aralık 2014 at 02:32

    üst yarısı yeşil oluyor alt yarısı siyah

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  72. önder
    21 Aralık 2014 at 22:29

    Galaxy S5 kullanıyorum.Telefonda müzik dinlediğimde yada herhangi bir video izlediğimde(ister yüklü olsun isterse internetten olsun)sesle birlikte sürekli titreşim var.Teldeki titreşim ayarları kapalı olmasına rağmen.Sorun neden kaynaklıdır???

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  73. eser
    28 Aralık 2014 at 14:16

    Öncelikle merhaba

    Samsung Galaxy s5 aldım bir heyecanla.

    Ancak bu kamere ya girdigimde indir seçenegi yok.
    Bunun nedeni ne olabilir ?

    Kamera Özelliklerinde Sadece ; Otomatik – Güzel Yüz – Panoroma var

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  74. sedatuz22
    31 Aralık 2014 at 03:08

    lütfen su anlatımlarda Türkçe menüsü olan telefonlarda anlatım yapın herkes İngilizce bilemez.. şimdiki telefonlar Türkçe menülü siz nerden buldunuz İngilizce menülü telefonu…

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  75. müslüm
    07 Ocak 2015 at 01:44

    Merhaba.. galaxy s5 de gelen aramaya cevap vermek için olan animasyon dokunun yuvarlağı büyüterek açılıyordu şimdi ise dokunmam yetiyor bu animasyon s4 gibi oldu neden olabilir acaba ne yapmalıyım ?

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  76. canan
    07 Şubat 2015 at 14:54

    Merhaba,

    Galaxy s5 e hafiza karti taktiktan sonra tum fotolar siyah oldu. Malesef acamiyorum. Nasal duzeltebilirim acaba?

    Tesekkurler

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    • PetaBayt
      07 Şubat 2015 at 21:56

      İlk defa duyuyorum. Bilgisayara attığınız dada siyah mı acaba? Bana telefon okuyamıyor gibi geldi. Yedeklerinizi alıp telefonu recovery yaparsanız düzelebilir.

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  77. fatma
    18 Şubat 2015 at 18:44

    S4 kapalı iken ekranın üzerimde elimizi gezdirince sensör sayesinde saat tarih gibi bilgilere bir kaç saniyeligine ulaşabiliyoruz.
    s5 de bu özellik yokmu?

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  78. nejat
    21 Şubat 2015 at 14:56

    s5 yeni aldım.arka plan rengim mavi idi.ne oldu bilmiyorum şimdi beyaz.tekrar maviye çevirecek bir yol bulamadım.TESEKKÜRLER

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  79. hasan
    23 Şubat 2015 at 22:28

    Arama sırasında goruntu yesil ckıyor ama s4 lerde teledunu forusme oldumu yeşil cıkıypr yardımcı olursanız sevinirim

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  80. ümit
    26 Şubat 2015 at 11:58

    s5

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  81. ümit
    26 Şubat 2015 at 12:00

    arama geldıgınde ekran ışıgı acılmıyo kımın aradıgını goremıyorum neden acaba daha 1 ay oldu tlf alalım s5

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  82. kenan
    02 Mart 2015 at 17:35

    türkiyede telefonunu kaç kişi ingilizce kullanıyorki ingilice anlatmıisınız bu neyi n egosu??

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  83. mustafa
    05 Mart 2015 at 12:09

    merhabalar; s5 kullanıcısıyım. telefonu yeni aldığım için bir konuda bilgi almak istiyorum. telefonun alt sağ ve solda bulunan son uygulama ve geri tuşlarının ışıkları yanmıyor. bu normal midir sizce veya açılması gereken bir yeri mi var.teşekürler.

