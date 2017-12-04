Yeni Samsung Galaxy A8 Plus Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung’un amiral gemisi telefon serilerinin orta segmenti olan A serisinin yeni üyesi A8’in görüntüleri sızdırıldı.

Galaxy A8 Plus isimli modelin sızıntısı Çin’li sosyal medya sitesi Weibo’da ortaya çıktı.

Galaxy A7’nin yerine gelmesi beklenen Galaxy A8 Plus’in iki farklı görseli paylaşıldı. Görsellere göre 18.5:9 en boy oranında bir S8’e benzer bir kasa bizi karşılıyor.

Tasarım S8’e Benzer

Benziyor çünkü telefon S8 serisi kadar çerçevesiz bir tasarıma sahip değil. Hem Note 8 hem de S8’i andırıyor.

Samsung Galaxy A8 Plus’ı Avrupa’da Almanya, Polonya ve Rusya’da satışa sunacak.

Yeni C serisi

Türkiye’de de çok tutulan bu A serileri mutlaka bizde de satılacağı anlamına geliyor. Asya pazarında ise A serisinden daha güzel olduğunu düşündüğümüz C serisine özel yeni bir modelin geleceği konuşuluyor.