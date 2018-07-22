Yeni PS4 Oyunları Belli Oldu 25-27 Temmuz 2018

En yeni PlayStation Store güncellemesi ile en yeni PS4 oyunları da satışa hazır hale geldi. 24 Temmuz 2018 tarihinden başlayarak oyuncular 19 PS4 oyununu satın alarak indirebilecekler.

Ayrıca önümüzdeki hafta PS Plus aboneleri için ücretsiz yeni oyunlar duyurulacak. Ücretsiz oyunların duyuru tarihi ise 25 Temmuz 2018 Çarşamba.

İşte bu hafta dijital olarak satışa sunulacak yeni PS4 oyunları:

Yeni PS4 Oyunları - 25-27 Temmuz

Luftwaffe'in Asları - Filo

Airheart - kırık kanatların masalları

Banner Saga 3

Banner Saga Üçlemesi

Tomurcuk Spencer & Terence Hill - Slaps ve Fasulye

Mum: Alev Gücü

bağımsız

Oyun Tengoku CruisinMix

Gnomes Bahçesi 3

Merhaba komşu

Mega Man X Eski Koleksiyonu 1

Mega Man X Eski Koleksiyon 2

Narkoz

Kalıcılık

Phil'in Epik Dolgu-a-Pix Macera

Remothered: Ezilen Babalar

Anılar Denizi

Tren Sim Dünyası

VRobot

Son olarak, bir PS Vita oyunu mevcut. Phil’s Epic Fill-a-Pix Adventure, bir puzzle mantık oyunu.