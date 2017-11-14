Yüzüklerin Efendisinin TV Dizisi Geliyor

Amazon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada JRR Tolkien’in ünlü Lord of the Rings fantastik romanlarında küresel TV haklarını satın aldığını ve ek bir spin-off serisinin potansiyelini içeren çok sezonlu bir taahhüde sahip olduğunu açıkladı.

Tolkien’in ünlü eseri Amazon Prime Orginal ve New Line Cinema ortaklığında Amazon Stüdyolarında çekilecek.

Yüzüklerin Efendisi, hayranlarının hayal gücünü zorlayan kültürel bir olgudur. Amazon Stüdyonun başı Sharon Tal Yguado yaptığı açıklamada “Bu heyecan verici iş birliğinde çalışmaktan onur duyuyoruz. Orta Dünya’da destansı bir yola Yüzüklerin Efendisi ile çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Heyecanlı Bekleyiş

Yapımcı firmanın bir temsilcisi, “Amazonun uzun zamandır devam eden edebiyat taahhüdünü Yüzüklerin Efendisi gibi bir TV dizisi ile devam ettirmesinden çok memnunuz.” dedi.

Yüzüklerin Efendisi hayranları bu TV dizisini heyecanla bekliyor. Bir yandan da hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorlar.

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