YGA’nın Bilim Müzesi’ne Berkeley Stratejik Hayal Ortağı Oldu

Dünya'nın en iyi bilim üniversitelerinden biri olan Berkeley'nin başarılı yüksek lisans öğrencileri Young Guru Academy’nin (YGA) bilim projesinde çalışmak üzere Türkiye’ye geldi. YGA inovasyon modelinin ders olarak okutulduğu Berkeley Üniversitesi'nin 5 yüksek lisans öğrencisi bu inovasyon modelini 3 hafta boyunca YGA gönüllüleriyle birlikte sahada deneyimleyecek. Berkeley öğrencileri YGA Hayal Ortakları TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Sera Grup Genel Müdürü Ozan Şener’in destekleriyle Trabzon Tonya'da açılan bilim atölyesini de ziyaret edecek. Berkeley öğrencileri YGA'lılar ile birlikte dünyaya örnek olacak bir Bilim Merkezi'nin iş planını hazırlayacak ve YGA danışma kuruluna sunacak. Bilim Merkezi'ne, 2003 yılından beri YGA Hayal Ortağı olan Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın ismi verilecek. YGA'nın Uluslararası Stratejik Ortaklıkları kapsamında Harvard ve MIT'den öğrenciler de İstanbul'a gelmiş ve teknolojinin Oskar'ı sayılan GSMA ödüllerinde, iki kez dünya birinciliğine layık görülen projede görev almışlardı.

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Berkeley yüksek lisans öğrencileri, öncü projelerle son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Young Guru Academy’nin (YGA)'nın Bilim Projesinde çalışmak üzere Amerika’dan Türkiye’ye geldi. YGA Bilim Projesi'nin en önemli adımlarından biri olan, 2018 yılında İstanbul'da açılacak olan Aziz Sancar Bilim Merkezi için iş planı hazırlayan proje ekibi, 3 hafta boyunca YGA gönüllüleriyle birlikte çalışacak.

Berkeley öğrencileri bu ziyaret kapsamında Trabzon’un Tonya ilçesinde, YGA Hayal Ortakları TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Sera Grup Genel Müdürü Ozan Şener’in destekleriyle gerçekleşen “Bilimi sevdirme seansları”na katılacak. Amerikalı öğrenciler, 10 haftadır YGA gönüllüleri tarafından gerçekleşen deney ve bilim seanslarının yapıldığı Feride-Ahmet Şener Ortaokulu'nda seansa katılan öğrencilerle bir araya gelecek.

Aziz Sancar Bilim Merkezi projesinde çalışmak için Amerika'dan başvurdular

YGA’nın 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediği Bilimi Merkezi projesinde görev almak için Amerika'dan başvuran Berkeley Üniversitesi öğrencileri, YGA ekibi ile dört ay önce çalışmaya başladılar. YGA mezunları ile yaptıkları haftalık online görüşmeler aracılığıyla hem YGA inovasyon modelini öğrendiler hem de YGA'nın açacağı Bilim Merkezi’nin iş planı üzerinde çalıştılar.

Chelsea Harris, Amol Borcar, Jeanne Godleski, Annie Victoria Porter, Mariana Martinez Alarcon’dan oluşan ekip üyeleri yüksek lisans öğrencileri olmalarının yanı sıra profesyonel olarak danışmanlık, finans ve yatırım sektörlerinde iş tecrübesine sahipler.

Fotoğraf altı: (soldan sağa)

Sera Grup Genel Müdürü Ozan Şener

YGA Kurucusu Sinan Yaman

Berkeley Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Chelsea Harris

YGA Başkanı Asude Altıntaş

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

YGA projelerinden ilham almak için Berkeley'den gelen Chelsea Harris "Bu program Berkeley tarihinde bir ilk. YGA sadece öncü projelerle dünyada ilklere imza atmakla kalmıyor, bu projeleri yapış biçimiyle, yarattıkları yüksek güven iklimi ile dünyaya ilham veriyor. Bu anlamlı projede görev almak çok değerli ama daha önemlisi tanıklık ettiğimiz bu özgün YGA iklimi." dedi.

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Harvard MIT Prof. Mehmet Toner ile birlikte YGA Bilim Projesi’nin danışma kurulunda yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: "Türkiye’nin kalkınması ve sosyal refah seviyesinin yükselmesinin yolunun bilim ve eğitimden geçtiğine inanıyorum. YGA, bu konuda başarılı çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu. TAV olarak 2013 yılından beri YGA’nın çalışmalarına destek veriyoruz. Ayrıca beş yıldır YGA'nın Hayal Ortağıyım ve Bilim Projesi’nin danışma kurulunda yer alıyorum. YGA'nın projeleriyle çocuklar bilimi deneyerek anlayacak, sevecek. Bilim müzesi dünyadaki benzerlerinden çok daha inovatif, sürekli yenilenen bir merkez olacak."

