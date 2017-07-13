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Yeni Samsung Galaxy S8 Modeli SM-G9600 Kodu ile Geliyor

Bahadır 13 Temmuz 2017 Haberler Yorum Yazın

Samsung yeni model bir telefon satışa sunmaya hazırlanıyor. Fakat bu merakla beklenen Galaxy Note 8 değil. Samsung S8 serisinin daha küçük bir versiyonu olacak bir cihaz piyasa sürecek. Telefonun adı henüz bilinmese de Benchmark programlarının detayları ortaya çıktı.

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Tahminimizce yeni telefon S8 serisinin küçük bir ferdi olacak. Galaxy S8 serilerinin dev boyutlarına bakarsak küçük demek biraz fazla kaçacak gibi. Telefonun ekranı 5.2 inç olması bekleniyor.

Telefonun kodyu SM-G9600 olduğu kesinleşti. Snapdragon 840 işlemci kullanan cihaz Android 7.1.2 ile çalışıyor. Kamera konusun da net bilgi bulunmuyor. 840 işlemci serisi ise 820 serisinin bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor. 4GB RAM barındıran cihaz Benchmark skorları ise aşağıdaki gibi.

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Senior Coder.

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