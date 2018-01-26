500 TL ve 1000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonların Listesi

Ocak 2018 tarihine göre hazırlanmış olan bu liste sürekli güncellenecektir. Mevcut tarih itibari ile telefonların hepsi herhangi bir mağazadan verilen fiyatlara yakın bir liste fiyatından satın alınabilir durumdadır. Orta seviye bir telefona ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre. Piyasada satın alınabilir durumda olan 500 TL ve 1000 TL arasında fiyat etiketine sahip alınabilir telefon modelleri listesi.

Listede mümkün olduğunca telefona modeline yer vermeye çalıştık. Aynı özelliklerde bulunan bir telefonun çok daha ucuza farklı bir marka modeli varsa listeye dahil edilmedi. Yani yazının güncellenme tarihine göre fiyat ve donanım özellikleri değişiklik gösterebilir.

Cihazların ekran boyutu, işlemcisi, bellek ve depolama çözümleri baz alındı. Orta seviye olduğu için kameralar şimdilik özellik olarak listeye eklenmedi. Zamanla güncelleme alacaktır.

General Mobile GM 5 (Türkiye Garantili) 560 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci:Qualcomm Snapdragon 410

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var

Vestel Venus V3 5580 (Türkiye Garantili) 650 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

İşlemci: MediaTek MT6753

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 3GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 32GB)

Vestel Venus V3 5070 (Türkiye Garantili) 650 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 615 ( Snapdragon 425’TEN DAHA İYİ BİR İŞLEMCİ)

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 32 GB

SD Kart Desteği: Yok

Xiaomi Redmi 4A (İthalatçı Firma Garantili) 680 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425 (MediaTek MT6750 BENZERİ)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Nokia 3 680 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: MediaTek MT6737 (Snapdragon 425 BENZERİ)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Xiaomi Mi 4 (İthalatçı Firma Garantili) 695 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 801 (1000 TL’lik telefon modellerine göre üst seviye işlemci fakat eski teknoloji. LG G3’ün işlemcisi ile aynı)

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 3GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Yok

Xiaomi Redmi Note 5A (İthalatçı Firma Garantili) 720 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Asus Zenfone Go (5.5) (ZB552KL) (Asus Türkiye Garantili) 740 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

İşlemci: MediaTek MT6750 (Snapdragon 615 BENZERİ)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 64GB)

Xiaomi Redmi 4X (16 GB) 800 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Turkcell T80 (Türkiye Garantili) 820 TL

Ekran Boyutu: 5.2 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

General Mobile GM 5 Plus (Türkiye Garantili) 830 TL

Ekran Boyutu: 5.5 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 617 (Snapdragon 615’ün bir üstü değerde işlemci)

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 3GB RAM DDR3

Depolama: 32 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Lenovo K6 850 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430 ( Snapdragon 425’TEN DAHA İYİ BİR İŞLEMCİ ve 615 İLE EŞİT SAYILABİLİR FAKAT 615 DAHA HIZLI CPU VE ISINMAYA SAHİP)

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 256GB)

LG K10 850 TL

Ekran Boyutu: 5.3 İnç

İşlemci: MediaTek MT6750 (Snapdragon 615 BENZERİ)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 64GB)

Lenovo Moto G5 (XT1676) 850 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430

Çözünürlük: FULL HD

Bellek: 3GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Samsung Galaxy J5 Prime (Türkiye Garantili) 850 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Samsung Exynos 7 Quad 7570 ( Önerdiğimiz bir cihaz değil Fakat işlemci farklı olduğu için eklemek istedik. Bu işlemci Snapdragon 430 ile denk ayardadır. Hangi işlemci daha iyi yazımızı okuyun)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 128GB)

Sony Xperia XA (F3111)(Türkiye Garantili) 975 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: MediaTek MT6755 (helio P10)( Önerdiğimiz bir cihaz değil Fakat işlemci farklı olduğu için eklemek istedik. Bu işlemci Snapdragon 430 ile denk ayardadır. Hangi işlemci daha iyi yazımızı okuyun)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 200GB)

Samsung Galaxy J7 Core 990 TL

Ekran Boyutu: 5.0 İnç

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7870 (Önermediğimiz bir ürün diyebiliriz. İşlemci bilgisi için yazıyoruz, Samsung Exynos 7 Quad 7570 serisinin 8 çekirdekli versiyonudur)

Çözünürlük: HD READY

Bellek: 2GB RAM DDR3

Depolama: 16 GB

SD Kart Desteği: Var (Maks: 256GB)

Şimdilik listemizde bu cihazlar bulunuyor. Şunu unutmayın. Listenin en ucuz cihazı olan General Mobile GM 5 bir akıllı telefonun yapabileceği her işlemi yapabilir. İstediğiniz oyunu açar. Bazı çok yüksek grafik ve işlemci desteği isteyen oyunlarda takılma yapma ihtimali yok değil ama henüz benim karşıma çıkmadı.

Xiaomi markası gibi bazı cihazlarında garanti durumları ülkeye getiren ithalatçı firmaların sorumluluğunda. Onların müşteri memnuniyeti ne derecede bilemeyiz. Bu da kriterlerimizde listeye eklenmedi.

Bütün telefonların minumum 2GB RAM içermesine dikkat edildi. Yazının başında söylediğimiz gibi giriş ve orta seviyesi telefonlarda kameraların çok fazla öneri olmuyor. Genel olarak hepsi iyi fotoğraf çekiyor. Kimisi az ışıkta kötü çekebilir ama günlük aktiviteleriniz sırasında çekeceğiniz fotoğraf ve videolar sizi tatmin edecektir.

Android sürümleri haricinde firmaların verdiği UI’de performansa etki edebilir. Bunu da ek bilgi olarak ekleyelim.

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