Yeni PS4 Oyunları Belli Oldu 25-27 Temmuz 2018

En yeni PlayStation Store güncellemesi ile en yeni PS4 oyunları da satışa hazır hale geldi. 24 Temmuz 2018 tarihinden başlayarak oyuncular 19 PS4 oyununu satın alarak indirebilecekler.
Ayrıca önümüzdeki hafta PS Plus aboneleri için ücretsiz yeni oyunlar duyurulacak. Ücretsiz oyunların duyuru tarihi ise 25 Temmuz 2018 Çarşamba.
İşte bu hafta dijital olarak satışa sunulacak yeni PS4 oyunları:
Yeni PS4 Oyunları - 25-27 Temmuz
- Luftwaffe'in Asları - Filo
- Airheart - kırık kanatların masalları
- Banner Saga 3
- Banner Saga Üçlemesi
- Tomurcuk Spencer & Terence Hill - Slaps ve Fasulye
- Mum: Alev Gücü
- bağımsız
- Oyun Tengoku CruisinMix
- Gnomes Bahçesi 3
- Merhaba komşu
- Mega Man X Eski Koleksiyonu 1
- Mega Man X Eski Koleksiyon 2
- Narkoz
- Kalıcılık
- Phil'in Epik Dolgu-a-Pix Macera
- Remothered: Ezilen Babalar
- Anılar Denizi
- Tren Sim Dünyası
- VRobot
Son olarak, bir PS Vita oyunu mevcut. Phil’s Epic Fill-a-Pix Adventure, bir puzzle mantık oyunu.