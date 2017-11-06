Zyxel Tüm Evi Kapsayan WiFi Mesh Özellikli Yeni Çözümü Zyxel Multy

Zyxel Multy, tüketicilere ve Servis Sağlayıcılara her büyüklükteki evde güvenilir, yüksek performanslı WiFi kapsama alanı sağlıyor. Zyxel Multy, evin büyüklüğüne göre sadece modem ile ya da birbiri ile tam uyumlu ek erişim noktaları kullanarak yüksek hızlı interneti evin her noktasına ulaştırıyor.

Zyxel, “Multy” adlı tüm evi kapsayan WiFi Mesh çözümünü duyurdu. Zyxel’in ev kullanıcılarına yönelik Multy X ve Servis Sağlayıcılara yönelik Multy Pro çözümleri, günümüzün internete bağlı evlerinin ihtiyaç duyduğu güvenilir, hızlı, tüm evi kapsayan WiFi bağlantısını sunmak için tasarlandı.

Multy, iki ürün olarak sunuluyor: Multy X ve Multy PRO. Multy X, sezgisel bir uygulama üzerinden kendiliğinden yönetilebilen, basit ancak güçlü, tüm ev WiFi çözümüne ihtiyaç duyan tüketici göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir ürün. Multy Pro ise Servis Sağlayıcılarının abonelerine uzaktan yönetilebilir WiFi hizmetleri sunmalarını sağlayan bir WiFi çözümü. Multy Pro, Servis Sağlayıcıların müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirerek abonelerinin deneyimlerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor.

Her yere hızlı WiFi

Zyxel Multy, mesh teknolojisi ile WiFi’ın erişmediği ölü noktaları ortadan kaldıran ve kullanıcıların kapsama alanını kaybetme endişesi olmadan ev içinde rahatça dolaşmalarını sağlayan güçlü bir WiFi ağı sağlıyor.Kullanıcılar odadan odaya geçtikçe, Multy, kullanıcıların cihazlarını otomatik olarak en iyi sinyali aldığı Multy cihazına aktarıyor.

Multy X WiFi Mesh Sistemi, ev kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden basit bir şekilde ayarlayarak veya Amazon Alexa ses kontrolü aracılığıyla evdeki tüm WiFi’yı kendilerinin ayarlamalarını ve kendi başlarına kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.Üç bantlı sistem, mümkün olan en yüksek hızları sağlıyor ve bağlı aygıtların ağ performansını en üst düzeye çıkarıyor. Sezgisel kullanıma uygun tasarlanmış, grafik arayüzlü Multy X uygulaması, kurulum süreci boyunca kullanıcıları yönlendirerek birkaç dakika içinde tamamlanmasını sağlıyor ve tüm ev ağını kolaylıkla yönetmelerine yardımcı oluyor.

Multy Pro Yönetilen WiFi Çözümü, servis sağlayıcıların her bir abonenin evinin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için en uygun tüm evi kapsayan bir yönetilen WiFi çözümünü inşa etmeleri için tasarlandı.

Servis sağlayıcılar Multy Pro’nun TR-069 ve TR-181 uzaktan yönetimi özellikleri ile abonelerin internete bağlı evlerine uzaktan erişebiliyor ve Multy Pro’nun otomatik konfigürasyon fonksiyonu sayesinde daha az destek çağrısı alarak ve sahada daha az kablo kullanarak maliyetlerini düşürebiliyorlar.

Zyxel Hakkında

İnovasyon ve müşteri merkezli çalışma sistemini benimseyen Zyxel, yaklaşık otuz yıldır insanları ve kurumları internete bağlıyor. Zyxel; ağ teknolojilerindeki deneyimini, telekom şirketleri, servis sağlayıcılar ile iş ve ev kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyor. Zyxel, iş ortakları ile yarının iletişim ağlarını inşa ederken, geleceğin kurumları ve iş profesyonellerine yeni nesil bir dünya yaratmak için potansiyel bir gücün ortaya çıkmasına aracı oluyor.

Zyxel; Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız.

Dünya çapında 1.500 iş ortağı

Küresel bağlantıda kullanılan 100 milyon cihaz

Zyxel çözümleriyle daha akıllı çalışan 700.000 işletme

150 farklı piyasada küresel hizmet

Türkiye’de hali hazırda kurumlar ve bireysel nezdinde dört milyonu aşkın ürün kullanımı

Türkiye’de 75 kişilik konusunda uzman kadro

Türkiye ofisi üzerinden Ortadoğu ve Afrika Bölgesi üst düzey servis ve destek merkezi hizmeti