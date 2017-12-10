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YouTube, Mart ayında ‘Remix’ müzik akış servisini başlatacak

Taylan BOZKURT 10 Aralık 2017 Haberler Yorum Yazın

Youtube, Bloomberg’den gelen bir rapora göre 2018’in Mart ayında “Remix” olarak adlandırılan yeni bir müzik aboneliği başlatmayı planladığı iddia ediliyor. Yotube Müzik servisinin rakipleri Spotify ve Apple’ın müzik akış servislerine meydan okuma çabası olduğu düşünülüyor.

Raporda, hizmetin geleceği, YouTube’a üç büyük müzik yayıncısını fikirle buluşturuyor.

Warner Music Group’un, Sony Music Entertainment ve Universal Music Group’dan ayrıldığı bildirildi . YouTube ayrıca, Universal ve Sony’ye ait Vevo ile önümüzdeki yılın başlarında bir görüşme yapıyor ve büyük bir müzik videosu havuzunu kontrol ediyor.

Youtube ve Telif Hakları

YouTube, son yıllarda videolar ve etiketleri ile telif hakları konusunda gevşek davranması sebbeiyle çok fazla eleştiri alıyor.

Ayrıca, şu an sırasıyla 27 ve 60 milyon aboneye sahip olan Apple Music ve Spotify ile rekabet etmek istiyorsa, Yotube’un işi hiç kolay değil.

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-07/youtube-is-said-to-plan-new-music-subscription-service-for-march

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