Hayal ortakları olarak neden Sani Şener ve Berkeley üniversitesini seçtiniz sorusuna YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman şöyle cevap verdi: "Birlikte bir ilke imza atmak istiyorsanız dört dörtlük hayal ortaklarına ihtiyacınız var. Egosu küçük, kalbi büyük; zihni berrak, elleri hızlı. Ancak kendi küçük çıkarlarını aşabilenler, birlikte başarmayı başarabiliyorlar."

YGA Bilim Projesi hakkında

Aziz Sancar Bilim Merkezi projesi: Türkiye'ye bilimi sevdirmek için 2018'de İstanbul'da açılması planlanan Aziz Sancar Bilim Merkezi tamamen dijital, son teknoloji içeriği ve ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunan sergileri ile dünyadaki benzerlerinin çok ötesine geçecek. Deneyim üzerine odaklanacak içerik; ziyaretçilerin interaktif etkileşime girebileceği dijital alanlarda sergilenecek. Bilim merkezi için çalışan YGA ekibi son bir yılda dünyanın farklı yerlerinde yüze yakın Bilim ve Teknoloji müzesi inceledi. Mevcut müzelerde sergileri değiştirmek için çok yatırım yapmak gerekirken; dijital müzenin tüm içeriği tek bir flash disk ile değişecek. Son teknoloji sayesinde gelen bu esneklikle dijital sergi temaları sıkça değişecek; ziyaretçiler her ziyarette farklı bir merkez geziyor olacaklar. Berkeley öğrencilerinin de içinde yer aldığı YGA ekibi, sürdürülebilir bir iş planı ile sürekli kendini yenileyerek ayakta durabilen bir Bilim Merkezi olması için çalışıyor.

Bilim seansları: YGA, Anadolu’nun dört bir yanında bulunan ortaokullarda içeriği YGA Hayal Ortakları Ortakları Prof. Mehmet Toner ve Prof. Doğan Cüceloğlu danışmanlığında hazırlanmış ‘bilim seansları’ düzenliyor. Trabzon, Gaziantep, Antalya gibi şehirlerde hayat bulan ‘bilim seansları’ YGA gönüllüsü ve mezunlarının yönetiminde 12-14 yaşındaki çocuklarla hafta sonu yapılan 10 haftalık programlar halinde gerçekleşiyor.

TWIN bilim setleri: Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan TWIN bilim setleri, YGA mühendisleri tarafından özel olarak tasarlandı. “Kendin yap” tarzındaki deneylerden oluşan TWIN bilim setleri teknolojik cihazların çalışma mantığını mıknatıs yardımıyla kolayca birleştirilebilen elektronik bloklar yardımıyla anlatıyor. Satın alınan her bir TWIN seti, bir diğer eşiyle devlet koruması altındaki çocuklara hediye edilerek, öğretici bilimin her çocuğa ulaşması amaçlanıyor.

YGA Bilgi notu

Yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakma hayaliyle 2000 yılında Türkiye'de kurulan Young Guru Academy geleceğin sosyal bilinçli liderlerini yetiştiren uluslararası bir STK. YGA’lılar birlikte hayal kurar, projelendirir ve hayata geçirirler. Birlikte başarma kabiliyetlerini sahada, sosyal inovasyon projelerinde çalışırken geliştirirler. YGA derinleştiği 3 alanda milyonlara etki eden inovasyonlar geliştirir: Görme engellilere engelsiz bir dünya, Özgür düşünen nesiller için bilim, Rejeneratif bir dünya için güneş enerjisi. Global partnerleri Harvard, Duke ve UC Berkeley ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler, projelerde YGA'lılarla birlikte çalışır. YGA bugüne kadar, inovasyon ve teknoloji alanında dünya çapında 8 ödül aldı. 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisinin başvurusundan, 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 YGA'lı; üst düzey yönetici, bilim insanı, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan; aralarında Aziz Sancar, Doğan Cüceloğlu, Sani Şener, Faruk Eczacıbaşı, Ahmet Bozer, Prof. Mehmet Toner gibi isimlerin olduğu YGA Hayal Ortaklarından eğitim alırlar. YGA mezunları, 5 bin saatin üzerinde gönüllü çalışmış kişilerdir.