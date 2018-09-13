Youtube Gece Modu nasıl etkinleştirilir

Google, uzun süredir beklenen Youtube Gece Modu (Dark Theme) güncellemesini nihayet Android Youtube uygulamasında yayınladı. Yeni güncelleme ile gelen bu özellik artık herkesin kullanımında. Geçen yıl web siteleri için aktif edilen bu özellik, bir kaç ay önce de iOS kullanıcılarına gönderilmişti. YouTube için yeni Dark Tema, şu anda dünya genelinde yayınlanmakta olan YouTube uygulamasının 13.35 sürümünde yer alıyor. Resmi güncellemeyi henüz almadıysanız, APK Mirror'dan imzalanmış YouTube 13.35 APK'sını indirerek manuel olarak kurabilirsiniz.

Geceleri YouTube kliplerini izlerken YouTube'un acımasız beyaz kullanıcı arayüzü tarafından kör edilmekten yoruldunuz ise, YouTube'daki Gece Modunu etkinleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

YouTube Gece Modu otomatik etkinleştirme

Android için en yeni YouTube güncellemesini yükleyin YouTube uygulamasını açın YouTube’un yeni Koyu Tema etkinleştirmeniz istenecek, aktifleştirin.

YouTube Gece Modunu ayarlarda pasif hale getirin

Güncellemeyi yükledikten sonra uygulamayı ilk kez açtığınızda, YouTube'un yeni Gece Modunu etkinleştirmemeye karar verirseniz, aşağıdaki talimatları izleyin.