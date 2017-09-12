Yeni iPhone 8 ve iPhone 7s Tanıtım Detayları: iPhone X Tanıtıldı

Beklenen iPhone 8 tanıtımı yapıldı. Adı ne olacak X mi Y mi derken iPhone 8 olarak lanse edildi.

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Güncelleme: Apple sürpriz yaparak iPhone X'i de tanıttı.

Tanıtım öncesinde donanımların azaldığı ve yazılımların dünyasının başladığından dem vuruldu. Daha sonra iPhone'un geçmişi tanıtıldı. Siri ve parmak izi özelliklerinden sonra hızlıca son seri iPhone'ların tanıtımı anlatıldı. Sürekli yenilik yaparak geldiklerinden bahsedildi ve tanıtıma geçildi.

Tanıtımda gösterilen iPhone 8 tasarımı ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. Eğer iPhone 7nin tasarımını biliyorsanız iPhone 8'i de biliyor sayılırsınız. Aradaki fark sadece 8 serisinde cam bulunuyor. iPhone X'in de tanıtılması herkesi ters köşe yaptı.

iPhone X Tanıtıldı

Apple iPhone 8'i tanıtınca herkes X'in olmayacağını düşündü. Neyse ki hayal kırıklığı uzun sürmedi.

iPhone X üzerinde de A11 Bionic işlemci bulunuyor. 2 adet 12MP kamera. Birisi geniş diğeri dar çekimleri için kullanılacak. f 1/8 ve f2/4 diyaframa sahipler. Hızlı sensörler ve yeni renk filtreleri de bulunuyor. 2 lensinden kendi OIS özelliği bulunuyor.

Yüz tanıma özelliği bulunuyor.

Infrared kullanarak yüz tanıyan bu özellik ile geceleri, maskelere ve fotoğraflara göre hacklenmemesi için çalışılmış. Sakallı bile olsanız sizi tanıyacak. Touch ID ile birisinin telefonu açabilmesi 50 bin bir ihtimal iken, yüz tanıma özelliği ile 1 milyonda 1 ihtimalle aşılabileceği söylendi.

Yüz tanıma özelliği Android Samsung 8 serilerinde iris tarayıcı olarak geçiyor. Bu özellik ise yüz tarama.

Animasyonlu emojilerden bahsedildi. Yüz hatlarından ölçüm yaparak sizin durumunuzu anlatan hareketli emojiler bulunuyor. Ayrıca emojileri kullanarak hareketli mesajlar gönderibiliyorsunuz.

iPhone 10 kullanma deneyiminin çok iyi olduğundan bahsedildi. iPhone 7'den 2 saat daha uzun bir süre vaat ediyor.

Diğer özellikler

5.8 inç süper retina ekran

Cam ve paslanmaz çelik

Face ID

Kablosuz şarj

Animoji

iPhone 8 Türkiye fiyatları (beklenen)

iPhone 8 32GB 3300 TL,

64GB için 3700-3900 TL,

128GB için 4300-4500 TL

256GB için 4900-5000 TL,

iPhone X için 32GB 3850 TL,

128GB 4350 TL,

256gb 4800tl aralığında olması bekleniyor.

iPhone 7s ve iPhone 8 ve iPhone 8 Plus tanıtımı

Arkası cam materyalden üretilen yeni iPhone 8 serileri cam olmasına rağmen sağlam oldukları öne sürüldü. Su ve toz dayanıklığı olan cihazların sertifika numaraları belirtilmedi.

A11 Bionic işlemci ile gelecek olan cihazlar en güçlü ve en akıllı işlemciler 2 düşük 4 yüksek performans çekirdekle gelecek. Yeni işlemci A10 serisine nazaran 1/2 oranda daha güçlü olduğu söylendi.

Yeni işlemci ve Gpu gücünün yanı sıra fotoğraf çekim özellikleri de anlatıldı.

Düşük ışıkta otofokus özelliği. Geliştirilmiş pixel işlemcisi öne çıkan noktalar oldu.

iPhone 8 ile beraber yeni video encoder dizayn edilmiş. Fotoğraf veya video çekerken her kare bölünüyor. 4k 60fpsçekim yapılabiliyor. Aynı zamanda 1080p çözünürlükte 240fps çekim özelliği de eklenmiş.

AR özelliği

Sanal gerçeklik için dizayn edilmiş kameralar A11 işlemci ile çok daha iyi performans sunacak.