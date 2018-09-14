Youtube Dikey Reklamlar Geliyor

Dijital sektöre adanmış bir fuar olan Dmexco sırasında Google, YouTube'da dikey reklam videolarının yakında geleceğini duyurdu. Bu reklamlar, Snapchat ve Instagram'da bulunanlara benzer bir formatta reklam sunulacak anlamına geliyor.

Denemeye katılan ortaklar arasında, web ve mobilde YouTube'da oynatılan videoya uyarlanabilen özel bir reklam biçimi ile Hyundai var. Sonuçlarda ise marka bilinirliğinde daha fazla artış gösterdiğini de belirtelim.

Reklamverenlerin uzunca bir süredir mobil cihazlara özel bir biçimi ayarlaması gerekiyor. Görüntülemelerin % 70'inin mobil olduğu için bu gelişmeler olağan. Yoldaki ikinci yenilik ise reklamverenlere, kullanıcıya uyarlanmış reklam içeriği eklemelerine izin verecek ve önerilen videolar bölümünde gösterilecek.

YouTube'daki önerilen videolar bölümü son üç yılda katlanarak büyüdü ve elbette Google zengin bir iş fırsatını kaçırmak istemiyor.

https://www.tuttoandroid.net/google/le-pubblicita-verticali-stanno-per-sbarcare-su-youtube-607186/