Yerli Oyun Bus Simulator: Ultimate Dünya genelinde 10 milyon İndirildi

Son yıllarda Türk oyun şirketlerinin uluslararası arenadaki başarıları hızla artıyor. Son olarak yerli mobil oyun üreticisi Zuuks Games tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Bus Simulator: Ultimate” isimli oyun, kısa sürede dünya genelinde 10 milyon kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza attı.

Bir aydan daha kısa sürede dünya genelinde 10 milyon indirme sayısına ulaşan şehirlerarası otobüs simülasyon oyunu “Bus Simulator: Ultimate”, Türkiye’de en popüler oyunlar listesinde App Store’da birinci, Google Play’de ise ikinci sırada yer alıyor. 15 farklı dil seçeceğine sahip olan ve birçok ülkenin güncel indirme sıralamasında ilk 20 arasında yer alan oyun, dünyaca ünlü birçok oyundan çok daha kısa sürede bu rakamlara ulaştı.

Oyunun Detayları Fark Yaratıyor

Otobüs sürüş simülasyonu olarak kurgulanan “Bus Simulator: Ultimate” oyunu gerçek bir otobüs şirketi yönetir gibi pek çok detayı içinde barındırıyor. İkram servisinden, radyo ve mola zamanına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar oyunda yer alıyor. Tek bir otobüsle başlanan oyunda zamanla kendi filonuzu ve otobüs şirketinizi kurabiliyorsunuz. Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülke haritasında yolculuk yapmaya imkan sağlayan ve Türkçe seslendirme özelliğine de sahip olan “Bus Simulator: Ultimate”, yakın zamanda PC versiyonuyla da oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Aylık 60 Milyon Aktif Kullanıcı Sayısına Sahip

Zuuks Games, Türkiye’de mobil oyunları en çok yüklenen geliştirici şirketleri arasında yer alıyor. 2014 yılında kurulan şirketin ilk oyunu City Driving 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Yayında 30’dan fazla oyunu olan Zuuks Games, toplamda 200 milyondan fazla yüklenme sayısına ulaşmış durumda. Zuuks Games’in aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısı bulunuyor. Kullanıcılarının %25’i Türkiye’den, %25’i Almanya’dan, geriye kalan %50’si ise dünyanın farklı bölgelerindeki oyunseverlerden oluşuyor.