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  84. mehtap
    26 Mart 2015 at 14:37

    İyi gunler admn ben telefonu yeni aldim ve mesajlar icin spam kutusu yok yada varda benmi bilmiyorum bi bilgisi olan bana acil cvb verebilir mi

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  85. mehtap
    26 Mart 2015 at 14:40

    İyi gunler admn ben s5 g900H yeni aldim ve mesajlar icin spam kutusu yok yada varda benmi bilmiyorum bi bilgisi olan varsa bana acil cvb verebilir mi

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  86. Betül
    28 Mart 2015 at 23:38

    Samsung galaxy s5 kullanıyorum. Birisi ile konuşurken karşı tarafın sesi geliyor fakat benim sesim gitmiyor. Telefonu kapatıp açtım hatta fabrika ayarlarına da dönderdim ama olmadı ne yapmam lazım?

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  87. burak
    15 Nisan 2015 at 22:01

    Siri tarzì programlar indirdigimde dil ingilizce olmasina ragmen ingilizce kelimeleri turkce okumaya calisiyor. Catch i keç degil de bariz turkceymiscesine yazildigi gibi okuyor misalen. S5 kullaniyorum. Dil secenegimi ingilizce tutmama ragmen bu tarzda tum programlarda aynisi oluyor. Nasil duzeltebilirim ?

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  88. emre
    16 Nisan 2015 at 20:51

    Galaxy note3 kullanıyorum telefonun üstünde yani ortadaki büyük tusa iki defa üst üste basınca asistan çıkıyo yanlış değilsem ama ingilizce konuşuyo türkçe diline ceviremiyorum iphone lara güncelleme geldi bu özellik yeni açıldı ve türkçe samsung da neden türkçe olmuyo

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  89. Önemli değil
    19 Nisan 2015 at 23:30

    Selam teli alalı 2 gün oldu ama whatsap dan gelen mesajlarada titreşim özelliği devreye girmiyor ne yapmalıyım

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  90. gumus
    21 Nisan 2015 at 13:23

    iyi gunler.samsung galaxsy s5 kullanicisiyim.guncelleme sonucu telefonum galiba kasildi.acilamiyor.logosu cikip kucuk balonlar patliyor ama acilmiyor.bataryayi sokunce kapananabiliyor.neden acaba?

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  91. Seyfettin
    02 Mayıs 2015 at 21:29

    Mesaj geldiğinde kilitli ekranda mesaj geldi diye birşey gosterilmiyor .

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  92. soner
    17 Mayıs 2015 at 23:52

    merhaba s5 kullanicisiyim. parmak sensorunde hata veriyor o yuzden kullanamiyorum.ne yapmaliyim?

    Cevapla
  93. Kadir
    05 Haziran 2015 at 07:25

    Acil mod ne demek

    Cevapla
  94. Ali
    19 Haziran 2015 at 20:04

    Merhaba arkadaşlar s5 kullanıcısıyım bende ekranın sağ üst köşesinde saatin olduğu yerde el isareti cikti ne anlama geldiğini ve nasıl kapatacağım bilmiyorum yardım edermisiniz

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  95. Mehmet özsunar
    29 Haziran 2015 at 11:45

    Slm arkadaşlar.s5 kullanıcısıyım. Kitkat tan lolipopa güncelleme yaptıktan sonra gelen aramalarda titreşim çalışmıyor. Ama mesaj ve bildirimler de titreşim var. Tüm ayarları inceledim bulamadım. Bana yardım edebilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

    Cevapla
  96. Özkan
    01 Temmuz 2015 at 01:38

    Merhabalar s5 kullanıyorum lakin titreşim özelliğini hiç bir şekilde kullanamıyorum sebebi nedir ne yapmalıyım

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  97. Yasemin
    04 Temmuz 2015 at 01:55

    Merhaba arkadaşlar s5 kullanıcısiyim . Düsük ışıklarda ön kamera bulanık ve puslu çekiyor .acaba tüm s5 ler de aynı mı yoksa benim tel de mi bir arıza var yardimci olur musunuz lütfen

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  98. ELİF
    09 Temmuz 2015 at 12:25

    yeni bi s5 aldım mesaj geldiğinde ekranda görünüyor o an yanımdakilerde okuyor mesajı onu nasıl iptal edebilirim ?

