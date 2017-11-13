Yeni Ideapad Laptop; Lenovo UltraSlim

Teknoloji de yenilik getiren Lenovo yenilikleri ve yeni tasarımları ile cebinize ve kullanımınıza uygun tasarladıkları, ince ve performansı yeni şık tasarımları ile çok iddialı.

Lenovo, standartlaştırdığı Ideapad’lerin tasarımsal ve bütçesel taraflarında değişiklikler yaparak Lenovo UltraSlim ailesinin 6 yeni üyesini ekledi. IdeaPad 720, 520, 320 ve daha da inceyi, en inceyi vadeden S serisi cihazlar IdeaPad 720S, 520S ve 320S teknoloji tüketicinin beğenilerini özel olarak karşılayan bu şık tasarımlar modelleri; stil, şekil ve işlevselliği hayran bırakıyor.

İnce Ve Hafif Laptop: Yeni 320S

320s, sadece 1,9 kg hafifliğindeki yapısı ve 19,9 mm’lik şık ince tasarımı ile gözleri üstüne çekiyor. 320s, kolayca taşıyabilirsiniz. Gelişmiş grafiklerin keyfini çıkarmanızı sağlayacak özelliklere sahip 320s, Dolby Audio Harman® hoparlörlerle de birlikte geliyor ve hem görsel hem de kulağa hitap ediyor. Cihazlardan 14″ versiyonu 12 saate kadar, 15″ versiyonu ise 9 saate kadar pil ömrü ile size zaman kazandırıyor.

12 Saatlik Pil Ömrü İle Laptop; 520S

Benim bilgisayarımın performansı iyi olmalı diyenlere, IdeaPad 520S size göre, 520s performans isteyenlerin yeni gözdesi. 1,7 kg’lık yapısı ve sadece 19,33 mm inceliğindeki rahatça taşınabilirliği ve tasarımı ile çok şık olan 520s, yeni eğik kenarları ve birinci sınıf metal kaplama ile de bu şıklığı bir ileri boyuta taşıyor. 520S; mineral gri, şampanya altını, erik moru ve gül pembe renk seçenekleri ile geliyor. Performans keyfi de, uzun pil ömrü ile kısa kesmiyor, 520s 12 saatlik pil ömrü ile de adeta bir enerji santrali gibi.