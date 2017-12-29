Apple, Sistematik Şekilde Yavaşlatma için Özür Diledi ve Pil Rehberi Yayınladı

Geçen hafta ortaya çıkan “planlı eskitme” Apple tarafından doğrulandı ve özür dilendi. Apple iPhone, iPad ve MacBook kullanıcıları, artık pil ömrünü nasıl uzatacakları konusunda Apple bir yazı yayınladı. Yazının başlığı ise “Pil Ömrünü En Üst Düzeye Çıkarma” oldu. Bu şu anlama geliyor. Pilinize iyi bakarsanız, telefonunuzun yavaşlaması biraz daha uzun sürer.

Ayrıca kullanıcılara bir bülten gönderdi. Kasten ve kasıtlı olarak yavaşlatma işlemi yapılmadığını savundu. Beklenmeyen kapanmaları önlemek için cihazları yavaşlattığını da ekledi.

Yeni pil satın alımlarında indirim

Ocak ayında başlamak üzere yeni satın alınacak iPhone 6 ve üzeri modellerin pil değişim ücretinde indirime gitti. Aralık 2018’e kadar sürecek olan bu indirimde 79 dolardan 29 dolara düşürdü.

Yeni Pil Kontrol Özelliği Geliyor

Yeni bir iOS güncellemesi ile pil hakkında daha fazla bilgi verecek bir uygulama geliyor. Eğer pil performans düşürüyorsa bunu kullanıcılar takip edebilecek. Bu uygulamalar 3. parti olarak sunulmaktadır. Dünkü yazımızıda bağlantıları bulunuyor. Yazıyı okumak ve uygulamaları indirmek için buradan devam edin.

Eski model iPhone’unuz yavaşlatıldı mı? Dava açmadan önce bilmeniz gerekenler

Apple, yazıyı müşterilerinin kendilerine olan inancından güç aldıkları konusuna değinerek yazıyı bitiriyor.

Apple cihazlar için gönderdiği pil optimizasyonu yazısı

Yazı da Apple marka cihazlarınızı en güncel yazılımda kullanmanız gerektiğini belirtiyor. Daha sonra iPhone, iPad, iPod ve Apple Watch gibi ürünler 0 ila 35 derece sıcaklık arasında kullanılmasını söylüyor. MacBook cihazlar soğuk havaya biraz daha dayanıklı.

Diğer uyarılar ise aşağıdaki gibi;

Genel performans uyarıları

Şarj işlemi yaparken kabloda ısınma varsa çıkartın.

Cihaz uzun süre beklediyse &50’ye kadar şarj edin. Eğer aygıtı saklayacaksanız pilini boşaltarak saklayın. Ayrıca cihazı kapatın.

Cihazı 32 dereceden daha serin ve nemli bir yerde saklayın.

Cihazınızı altı aydan daha uzun süreyle saklamayı planlıyorsanız, altı ayda bir% 50’ye şarj edin.

Cihazınızı ne kadar süreyle sakladığınıza bağlı olarak, cihazınızı uzun süreli bir depolamadan çıkardığınızda pil zayıflamış olabilir. Depolama alanından çıkarıldıktan sonra, orijinal adaptörü kullanmadan önce 20 dakika şarj etmek gerekebilir.

IPhone, iPad ve iPod touch için ipuçları

En yeni yazılıma güncelleyin.

Pil ömrünü korumanın iki basit yolu vardır. Ekran parlaklığını kapatma ve wi-fi kullanma. (İyi pil ömrü sadece evde otururken mümkün 🙂

Düşük Güç Modunu etkinleştirin. IOS 9 ile tanıtılan Düşük Güç Modu, iPhone’unuzun pil ömrünü uzatmanın kolaylaştıracak bir yoludur. IPhone’unuz, pil seviyeniz% 20’ye düştüğünde ve% 10 oranında azaldığında sizi bilgilendirir ve bir dokunuşla Düşük Güç Modu’nu açmanıza izin verir.

Pil Kullanımı bilgilerini takip edin

Ayarlar> Pil bölümüne gidin.

Burada, kullandığınız uygulamaların altında listelenen mesajlar verilmiştir.