Android için En İyi 5 Macera Oyunu

Telefonunuzda eğlenceli bir oyun mu arıyorsunuz ? O zaman doğru yere geldiniz! Mobil oyunlar son birkaç yılda çok yol kat etti ve eski zıpla ve koş oyunlar çoktan geçmişte kaldı.
Android oyunlarının listesi oldukça uzun, değerli zamanınızı başka yerlerde boşa harcamamanız için size telefonda oynanabilecek en iyi macera oyunlarının bir listesini derledik .
Sizi android için en iyi aksiyon oyunları ile zaten tanıştırdık ve aradığınızı bulamadıysanız bu listeye göz atın.
Android’de oynanabilecek en iyi 5 macera oyunu
Rehber
Android oyunları içinde macera oyunları en popüler kategorilerden biridir. Sizde bu şekilde düşünüyorsanız altta paylaştığımız 5 oyunu denemenizi öneriyoruz.
Jungle Adventures 2 (Orman Maceraları 2)
Macera oyunları hakkında konuştuğumuzda, Jungle Adventures 2, sürükleyici bir oyun deneyimi ile bariz en iyi seçimlerden biri olacaktır. Bu oyunu Google Play Store’dan tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Tüm orman meyvelerini ölümsüzlük kazanmak için ve kötü büyücüden kurtarmak için oyunları tamamlamanız gerekiyor. Jungle Adventures 2‘de kayan resimler yardımıyla çözebileceğiniz farklı türde maceralar bulacaksınız .
Swordigo
Bu oyunda sihirli kılıçların yardımıyla büyülü bir dünyayı yıkımdan kurtarmanız gerekiyor. Bunu yapmak için karakteri farklı senaryolarda yönlendirmeli ve yol boyunca ortaya çıkan düşmanları yenmesine yardımcı olmalısınız. Oyunun birkaç zorluk seviyesi var. Puan toplayarak daha güçlü kılıçların kilidini açabilir ve oyunda ilerleyebilirsiniz.
Alice in the Mirrors of Albion
Burada farklı odalarda gizli nesneleri bulmanız gerekiyor. Oyun Sherlock Holmes ve Alice Harikalar Diyarında’dan ilham alan bir dünyada geçiyor. Odanın bulmacasını çözebilmeniz ve bir sonrakine geçebilmeniz için her odayı dikkatlice keşfetmeniz gerekir . Toplanan puanlar, diğer odaların veya yerlerin kilidini açmanıza yardımcı olur.
Escape game hometown adventure
Bu oyunu bir kaçış oyunu olarak oynayabilir ve aynı zamanda bir macera yaşayabilirsiniz. Bu gerçekten heyecan verici bir oyun. Oyuncu burada birkaç oyun odası bulacak ve oyunun seviyelerinde ilerlemek için bulmacaları çözmek zorunda kalacak. Oynanışa ek olarak, keşfedilecek etkileyici görsel detaylar da var. Gizemli bir ses sistemi, çalma heyecanını arttırır. Ayrıca çevrimdışı oynanabilir.
Jack Adventures
Size her zamanki macera oyununu sunan oyunlardan biridir. Oyunda ilerlemek için labirentleri çözmeniz gerekiyor. Jack Adventures’ın kurulumu tamamen ücretsizdir ve oyun içi satın alım gerektirmez . Farklı oyun seçenekleri bulabileceğiniz için bu oyunu oynamak sizi nostaljik yapacaktır. Ayrıca, kullanıcılar oyunda akıllı kaydetme seçeneği ve çok daha fazlasını sunan bir içerik oluşturucu modu da bulabilirler .