Android Telefon Ayarlardan Nasıl Yedeklenir

Birkaç yıldan fazla Android telefon kullanıcısı iseniz, Android telefonda yedek alma işleminin çok zor ve zaman alıcı bir süreç olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu sizi geçmişte yedek akmaktan vaz geçirdiyse size iyi haberlerimiz var. Son güncellemeler sayesinde Android telefonunuzdaki bilgileri yedeklemek artık çok basit. Android telefon en kolay nasıl yedeklenir derseniz altta yazdıklarımızı uygulamanız yeterli.

Aşağıdaki adım adım anlattığımız yedekleme işleminde bir Samsung Galaxy cihazı kullanıyoruz. Diğer telefonların da çoğu, yedekleme yapmak ve yedekten geri dönmek için hemen hemen aynı adımları izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy telefonda nasıl yedek alınır

1- Samsung hesabınıza giriş yapın. Eğer yoksa, bir yedek oluşturmaya çalışmadan önce Samsung hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Çoğu telefonda yedekleme sistemi, telefon üreticilerinin bulut hizmetleriyle çalışır.

2- Android cihazınızda ayarlarınıza gidin .

3- “Hesaplar ve Yedekleme” menüsüne tıklayın. Başka bir cihazınız varsa, sağ üstteki arama simgesine tıklayarak “Yedekleme”yi aramanız yeterlidir.

4- “Verileri yedekle” üzerine dokunun. Samsung Galaxy’de bu seçenek, telefon sisteminin verilerinizi periyodik olarak yedeklemesini sağlar.

5- Burada Yedeklemek istediğiniz verileri seçebilirsiniz. Seçenekleri tercihlerinize göre değiştirin ve ardından Şimdi yedekle ye basmanız yeterlidir

Peki ya diğer telefon markalarında yedekleme nasıl yapılır? İşte diğer popüler telefonlardaki süreçteki farklılıklar:

LG V serisi: Yukarıdaki ile hemen hemen aynı adımlar.

Xiaomi Mi: Yedekleme ayarları, “Mi hesabı” ana ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Google Pixel: Yedekleme ayarları, “Sistem” ana ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

OnePlus: Phone Clone uygulamasını OnePlus‘tan indirmeniz gerekiyor. Her şeyi oradan yapabilir misiniz.