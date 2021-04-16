40’tan fazla ülkede yerel telefon hizmeti sunan ve kurumların telefon sistemi gereksinimlerini tek bir platformda birleştirmelerine olanak tanıyan Zoom Phone, Türkiye’de kullanıma sunuldu

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) bugün Zoom Phone bulut telefon hizmetinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Zoom platformu üzerine inşa edilen Zoom Phone hizmeti, kurumların tek bir platform üzerinden 40’tan fazla ülkede[1] HD ses kalitesiyle güvenli iletişim kurmasını mümkün kılıyor.

Kurumların tüm iletişimini tek bir noktada topluyor

Sesli iletişimi kolaylaştırmak için modern kullanıcı deneyimine sahip kurumsal özellikler sunan Zoom Phone, kurumların iş iletişimlerini Zoom’un hepsi bir arada, video öncelikli tümleşik iletişim platformunda birleştirmek için eski telefon sistemlerinden uzaklaşmalarına olanak tanıyor. Kurumlar, Zoom Phone Global Select planıyla Zoom’un PSTN[2] hizmeti sunduğu 40’tan fazla ülke ve bölgede tek bir fiyat karşılığında yurt içi arama satın alabiliyor. Bu sayede dünyanın çeşitli yerlerinde ofisleri için birçok GSM operatörüyle hizmet anlaşmaları yapmak yerine tüm iletişim ihtiyaçlarını Zoom ile basitçe çözebiliyorlar.

Windows, MacOS, iOS ve Android için uygulamaları aracılığıyla kullanılabilen Zoom Phone, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan sorunsuz telefon görüşmeleri yapılmasını ve sesli mesajların dinlenebilmesini sağlıyor. Kurumlar, yönetici portalı üzerinden kullanıcıları yönetebiliyor, çağrı kalitesini ve kullanım verilerini izleyebiliyor.

Zoom Phone, akıllı çağrı yönlendirme sistemiyle çağrıları hızlı ve verimli şekilde bağlıyor. Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google G-Suite ve Slack entegrasyonları, çalışanların bu uygulamalardayken tek bir dokunuşla telefon görüşmeleri başlatabilmesini sağlayarak üretkenliklerini artırıyor.

Numara değiştirmeden kullanılabiliyor

Zoom Phone, bilgisayar ve mobil cihazların yanı sıra önde gelen üreticilerin çeşitli masaüstü telefonlarıyla da kullanılabiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan durumlarda geleneksel masaüstü telefon deneyimi sürdürülebiliyor.

Zoom Phone, kurumların mevcut numaralarını Zoom’a geçirmelerine olanak tanıyan Yerel Numara Taşıma (LNP) işlemini destekliyor. İsteyen kurumlar numaralarını değiştirmeden Zoom Phone hizmetinden faydalanabilirken, isteyenler Zoom’dan yeni yerel veya uluslararası telefon numaraları alabiliyor.