Youtube Gizlilik Modu Geldi

Youtube kullanırken tarayıcınızda gizli (incognito) modda açarsanız veya hesabınız açık değilken girerseniz Youtube size bazı doğrulamalar sorabiliyor. Böylelikle anonim kalarak video izlemeniz zorlaşıyor. Hesabınız açık iken izlediğiniz videolar çevrenize öneriliyor, Youtube ana sayfanız üzerinde yer alıyor hem de istemediğiniz halde benzer video önerileri olarak sunulmaya başlıyor.

Youtube’u gizlilik içinde izlemek isteyenlerin sayısı çok fazla olmalı ki bu özellik kolay bir ayarla devreye sokulacak şekilde kullanıma sunuldu.

Nasıl kullanılır?

Bu özellik bir kaç aylık testten sonra Android Youtube uygulamasına geldi. Gizli modu aç ve gizli modu kapat seçenekleri ile gelecek. Etkinleştirmek için sağ üstte bulunan profil logonuza tıklayın.

Seçeneklerde “Gizli Modu Aç” yazısını göreceksiniz. Tıklamanız açmanız için yeterli olacak.

Gizli mod açıldığında, profilinize sizi etkileyecek herhangi bir ek bir kayıt tutulmayacak. Etkinleştirildiğinde, Abonelikler, Beğenenler ve Sık Kullanılanlar gibi hesabınızla ilgili her şey kapatılana kadar kaybolacaktır. Mod kapalı olduğunda iz bırakılmaz, böylece Minecraft videoları tarafından sonsuza dek bombardımana uğramadan , yeğeninizin YouTube’u telefonunuzda güvenle izleyebilirsiniz .

Kapatmak için yine sağ üst kısımda şapkalı gizlilik ikonuna tıklayın ve açılan menüden Gizli Modu Kapat seçeneğine tıklayın.

Tam olarak bir oyun değiştirici olmasa da, bu fonksiyon bazıları tarafından büyük ölçüde takdir edilecek ve sonunda uygulandığını görmek iyi oldu.