Yeni iPhone X ve iPhone X Plus Daha Ucuz Fiyatlara Geliyor

Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu sene Apple’ın iki yeni iPhone modeli çıkaracağını söyledi. iPhone X ve iPhone X Plus adında olacak bu telefonlarda 4 GB RAM ve çift hücreli pil olması bekleniyor.

iPhone X Plus modeli 6.1 inç ekrana sahip olacak.

Telefonun dört tarafınında ultra ince 0,5 mm ön çerçeveli ve 6 inçlik tam ekran LCD’leri kullanacağı öne sürüldü. Neredeyse tam ekran tasarımı ve TrueDepth sensörleri için artık çentik yok.

Face ID ve Animoji için 3D algılama özellikleri eski modelde olduğu gibi yeni seride de olacak. Yine eski donanımda olduğu gibi cihazlarda Pil 2,850-2,950 mAh pil sunulması bekleniyor.

Fiyatı bu sefer daha uygun tutulacak olan telefonların ABD’de 700 $ ila 800 $ arasında satılması bekleniyor.

Kuo’ya göre, ikinci nesil iPhone X ve daha büyük bir 6.1 inç versiyonu olan iPhone X Plus 4GB RAM’a sahip olacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, daha büyük fiziksel boyuta sahip olduğu göz önüne alındığında, iPhone X Plus’ın, iPhone X’e kıyasla yüzde 25 daha büyük bir pil kapasitesi, 3.300-3.400 mAh’ye sahip olması bekleniyor. Kuo, 2016 yılına kadar TrueDepth fotoğraf makinesi sisteminde iyileştirme yapılmasını beklemiyor. Özellikle düşük fiyatlı 6.1-inç iPhone’nun çok satması bekleniyor.