En Pahalı Telefonlar Listesi ve Fiyatları Şubat 2019

"En pahalısı en iyisi değildir" mottosuyla şu anda ülkemizde satılan piyasa telefonların en pahalılarını kısaca listeledik. Paranız var ve canınız da pahalı, güzel bir model telefon almak istiyorsanız bu listeden faydalanabilirsiniz. Önceden uyaralım bu listedeki telefonlar öyle garip Ventu ya da elmas işlemeli telefonlar değil. Piyasada herkesin temin edebileceği modeller.

Muhtemelen en iyi kamera, en iyi işlemci ve en yeni yazılımları barındıran bu telefonların size uygun olan hangisi bulmaya çalışalım.

Pahalı Telefonlar Listesi

Listenin seri başı her zamanki gibi Apple ürünü olan iPhone modelleri.

Apple iPhone XS Max 512 GB

14,500 TL gibi bir rakamla piyasaya çıkan telefon şu anda 13.999,00 TL fiyat etiketi ile Apple mağazalarında satılıyor. Bilmenizde fayda var Apple Türkiye garantili olarak Hepsiburada'da 12.350 TL gibi bir rakama bulunabiliyor. Telefonun 64GB olan modeli ise 9000 TL başlangıç fiyatına sahip.

6.5 inç ekranı ve Apple A12 Bionic işlemcisi ile performans testlerinden 1.sırada.

Apple iPhone XS 512 GB

Max'ın kardeşi olan bu model 5.8 İnç ekranı ve batarya kapasitesi olarak gerçek bir küçük kardeş. Bunların dışında bu iki telefon arasında pek fark bulunmuyor. Apple fiyatı 13.099,00 TL olan telefonun Hepsiburada'da 11.500 TL fiyatı bulunuyor. 64GB olan modeli ise 8000 TL.

Apple iPhone X 256 GB

Apple'in yıllar sonra kabuğunu kırdığı model olan iPhone X, büyük sükse ile çıkış yaptı. Ekranda kullandığı çentik ile yine devrim yapan firma, şu anda o çentiği nokta haline getiren Android cihazların abisi oldu. Kullanıcılardan gelen bazı sorunlara da sahip olsa halen kullanılan ve satışta olan bir cihaz. Fakat Apple bu cihazın satışını durdurdu.

iPhone X'in Hepsiburada fiyatı 8250 TL. 64GB olan versiyonu ise 7200 TL.

Apple iPhone XR 256 GB

Bu telefon IPS LCD ekrana sahip. Yani diğer amiral gemisi telefonlar gibi OLED ekran değil. Bunun dışında işlemci ise XR serisi ile aynı. Apple RAM'den de kısma yaparak bu cihazda 3GB RAM kullanmış. 6.1 inç ekranı Full HD değil. Batarya XS'e göre yüksek Max'a göre düşük. Ana kamera yine diğer modellerle aynı fakat ikinci kamerası bulunmuyor. LCD ekranı sebebi ile biraz ağır olan telefonun eskiklikleri bunlar. Bir de X modelinin daha gelişmişi değil, toplamda kırpılmış bir model.

Fiyatı ise o kadar eksik değil. Apple normalde de yüksek fiyat politikası "güttüğü" için bu kadar eksikliğe rağmen fiyatta güçlü bir indirim yok. Apple fiyatı 8699 TL cihazı diğer mağazalarda 8000 TL civarında bulabilirsiniz. 64GB versiyonu ise 6000 TL bandında.

iPhone cephesinde durum böyle. Android kullanan cihazlar arasında en pahalıları listemize geçelim. Eskiden bu listede bulunan cihazlara büyük bir çıkış yapan Huawei'de eklendi. Liste başını da bu marka çekiyor.

Huawei Mate 20 Pro 128 GB

Huawei'nin cep telefonlarında en çok güç kattığı seri olan "Mate" serisinin en güçlüsü olan bu modelin en önemli özellikleri 19.5: 9 oranında, HDR desteği olan, 3120 × 1440px çözünürlük ve 6,39 inç büyüklüğe sahip OLED FullView ekranıdır.

Arkada ise telefonun en güçlü yanlarından birisi Leica 3'lü kamera setine ev sahipliği yapıyor. Ana kamera lensi 40MP, geniş açı sensörü 20MP ve çift tonlu flaş led ile beraber 8MP optik olarak stabilize edilmiş 3X telefoto lens içeriyor.

Geri kalan detayları isterseniz Huawei Mate 20 Pro İnceleme adresinden okuyabilirsiniz.

Huawei Türkiye garantili olarak 6800 TL ortalama fiyatı ile bir çok pazaryerinde satışı bulunuyor. 8500 TL ile açılış yapan telefonun fiyatının düşüş trendinde olduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy Note 9 512 GB

Değerini kolay kolay kaybetmeyen ve entegre kalemi ile alanındaki tek isim sayılabilecek telefon modeli. 6.4 inç 1440x2960 piksel ekranı 8GB RAM'i ile bir çok kişinin gönlünde yatan bir aslan.

Çıkış fiyatı ile şu andaki satış fiyatı arasında fark bulunmayan cihaz 6500 TL etikete sahip. 128 GB olan modeli ise 4900 TL.

Samsung Galaxy S9 Plus 256 GB

Samsung markasının en gözde amiral gemisi. Galaxy S serisinin son canavarı olan bu cihaz çift hoparlör, kulaklık jakı ve SD kart yuvası gibi özelliklere sahip telefon aynı zamanda metal ve cam gövdesi su / toz geçirmezlik sertifikası ile geliyor. En son işlemci seti ve sıra dışı arka kamerası ile pazardaki en iyi telefon konumunda.

6000 TL'lik satış fiyatı bulunuyor. 64GB olan model de bana yeter diyorsanız 4000 TL gibi rakamları görmeye başladı.

En pahalı akıllı telefonlar yazımızın sonuna geldik. Listemizi kapatmadan önce, bu ay Şubat ayında yeni Galaxy S10 serisinin tanıtılacağını eklemek isteriz.

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