Android’de uygulamalar nasıl gizlenir

Hassas Android uygulamalarınızı gizleyerek meraklı gözlerden koruyabilirsiniz

Telefonlar sahip olduğumuz en önemli ve en çok kullanılan şeylerden biri haline geldi. Sadece arkadaşlarımız ve ailemizle iletişim halinde olmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızla ilgili önemli verileri nerede sakladığımızdan bahsetmeye bile gerek yok, finansal dünyamızın merkezi olarak da hareket ederler.

Doğal olarak, bu hassas bilgileri kimsenin görmemesi için cihazlarımızın kilitli olmasını sağlıyoruz, ancak çocuklarınızın, eşinizin veya arkadaşlarınızın bir şeylere bakmak veya fotoğraf çekmek için telefonunuzu kullanmasına düzenli olarak izin verirseniz, bu verilerin açığa çıkma riski vardır. .

Neyse ki, bunun olma olasılığını azaltmanın basit bir yolu var: uygulamaları gizlemek. Özel bilgilerinizi kolay bir şekilde nasıl koruyacağınız aşağıda açıklanmıştır.

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Android ayarları aracılığıyla uygulamaları gizleme

Android’in birçok sürümü, ayarları aracılığıyla uygulamaları gizleyebilir. Bununla birlikte, Android’in daha yeni yinelemeleri ortaya çıktıkça ve üreticiler tarafından uygulanan yazılım arayüzleri de değiştikçe, bunların her zaman değiştiğini unutmayın. En popüler Android telefon markalarından bazılarında uygulamaları nasıl gizleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Samsung telefonda uygulamalar nasıl gizlenir?

Tüm uygulamalarınızı gösteren sayfayı açın.

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun, ardından Ayarlar’ı seçin.

Uygulamaları Ana ekrandan gizle seçeneğini seçin.

Tüm uygulamalarınızın bir listesini göreceksiniz, gözden geçirin ve gizlemek istediklerinizi seçin.

İşiniz bittiğinde, sayfanın altındaki ‘Bitti’ye dokunun.

Artık seçtiğiniz uygulamaların hiçbiri uygulamaların bulunduğu alanda görünmeyecek.

Uygulamaları bulmak için Google Arama widget’ını (çubuğu) kullanın veya Google uygulamasını açıp adını yazın. Uygulamanın, arama sonuçlarının Uygulamalarınızdan bölümünde listelendiğini göreceksiniz. Ona dokunun, normal şekilde açılacaktır.

OnePlus telefonlarında uygulamalar nasıl gizlenir?

Uygulama Penceresini (tüm uygulamalarınızı gösteren sayfa) açın, ardından sağa kaydırın.

Şimdi Gizli Alan adlı bir sayfa göreceksiniz. Ekranın ortasında Gizli uygulama yok mesajını göstermelidir.

Sağ üst köşedeki + simgesine dokunun.

Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin, ardından sağ üst köşedeki onay simgesine dokunun.

Artık Gizli Alan sayfasında listelenen gizli uygulamaları göreceksiniz.

Uygulamaları göstermek için Gizli Alan sayfasına dönün ve geri yüklemek istediğiniz uygulamaya uzun basın.

Xiaomi telefonda uygulamalar nasıl gizlenir?

MIUI 13 ile Xiaomi, Gizli Uygulamalar özelliğini kaldırmış görünüyor, ancak yine de Uygulama Kilidi ile kendinizi koruyabilirsiniz. Bu parola, belirli uygulamaları korur, böylece kimse bunları kolayca açamaz ve ayrıca size söz konusu uygulamaya bağlı bildirimleri gizleme yeteneği verir. Nasıl ayarlanacağı aşağıda açıklanmıştır.

Ayarlar’ı açın ve Uygulamalar’a dokunun.

Uygulama Kilidi’ni seçin ve Aç düğmesine dokunun.

Özelliğin çalışması için buna ihtiyacı olduğundan, henüz yapmadıysanız bir Mi (Xiaomi) hesabı oluşturmanız gerekir. Ücretsizdir ve yalnızca bir dakikanızı alır.

Bunu yaptıktan sonra, güvenliğini sağlamak isteyebileceğiniz bazı önerilen uygulamaların bulunduğu Uygulama Kilidi sayfasını göreceksiniz. İstemediklerinizin işaretini kaldırın ve ardından Uygulama Kilidini Kullan’a dokunun.

Şimdi kilitlemek istediğiniz uygulamaları seçin. Artık herhangi biri onlara dokunduğunda her biri bir oturum açma ekranı gösterecek (parmak izinizle bunların kilidini açabilirsiniz).

‘Hassas bildirimleri gizlemek ister misiniz?’ seçeneğine de dokunabilirsiniz. herhangi bir özel mesajın görünmesini durdurma seçeneği.

Uygulamaların kilidini açmak için Uygulama Kilidi sayfasına geri dönün ve seçimlerini kaldırın.

Android’de uygulamalar nasıl devre dışı bırakılır

Son bir seçenek, önceden yüklenmiş uygulamalardan kurtulamıyorsanız veya herhangi bir noktada arka planda çalışmasını istemiyorsanız, onları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, Android arayüzlerinin tüm uygulamalarında veya sürümlerinde çalışmaz, ancak denemeye değer.

Ayarları aç.

Uygulamalar ve bildirimler’e dokunun, ardından durdurmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Seçeneği varsa, Devre Dışı Bırak’ı seçin.

Şimdi, işler yolunda giderse uygulama, Uygulama penceresinde görünmeyecek veya en azından kendi kendine çalışmaya başlamayacaktır. İzinlerini eski durumuna getirmek isterseniz, yukarıdaki adımları tekrarlamanız yeterlidir, ancak bu sefer Etkinleştir’i seçin.

Android telefonda uygulamaları gizlemenin birkaç farklı yolu var. Cihazınızı güvende tutmanın daha fazla yolu için, en iyi antivirüs yazılımı ve en iyi bulut depolama hizmetleri özetimize göz atın .