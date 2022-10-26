En iyi Android oyunları arasında bir çok aksiyon oyunu vardır ve bunlar genellikle birçok farklı türde karşımıza çıkar. Bu nedenle burada en iyi aksiyon oyunlarından bazılarını keşfedeceğiz . Heyecan verici bir oyun arıyorsanız, doğru yere geldiniz.
İster eski tarz bir nişancı , ister Castlevania: Symphony of the Night gibi klasik bir oyun arıyor olun veya kendinizi Brawlhalla’nın puslu savaş sahnelerine kaptırmak istiyorsanız, alttaki paylaşacağımız liste ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Sonuçta aksiyon oyunları zaman geçirmek için harika bir yoldur.
Android için en iyi 5 aksiyon oyunu
Rehber
Oyun sektöründe aksiyon kategorisi inanılmaz derecede popülerdir ve burada her zaman bulabileceğiniz harika oyunlar vardır. O halde gelin ve Android’in sunduğu en iyi aksiyon oyunlarını birlikte keşfedelim!
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Doom & Destiny
Doom & Destiny, XBOX ve Android akıllı telefonlar için ödüllü bir bağımsız RPG oyunudur. Bir fantezi dünyasına çekilen ve gerçek hayattaki kahramanlarla karıştırılan dört kafadar, inanılmaz derecede tuhaf bir maceraya girer ve kötü adamı yenmeye çalışır. Bu harika RPG’de sihir, zindanlar, pizza ve birçok şaka bulunmaktadır. Yaklaşık 20 saatlik ana görev varsa, 20 saatlikte ekstralar, maceralar, yan görevler ve daha fazlası var!
Castlevania: Symphony of the Night
Symphony of the Night , başlangıçta Playstation için geliştirilen ve oyuncunun baştan çıkarıcı vampir Alucard olarak çeşitli düşmanlara karşı savaşması gereken popüler Castlevania franchise oyununun devamı niteliğindedir. Ancak görevler sizin için hiçte kolay olmayacak çünkü vampir kalenin her köşesini keşfetmek ve aynı zamanda görevini tamamlamasını engellemeye çalışan birkaç düşmanı yenmek zorunda kalacaksınız.
Brawlhalla
Brawlhalla, Super Smash Bros’a çok fazla benzerlik taşıyan bir oyundur. Oyuncular, platformlar içeren aşamalarda savaşır ve birden fazla kişi düello yaparken etrafta zıplar. Oynaması ücretsiz olmasına rağmen , kaliteli ve eğlenceli bir platform tabanlı dövüş oyunu. Ayrıca oyun, çapraz platform oynamayı da desteklemektedir, bu da telefonunuzu kullanarak arkadaşlarınızla konsollarda ve PC’de oynayabileceğiniz anlamına gelir.
Dead Cells
Kontrolleri basit ve çok eğlenceli bir oyun. Dokunmatik kontrollerin hayranı olmasanız bile, kontrolör desteği de var. Ayrıca oyun, yüksek kare hızlarını destekliyor ve güçlü bir cihazla bile bunları sabit tutabiliyor. Ayrıca, 2017’de piyasaya sürülen bir oyun için oldukça çılgın olan yeni içerikle ilgili düzenli güncellemeler mevcut.
Five Nights at Freddy’s 4
Five Nights at Freddy’s gençler arasında oldukça popüler bir oyundur, ancak aynı zamanda ürkütücü korku oyunlarını seven herkes için sağlam bir oyundur. Oynanış söz konusu olduğunda, işiniz çok sayıda animatronik içeren bir pizzacıda güvenliği sağlamak (Chuckee’ye benzer). Tabii ki, bu animatronikler canlanıyor ve öldürmek istiyorlar, bu yüzden katil robotlara göz kulak olmak için ofisinizin kamera sistemini kullanmanız gerekecek.