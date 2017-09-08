Yoga dizüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi Lenovo Yoga 920 ile Star Wars

Teknoloji devi Lenovo, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçekliğin geldiği son noktayı Yoga dizüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi Yoga 920 ile tüm teknoloji severlerin beğenisine sunuyor. Lenovo Yoga 920, efsane bilimkurgu serisi Star Wars severlerin de favorisi olmak için geliyor. Yeni 920’nin iki farklı kapak tasarımıyla isterseniz Rebel İttifakı’nı seçebilir ya da Galaktik İmparatorluk’taki yerinizi alabilirsiniz.

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Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo IFA fuarında tanıttığı ve büyük ilgi gören yeni ürünü Yoga 920 ile efsane bilimkurgu serisi Star Wars severlerin de favorisi olmak için geliyor. Yoga 920’nin Gorilla Cam kapağına doğrudan basılan iki farklı tasarım ile isterseniz Rebel İttifakı’nı seçebilir ya da Galaktik İmparatorluk’taki yerinizi alabilirsiniz.

Bilgisayarınız ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etsin

Lenovo Yoga 920 yapay zeka sayesinde artık ihtiyaçlarınızı önceden tahmin edebilir ve sizinle çeşitli şekillerde etkileşime geçebilir. Yoga 920, yeni akıllı kaleminin işlevselliği, uzaktan ses tanıma, sanal ya da artırılmış gerçeklik seçenekleri, biyometrik güvenlik ve diğer araçlar ile daha akıllı bir dizüstü bilgisayarı sizlere sunuyor.

Hem güçlü hem de yeni özellikleriyle etkileyici

4 metre uzaklığa kadar ses komutlarını tanıyabilen Yoga 920 ile yalnızca sesli komutlar kullanarak online alışveriş ve web'de arama yapabilir, e-posta gönderebilir, istediğiniz uygulamayı başlatabilir ve daha birçok özelliği yalnızca konuşarak aktif hale geçirebilirsiniz. Intel®'in en yeni 8. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcisi, Windows® 10 İşletim Sistemi, 13.9 inçlik çerçevesiz 4K IPS dokunmatik ekranı ile performans ve işlevselliği birleştiren bilgisayar sadece 1,37 kg’lık hafifliği ile de kolay taşınabilirlik sağlıyor.