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  99. Merve
    12 Temmuz 2015 at 06:36

    Güç tasarrufu modu aktifken back tusunun titreşimi açık olsun istiyorum ama ışık yanmayacak bunu nasıl yapabilirim?

    Cevapla
  100. Emre
    26 Temmuz 2015 at 11:50

    Lütfen ekranda çıkan el işaretinin ne olduğu ve nasıl kaldırılacağı hakkında bilgi verin artık!!!

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  101. Musa Köse
    05 Ağustos 2015 at 10:53

    Merhaba öncelikler Samsung Galaxy S5 var bende mesaj üsütne geldiğimde mesajın içeriğini gösteriyor bunu nasıl kapatabilirim bi yardımcı olabilir misiniz ?

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  102. mustafa kemal yıldız
    15 Aralık 2015 at 12:34

    s5 telefonlarda watsup yada sms mesajlarını sesli yazamıyor muyuz yoksa ben bir yerleri yanlışlıkla kapatmışmıyım? şimdiden teşekkürler.

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  103. semra
    10 Mart 2016 at 19:12

    Merhaba samsung s5 kullanıyorum fakat fabrika ayaklarına girdim internette girmiyor veri bağlamıyor ağ yok diyo ne yapmaliyim

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  104. İrem B.
    13 Mart 2016 at 19:14

    Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Keşke Galaxy J’ler de de olsaydı 😔

    Cevapla
  105. İrem B.
    13 Mart 2016 at 19:15

    Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Galaxy J’lerde yok mu ?

    Cevapla
  106. hüseyin kılıç
    03 Temmuz 2016 at 14:25

    arkadşlar bana biri yardımcı olur mu? samsung s5 tabletim dün gece dondu kaldı kapanmıyor ne yapmama lazı tşk ederim.

    Cevapla
    • PetaBayt
      03 Temmuz 2016 at 15:28

      s5 tablet yok telefon var. kapama tuşluna baslı tutun veya pili çıkan bir ürün kullanıyorsanız pilini çıkartıp takın.

      Cevapla
  107. Hasan
    27 Temmuz 2016 at 16:55

    S5 Telefonu Şarja takıp bıraktığımda ekren koruması geliyor ve sönmüyor.Nasıl Kapatabilirim

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    • Matser
      27 Temmuz 2016 at 17:12

      Ayarlarda şarjda iken ekranı açık tutu kapatın. Ayrıca ekran koruyucu ayarlarında şarjdeyken bu ekran koruyucu göster gibi bir seçenek olabilir.

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  108. Songul
    05 Kasım 2016 at 08:23

    Iyi gunler benimde s6 im suanda coklu pencere tusu devre disi ve ne sekilde oldu anlamadim lutfen yardimci olurmusunuz birtek geri tusunu kullanabiliyorum simdiden teşekkürler

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  109. ilyas
    03 Ocak 2017 at 12:06

    iyi günler. Ben samsung s5 kullanıyorum. dün aniden telefonun rehberindeki kişiler bir birine girdi. Yani telefon numarasu ahmetin ama isim mehmet yazıyor rneğin. aynı şekilde viberdede aynı. yani bir çok kişi profili ve numarası A kişisine ait iken B kişisinin ismi yazıyor.
    Sorun nedir nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunuz lütfen.

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  110. Eda
    22 Şubat 2017 at 12:20

    Kamerada ki güzel yüz özelliğini nasıl kapatıcam

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  111. Anonim
    10 Mart 2017 at 18:22

    Merhaba s5 telefonumu fabrika ayarlarına dondurdum ama şimdi gelen mesajlar galeri veya başka yerde dolasirken cevap atabiliyordum şuan o özelliği bulamıyorum nasıl açmam lazim

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  112. İsmet özgönül
    27 Nisan 2017 at 08:00

    Sakın almayın şebeke sorunu var anakart değiştirdim 1 yıl sonra yine aynı

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