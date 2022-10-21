Youtube Premium zamlandı! İşte yeni fiyat listesi

Youtube Premium kullanıcıları gece yarısı Google’dan gelen mail ile şok oldu. Google, YouTube Premium fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyat tarifesiyle Youtube Premium kullanıcılar için yüzde 125 oranında zam yaptı. Zamlı tarife 21 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

YouTube, reklam izlemek istemeyenler için ücret karşılığı YouTube Premium uygulamasını çıkarmıştı. Milyonlarca kullanıcı ödediği ücret karşılığında reklamsız izleme keyfine ayrıca YouTube Music uygulamasını kullanabiliyordu.

En başta aylık 16 TL’ye hizmet veren YouTube Premium son zam ile birlikte 25 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise yüzde 125 oranında zam ile 59,99 TL’ye yükseldi.

YOUTUBE PREMİUM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

YouTube Premium bir kez daha zamlandı. 25,99 TL olan aylık üyelik 59,99 TL’ye çıktı. Aylık aile paketi ve öğrenci paketine de zam geldi. Böylelikle çevrimdışı ve arkaplanda da kullanabildiğiniz 2022 YouTube Premium fiyatları şu şekilde oluştu:

Bireysel – Yıllık – 299 TL

Aile – Aylık – 59,99 TL

Öğrenci – Aylık – 19, 49 TL