Yenilenmiş Galaxy Note 7 Yakında Çıkıyor Fakat Satın Alır Mısınız?

7 Temmuz 2017 tarihinde yenilenmiş Galaxy Note 7 veya Galaxy Note 7R veya Galaxy FE (Fandom Edition) ismiyle lansmanı yapılacak. 700.000 KRW yani 616$ gibi bir fiyattan satışa sunulması beklenen telefonun alıcısı olur muydunuz?

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Lansman tarihi ve Kore'de satışa çıkacağı bilenen cihazın henüz global düzeyde izin alıp satışa çıkacağı kesin değil. Yine de herkesin aklında bir soru var, siz yenilenmiş Galaxy Note 7 satın alır mıydınız? Telefonlarda yenilik sadece bataryalar. Bunun dışında kullanılmış bir çok telefonda yenilenip satışa sunulacak.

Yeni Galaxy Note 7 telefonlar 3,500 yerine 3,200 mAh pil ile geliyor

Samsung dersine iyi çalışmış olmalı ki pil kapasitesinde küçülmeye gitti. Zaten iyice test yapmadan tekrar patlayan pillerin ortaya çıkması PR konusunda felaketle sonuçlanacak gibi gözüküyor .

Telefon çıkalı 10 ay oldu ama özellikleri ile halen rekabetçi konumda. 12MP kamera, 4GB RAM, Exynos 8890 işlemci, QHD AMOLED ekran ve 64GB bellek güncelliği koruyan özellikler. Galaxy Note 5'in ülkemizde aylardır 2400 ile 2700 TL bandında satılması da bize güzel bir örnek. 3000 bin lira bandında Galaxy Note 7'de satmaya devam edecektir. Eylül'de gelecek olan Galaxy Note 8 ise 4000 - 4500 TL bandında sahneye çıkacak. Galaxy Note 5'in fiyatının düşmemesi aslında bizlere Note 7 satın alır mısınız sorusuna da cevap oluyor gibi.

Galaxy Note üzerinde optik zoom ve çift kamera bekleniyor. Ayrıca yeni tasarım Note 7 çizgisinden oldukça farklı olacak. Bizce Note 8 almak hedeflerinizin arasındaysa bu telefon ile hiç meşgul olmamanız.

Sizin düşünceleriniz nelerdir, yenilenmiş Galaxy Note 7 satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.