ASUS ZenFone 4 Pro ZS551K Modelinin Özellikleri Belli Oldu

Asus'un geçen gün açıklanan orta seviye ASUS ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro özellikleri belli olduktan sonra amiral gemisi telefonu ASUS ZenFone 4 Pro ZS551K'da özellikleri açıklanan cihazlar arasına girdi.

Sponsorlu Bağlantılar...

Resmi ağızdan olmasa da sağlam kaynaklardan gelen bu açıklamalarda neredeyse %100 doğru bilgi geliyor.

Yeni ZenFone 4 Pro ZS551K model telefon özellikleri ile heyecan yaratıyor.

Aşağıda özelliklerini görebileceğiniz telefon nihayet 2K ekrana sahip değil ve pili yüksek kapasitede. Özellikler kısmında kameralar hakkında bilgi verilmedi fakat orta seviye telefonlardan biliyoruz ki bütün yeni seri Zenfone modelleri çift kamera ile gelecek. Orta seviye Zenfone serileri 499 Euro fiyatıyla satışa sunulacak. ASUS ZenFone 4 Pro ZS551K modelinin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi gelmedi.

ASUS ZenFone 4 Pro ZS551K (ABD MODELİ) Özellikleri

5.5 inç Ekran (AMOLED ekran olabilir)

1920x1080 px çözünürlük

Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz 8 çekirdek işlemci

6GB RAM, 64GB dahili depolama

Bluetooth 4.2, NFC, 802.11ac Wi-Fi

3600mAh pil

Android 7.1

0,3 inç / 7.6mm kalınlık

Amiral gemisi telefonların arasında yerini alan Asus'un uygun fiyat politikasına devam ederse LG gibi satış sıkıntısı yaşamayacağını düşünüyoruz.