YouTube’un 2017’deki En Popüler Videoları Belli Oldu
Popüler videolar listesi yayınlandı. Yotube’un 2017 yıldızları belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken 2107 yılında Türkiye’de YouTube’a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde ‘YouTube Rewind’ başlığı altında toplandı.
Yıl sonuna kadar Yotube’a damgasını videolar listesi ise aşağıdaki gibi oldu.
TÜRKİYE En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Türkiye
Recep İvedik 5 – Fragman (Official – Hd)
Reynmen Ft. Lil Bege – #Biziz
Youtuberların Düşüşü ”Despacito” Parodi
Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)
Berkcan Güven – Youtube Benim İşim! (Dıss)
Söz | 1.Bölüm
Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)
İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali’nin Düet
Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)
Arif V 216 | 145 Saniye
En Popüler Müzik Videoları – 2017 Türkiye
Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari
Tarkan – Yolla
Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
Derya Uluğ – Canavar
Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)
Mustafa Ceceli & İrem Derici – Kıymetlim
Sıla – Yan Benimle
Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
Oğuzhan Koç – Küsme Aşka
Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan (Official Audio)
GLOBAL
En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Global
THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม
ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017
Ed Sheeran Carpool Karaoke
Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
“INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration
history of the entire world, i guess
In a Heartbeat – Animated Short Film
Children interrupt BBC News interview – BBC News
En Popüler Müzik Videoları – 2017 Global
Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)
Maluma – Felices los 4 (Official Video)
Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]
Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox