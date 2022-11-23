Android için En İyi 5 Macera Oyunu

Telefonunuzda eğlenceli bir oyun mu arıyorsunuz ? O zaman doğru yere geldiniz! Mobil oyunlar son birkaç yılda çok yol kat etti ve eski zıpla ve koş oyunlar çoktan geçmişte kaldı.

Android oyunlarının listesi oldukça uzun, değerli zamanınızı başka yerlerde boşa harcamamanız için size telefonda oynanabilecek en iyi macera oyunlarının bir listesini derledik .

Sizi android için en iyi aksiyon oyunları ile zaten tanıştırdık ve aradığınızı bulamadıysanız bu listeye göz atın.

Android’de oynanabilecek en iyi 5 macera oyunu

Android oyunları içinde macera oyunları en popüler kategorilerden biridir. Sizde bu şekilde düşünüyorsanız altta paylaştığımız 5 oyunu denemenizi öneriyoruz.

Jungle Adventures 2 (Orman Maceraları 2)