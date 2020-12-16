YouTube Türkiye’de Temsilci Bulunduracağını Açıkladı

Uzun süredir merakla beklenen sosyal medya sitelerinin temsilci ataması konusunda Youtube açıklamada bulundu. Youtube blog sayfasından yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de YouTube İle İlgili Bir Güncelleme

Türk kullanıcılarımıza, yaratıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ve platformun canlılığını ve açıklığını korumaya devam edeceğiz.

YouTube 2012’de Türkiye’de kurulduğundan bu yana, gelişen bir yaratıcı ekonomiye katkıda bulunan on binlerce başarılı içerik oluşturucuya ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında girişimciler, gazeteciler, eğlendirenler, öğretmenler ve platform aracılığıyla küresel bir izleyici kitlesine ulaşan çok çeşitli sesler bulunur. YouTube, Türk kullanıcılar için bir bilgi kaynağı, yaratıcılık, merak ve öğrenme mekanı – fikirleri keşfetmek ve eğlenmek için bir yerdir. YouTube’da, açık platformumuzun oynadığı önemli rolü anlıyoruz ve bu ekosistemi beslemek ve korumak için kararlar almaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yerel bir temsilci atama, görevden alma ve yanıtlama işlemlerinin tamamlanma sürelerine uyma ve altı aylık şeffaflık raporları yayınlama gibi sosyal medya platformları için yeni şartlar sağlayan, Türkiye’nin yakın zamanda değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz. YouTube, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflık taahhütlerimizi korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyar. Değerlerimizden ödün vermeden ileriye dönük bir yol bulabildik ve yasaya uygun yerel bir temsilci tüzel kişiliği atama sürecini başlatacağız.