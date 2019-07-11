Android’in en son versiyonu Q Beta’yı General Mobile ile deneyimleyin!

General Mobile Android’in en son versiyonu Q Beta’yı GM 9 Pro ve GM 8 için sundu:

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunan General Mobile; Android™ Q Beta güncellemesini ilk olarak GM 9 Pro ve GM 8 kullanıcılarının deneyimlemesi için sundu. General Mobile ile Android™ Q Beta sürümünü deneyimlemek isteyen GM 9 Pro ve GM 8 kullanıcıları GM web sitesinde yer alan linkten kayıt olarak Android’in en son sürümünü test edebilecekler.

Google ile olan işbirliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, güncellemeler konusunda da iddiasını Android’in en son versiyonu Q Beta’yı kullanıcılarına sunarak sürdürdü. İlk olarak GM 9 Pro ve GM 8 kullanıcılarının deneyimlemesi için sunulan Android™ Q Beta güncellemesini deneyimlemek isteyen kullanıcılar web sitesinde yer alan linkten kayıt olarak Android’in en son sürümünü test edebilecekler. Kayıt olduktan sonra gerekli adımlar ise kullanıcıların e-mail adresine gönderilecek.

Q Beta kaydı için adres

Buradaki bağlantıya tıklayarak Q BETAYA katılabilirsiniz.

Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları birçok farklı özellikten faydalanabilecek ve telefonlarındaki uygulamaları Android’in en son sürümüyle test edebilecekler. Kullanıcıların Android Q güncellemesinin asıl versiyonuna ve buglardan arındırılmış son kullanıcı haline hazırlanmasını sağlayan Android Q Beta güncellemesi sayesinde kullanıcılar; Dark Mode (Karanlık / Koyu Mod), Gelişmiş Uygulama İzinleri, Desktop Mode (Masaüstü Modu), Daha Güvenli Smart Lock (Akıllı Kilit), Daha İyi Yüz Tanıma, Dahili Ekran Kaydetme Aracı gibi birçok yeniliği pek çok kişiden önce deneyimleme imkanı bulacak.