YouTube’un 2017’deki En Popüler Videoları Belli Oldu

Popüler videolar listesi yayınlandı. Yotube’un 2017 yıldızları belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken 2107 yılında Türkiye’de YouTube’a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde ‘YouTube Rewind’ başlığı altında toplandı.

Yıl sonuna kadar Yotube’a damgasını videolar listesi ise aşağıdaki gibi oldu.

TÜRKİYE En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Türkiye

Recep İvedik 5 – Fragman (Official – Hd)

Reynmen Ft. Lil Bege – #Biziz

Youtuberların Düşüşü ”Despacito” Parodi

Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)

Berkcan Güven – Youtube Benim İşim! (Dıss)

Söz | 1.Bölüm

Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)

İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali’nin Düet

Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)

Arif V 216 | 145 Saniye

En Popüler Müzik Videoları – 2017 Türkiye

Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

Tarkan – Yolla

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Derya Uluğ – Canavar

Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)

Mustafa Ceceli & İrem Derici – Kıymetlim

Sıla – Yan Benimle

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Oğuzhan Koç – Küsme Aşka

Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan (Official Audio)

GLOBAL

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017 Global

THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม

ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017

Ed Sheeran Carpool Karaoke

Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

“INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

history of the entire world, i guess

In a Heartbeat – Animated Short Film

Children interrupt BBC News interview – BBC News

En Popüler Müzik Videoları – 2017 Global

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

Maluma – Felices los 4 (Official Video)

Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]

Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox