Yeni Neo Geo Mini 40 Oyun ile Geliyor

90’lı yılların efsanesi atari salonlarında kullanılan atari makineleri SNK ile yeniden modellendi mini hale getirilerek teknolojiye ayak uyduruldu.

İlk hali 1990 yılında piyasaya sürülen kartuş tabanlı bir sistem olan Neo Geo şimdi 3.5 inçlik bir ekran ile geliyor.

Resmi olarak Neo Geo Mini adını alan ürün, konsol ve joystick ile beraber geliyor. Atari makinasına benzer şekli ve renkli düğmeleri ile genç kalmış ihtiyarlar arasında heyecan yarattı. Ekran çözünürlüğü henüz bilinmese de HDMI çıkışı ile görüntüyü televizyon ya da monitöre aktarma imkanı da sunuyor.

Neo Geo Mini hakkında bilmeniz gerekenler

40 klasik oyun yüklü olarak gelecek konsol, avuç içi kadar diyebiliriz. Fakat 40 oyunun yüklü olarak gelmesinin mümkün olamayacağını da söyleyenler bulunuyor. Yine de SNK’nin resmi Facebook sayfasından yapılan bu duyuru olduğu için bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz.

The NEOGEO mini, a video game console celebrating the 40th Anniversary of SNK’s brand is announced!40 legendary NEOGEO… KOF WORLD paylaştı: 9 Mayıs 2018 Çarşamba

SNK, hangi oyunların geleceği konusunda işi sıkı tutsa da Metal Slug, Metal Slug 2, Samurai Shodown II, Samurai Shodown V Special, King of Fighters ’97, King of Fighters ’98, Real Bout Fatal Fury, ve Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers gibi oyunların olacağını herkes tahmin edebiliyor.

Neo Geo Mini Fiyatlandırma ve Çıkış Tarihi

SNK, Neo Geo Mini’nin iki versiyonunu satışa sunacak. Japonya için kırmızı, beyaz ve mai sürüm, sonrasında ise Kuzey Amerika ve diğer bölgeler için mavi, beyaz ve siyah versiyonları satışa sunacak.

Fiyatlarında ve çıkış tarihi henüz belli değil.

Neo Geo Hakkında

Piyasaya sürüldüğünde zamanın en güçlü konsolu olan bu ürün, Capcom’un CPII’yi sunana kadar en iyi konsol olarak kaldı.