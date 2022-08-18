Yeni Windows güncellemesi sorunlu çıktı

Microsoft yeni güncellemesini yayınladı ancak yeni güncelleme sorunlu çıkarak tüm Windows sürümlerinde hataya yol açtı.

Windows sürümünü yükleyen kullanıcılarından tepki alan Microsoft bir açıklama yaparak ‘En kısa süre de hatanın düzeltileceğini’ duyurdu ve güncellemeyi yüklemeye çalışırken sorunların ortaya çıktığını ve kullanıcıların 0x800f0922 hatası alabileceğini söyledi.

Microsoft, şu anda bu hatanın kaynağını araştırdıklarını ve gelecek bir sürümde güncelleme sağlayacaklarını belirtti.

Microsoft, söz konusu güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların UEFI Bios’u en son sürüme güncellemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

UEFI Bios güncellenemiyorsa, tek seçenek Microsoft’un yeni güncellemeyi yayınlanmasını beklemek.

ETKİLENEN WİNDOWS SÜRÜMLERİ



Windows 8.1

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 sürüm 20H2

Windows 10 sürüm 21H1

Windows 10 sürüm 21H2

Windows 11 sürüm 21H2

Windows Server 2022

Windows Server sürüm 20H2

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2