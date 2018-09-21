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Yeni iPhone Modelleri Yok Satıyor

Taylan BOZKURT 9 saat önce Apple, Haberler Yorum Yazın

Abd'de yaşayanlar iPhone XS veya iPhone XS Max cihazlarının kargolandığını bildirmeye başladılar. Aynı durum Apple Watch Serisi içinde geçerli. Bu durum söz verilen 21 Eylül teslimat tarihi ile tutarlı gözüküyor.

Fakat ilk arzın hepsi tükenmiş gözüküyor. Apple.com üzerinden şimdi sipariş verirseniz telefonların teslimat süresi 1 ya da 2 haftayı bulacağı belirtilmiş. AT & T, 26 - 28 Eylül tarihleri ​​arasında T-Mobile ise 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri ​​arasında cihaz teslimi yapabileceğini söylüyor.

Diğer ülkelerde kargo durumları

İlk sevkiyatın parçası olan, diğer 29 ülkedeki durum da yukarıdaki tablo ile aynı. Bir iki hafta beklemek zorunda kalacaklar. Bundan bir hafta sonra, iPhone XS ve XS Max, 29 ülkede daha kargolanmaya başlayacak.

Kaynak: appleinsider.com

İlk sevkiyatlarda Türkiye bulunmuyor. Apple'ın Türkiye sitesi de henüz TL olarak fiyatları belirlemedi.

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