Youtube Yeşil Ekran Sorunu ve Çözüm

Youtube videolarında yeşil ekran sorunu. Genellikle karşımıza çıkan ve ekran kartında sorun mu var sorusunu sorduran sinir bozucu bir hata. Büyük ihtimalle bir sorununuz yok, kolay bir çözümü var.

(Youtube) Video oynatıcıda yeşil ekran sorunu

Bilgisayarınızda bir YouTube videosunun sesini duyabiliyorsunuz ancak video oynatıcı tamamen yeşil mi görünüyor? Öyleyse videoyu farklı bir tarayıcıda izlemeyi deneyin. Bu yöntem işe yaramazsa bazı ek sorun giderme ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Donanım hızlandırmayı devre dışı bırakın

Chrome için aşağıdaki talimatları uygulayın:

Daha fazla’yı tıklayın

Ayarlar’ı seçin.

Sayfanın alt kısmından Gelişmiş’i tıklayın veya bu seçeneğe dokunun

“Sistem” altından “Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan” yanındaki düğmeyi etkin duruma getirin.

Chrome dışında bir tarayıcı kullanıyorsanız ilgili tarayıcının yardım içeriğinden donanım hızlandırmayı nasıl devre dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Grafik sürücünüzü güncelleyin

Bilgisayarınızın grafik sürücüsünü güncellemek yukarıda belirtilen sorunların birçoğunu çözebilir.

PC kullanıcıları için: Son grafik sürücüsünü indirmek için bilgisayar üreticinizin web sitesini ziyaret edin.

Mac kullanıcıları için:

Apple logosunu tıklayın.

Apple menüsünden Yazılım Güncelleme’yi tıklayın.

Varsa Mac OS güncellemesini yükleyin. Bu güncelleme, grafik sürücüsü güncellemesini de içerecektir.

Video ile uygulama