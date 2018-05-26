Amazon Türkiye Ne Zaman Açılıyor Belli Oldu, Haziran 2018’de Bekleniyor

Dünyanın en büyük e-ticaret firması Amazon.com, Türkiye’ye geleceği haberleri 2017 yılında ortaya çıkınca büyük bir heyecan yaratmıştı. Dev markanın ülkemize giriş yapma ihtimali bile her açıdan iyi durum.

İlk erteleme haberleri

Öncelikle 2018 yılında Mart aylarında açılması beklenen Amazon’un gereklilikleri sağlayamadığı ve açılışı 2019 yılına ertelediği konuşulmuştu. Durum böyle olunca konu ile ilgili haberler biraz daha azalmıştı. Fakat son günlerde gelen haberler durumun değiştiğini bize gösteriyor.

Amazon.com.tr ne zaman açılacak?

Haberlerin kaynağı ise açılacak olan amazon.com’un ülkemizde de hizmet veren mağazaları. Gelen bilgilere göre Amazon, firmalara 21 Haziran’da açılışa hazır olmalarını bildirdi. Seçimler gelmeden Amazon.com’un açılışını planlaması ülkemiz için de çok iyi bir haber.

Bu açıdan iyi olması diğer bir durum ise, iflas eden teknoloji markalarından sonra piyasanın hakimi haline gelen Vatan Bilgisayar ve Media Markt’ın rekabete girmeden uyguladıkları ürün satış politikaları tüketicileri zor durumda bırakıyordu. Hem bu firmalar, hem de internet üzerinde en iyi satışları sergileyen Hepsiburada.com ve N11 gibi firmalarında rekabete girmesini sağlayacak.

Rekabet her zaman tüketicinin lehine olduğu için amazon.com’un yarattığı heyecanı daha iyi anlayabiliyoruz. Bütün bunların yanı sıra GearBest’in de ülkemizde resmi olarak yer alacağını duyurmak isteriz. Hatta firma İstanbul’da bir depo üzerinden gelen siparişleri müşterilerine teslim edecek.

Hatta önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan bir etkinlikte Xiaomi ile beraber ortak bir stand kurarak yeni Redmi S2 telefonu da resmi olarak Türkiye pazarına getirecekler. Haber hakkında detaylı bilgi için haberimizi aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Xiaomi – Gearbest Ortaklığında Yeni Redmi S2 Telefon Resmi Olarak Türkiye’de

Amazon.com açılışı hakkında haberleri ise herhangi bir değişiklik olması durumda bu haberi düzenleyerek duyuracağız.

Amazon’un Türkiye pazarına girmesi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.