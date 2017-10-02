Yeni Google Fotoğraflar Güncellemesi ile Daha Hızlı Video Paylaşımı Geldi

Google Fotoğraflar yeni bir işlevsellik kazandı. Uygulamanın 3.6 sürümü, şebeke kapsama alanlarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan kullanıcılar için daha hızlı bir video paylaşımı sağlıyor.

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Fotoğraflar önce videoları düşük çözünürlükte ön izleme kalitesinde yedekleyecek. Doğal olarak, dosyaların küçük boyutu daha hızlı yükleme süreleri sağlayacaktır. İyi kapsama alanı veya sağlam bir Wi-Fi bağlantısı olan bir bölgede olduğunuzda düşük çözünürlüklü tüm kopyalar orijinal yüksek kaliteli sürümlerle değiştirilir.

Elbette, bu özellik, daha hızlı bir ağdaysanız bile yararlı olacaktır. Full HD olarak çekilen videolardan oldukça büyük olan 4K video kliplerinin yedeklenmesi için düşünülmüş.

Google Fotoğraflar için bu özelik aslında yeni değildir. Bu işlevsellik aslında Mart ayında 2.11 sürümü ile ilk kez tanıtıldı, ancak o tarihte yalnızca görüntü dosyaları ile etkindi.

Yeni özellikten yararlanmak istiyorsanız, Google Play'i ziyaret edin Google Fotoğraflar uygulamasını son sürüme yükseltin. iOS kullanan telefonlar için yakında bir güncelleme sunulacaktır.

Google Fotoğraflar kullanarak resim ve videolarınızı ücretsiz saklayabilrisiniz. Böylece telefonu fabrika ayarlarına almak için tereddüt etmiyorsunuz. Kişi listesnizde Google hesabınıza ekli ise zaten geri ne kalıyor?

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