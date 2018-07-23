Almanya Medzapp uygulamasıyla Türkiye’den sağlık hizmeti alacak

Almanya‘da lokasyon bazlı doktor erişim uygulaması bir yıldır kullanımda. Bir milyon kullanıcı ile Alman doktorlar ile sağlık hizmetini kolaylaştırmak amacı ile geliştirlen medzapp, şimdi Türk doktorları ve sağlık kuruluşlarına da kullanma izni veriyor. Aplikasyonun Alman ekibinden Philipp Butzbach imza için Türkiye ye geldi. Yapılan organizasyon da Sağlık Turizm paydaşlarına uygulamayı tanıttı. Uygulama, Alman kullanıcıların doktorlarıyla tedavi iletişimi için tüm süreçlerini takip etmektedir. Aynı zamanda hasta App üzerinden istediği her hangi bir başka doktora çok rahatça ulaşabilmekte ve randevu alabilmektedir.Phılıpp Butzbach „ Türkiye eşsiz bir pazar ve umut vaad eden bir partner. Birlikte çalışmak bizi heyecanlandırıyor“ dedi.

Melek yatırımcı Musa Çavuş ve İhracatı Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Murat Işık‘ın yoğun çalışmaları ile sağlık turizminde önemli bir pazar olan Almanya ve Alman halkının Türkiye de sağlık hizmeti alması için protokol imzaladı. Bu amaçla Türkçe versiyonu hazırlanan ve Türk doktorların kullanımına açılan uygulama için örnek çalışma ve pilot uygulama için Antalya seçildi.

12 Temmuz‘da Antalya RİXOS Otel;de yapılan çalışma ile Türk Sağlık sektörüne tanıtılan uygulama Musa Çavuş'un yatırımı dışında, yatırım turu olmamasına rağmen 4 milyon dolar yatırım aldı. Sistem Türk doktorların sağlık turizminde yoğun reklam yaptığı Almanya pazarı için bir truva atı stratejisi de barındırıyor.

Alman Hükümeti 'nın yazılım yolculuğunda rakiplerine yetişmek için desteklediği projeler kapsamında; Alman projelerinin pazardaki başarılı örneklerinden biri olan medzapp Sağlık turizm alanındaki dünya ticaret hacmini 1 trilyon doların %10 unu b2b ve b2c modeli b2g modelleri ile çalışmayı sürdürüyor. Online görüntülü iletişimde anlık tercüme teknolojisi üzerine çalışan platform, gizlilik, veri güvenliği, tıbbi tahlil ve görüntüleme sistemleri için dosya transfer özelliği sağlıyor.

Doktor yada sağlık kuruluşunun mobil uygulamayı özelleştirip kendi appi gibi kullanma özelliği sayesinde appwords, appseo, appsem ve bigdata ile senkronize çalışmaktadır. Bu özellik Türk sağlık turizminin Alman kullanıcı için önünü açıyor. Alman sigorta sisteminin sistematik olarak adapte edilerek indirme ve kullanma alanı genişleyen app aynı zamanda Alman sağlık sistemi için kolaylaşırıtcı model olarak kabul edildi. Doktor ve hasta arasında zaman planlaması veri platformu görevi gören medzapp sağlıkta verimliliği %17 ile 23 arasında etkiliyor.

Melek yatırımcı Musa Çavuş başlangıç fonu olarak 2 milyon dolar yatırımla Türkiye‘ye getirmeye ikna ettiği Medzapp için ‚Bunu sadece yatırım ekosistemine girmek için kabul etti‘ diyor. Yine Musa Çavuş: ‚Yapılan çalışmalar ve Antalya organizasyonun da hekimlerin ve hastanelerin ortaklık teklif etmesi ile daha şimdiden 4 milyon yatırım alan sistem için Türk Sağlık Turizmi için çok şey vadediyor‘ dedi.

15 Eylül‘de yatırımcı ve sağlık sistemi için applikasyonun saha çalışmasına başlayacak ekip, şimdiden 400 doktorun üyelik başvurmasını umut verici olarak görüyor. Bunun ilk yıl 10000, ikinci yıl 30000 olacağını öngörüyor. Ayrıca medzapp, birden fazla gelir modeli alt yapısı ve Türk sağlık turizminin ve Alman sağlık sisteminin akredite yazılımı olması ayrı bir avantaj sağlamaktadır. IOS ve Andorid versiyonları da çalışan model, tıbbi süreç yönetim, sağlık turizmi, Türk sağlık sistemi konusunda İGEME‘den Murat IŞIK ve sigorta sistemi uyumu konusunda Dr. Arda Sürel‘den, Sağlıkta Süreç yönetiminde Medical in Türkiye den Prof Ali Ayyıldız‘dan teknik destek alarak Türkiye şartlarına uyum ve sistem adaptasyonu sağlıyor.

15 Eylül 5 Ekim arasında yapılacak roadshow ile sahaya inecek olan MEDZAPP, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon, Denizli, Edirne illerini dolaşacak. Türkiye modeli sonrası sağlık turizmi, diğer ülkelerin de kullanımına açılacak. Melek Yatırımcı ‚ 2018-2019 yılların da sadece Türkiye lokasyonun da çalışma yapmak için uğraştıklarını ve sağlık turizminde Türkiye‘ye böyle bir avantaj sağlamaya çalışıyoruz‘ dedi. Uygulama için Sağlık Turizmin‘de çalışılacak başlıca ülkeler Hindistan, Tayland ve Malzeya’dır. Şimdiden bu ülkelerden medzapp için davetler ve baskılar gelmektedir..

Basın bülteni