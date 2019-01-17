Huawei Mate 20 Pro İncelemesi: Donanım şöleni

Huawei Mate 20 Pro, geçen yılki amiral gemisi modeli Mate 10 Pro'nun devamı olan modeldir.

Marka bir kere daha en yeni donanım ve özelliklerle amiral gemisi piyasaya sürdü. Telefon kağıt üzerinde harika gözüküyor.

Huawei Mate 20 Pro Genel Bakış

Cihazın en önemli özellikleri 19.5: 9 oranında, HDR desteği olan, 3120 × 1440px çözünürlük ve 6,39 inç büyüklüğe sahip OLED FullView ekranıdır. Yanları keskin, modern Samsung cihazlarına benzer şekilde kavisli. Cihazın ana ekrandaki çentiği Apple Face Unlock'a benzeyen Huawei'nin 3D Face Unlock teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Yüzünüzün 3D taramasını oluşturur ve basit kamera tabanlı yüz kilidinden çok daha güvenlidir. Ayrıca durum çubuğunda renkleri karartarak bu çentiği kapatabiliyorsunuz.

Arkada ise telefonun en güçlü yanlarından birisi Leica 3'lü kamera setine ev sahipliği yapıyor. Ana kamera lensi 40MP, geniş açı sensörü 20MP ve çift tonlu flaş led ile beraber 8MP optik olarak stabilize edilmiş 3X telefoto lens içeriyor.

Arka kısmın geri kalanı camdan oluşuyor. Midnight Blue ve Emerald Green modelleri, Hyper Optical Pattern adlı bir şeyle birlikte gelir. Bu, camın içine yerleştirilmiş küçük camlar dizisidir ve size daha iyi tutuş sağlar ve premium cam yapısından vazgeçmeden parmak izlerini önlemeye yardımcı olur. Telefon hem pürüzsüz hem de tutarken iyi bir his bırakıyor. Işıkla değişe renklerde oldukça iyi gözüküyor. Siyah model, koyu bir ayna gibi derin siyah bir krom görünüme sahiptir.

Alt kısımda USB-C portunu ve SIM tepsisini bulacaksınız. SIM tepsisinin içinde iki SIM yuvası bulunur, ancak biri özel Huawei Nano Bellek kartı için kullanılabilir. evet, bir microSD'den bile daha küçük (bir nano SIM ile aynı şekil ve boyutta), ancak çift simde harici depolamanın iptal olması sinir bozucu. Fakat dahili olarak 128GB depolama alanı bulunması da durumu biraz düzeltiyor.

Alt kısımda hoparlör ızgarası bulunmuyor. Bunun sebebi ise USB-C girişinin bu alana entegre edilmesi. Eksik olan bir şeyde kulaklık jakıdır. Bazı aksesuarlarda sıkıntı çıkarabilir.

Mate 20 Pro Donanım İnceleme

Mate 20 Pro içinde en yeni donanımı bulacaksınız. 7nm işlemci, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına 4.200mAh batarya eşlik ediyor. İşlemci seti ise Kirin 980 taşıyor. Bu işlemci Huawei'nin son model ve en güçlü işlemcisidir.

Büyük kavisli OLED ekran, mükemmel siyahlar ve parlak renkler ile muhteşem gözüküyor. Ayrıca renk doygunluğunu da azaltabiliyorsunuz. Ancak canlı mod müthiş renklerle bir kişi için en iyi seçim olacaktır. Güneş ışığında da çok iyi bir görünüm alabiliyorsunuz. Pil kullanımının verimli olması için çözünürlük varsayılan olarak dinamik ayarlanmıştır. İsterseniz tam WQHD + ile zorlayabilirsiniz. Günlük kullanımda farketmeyebilirsiniz ama batarya ömrünü uzattığı bir gerçek.

3D yüz kilidi çok iyi çalışıyor. Yukarı kaydırma ihtiyacı hissetmeden telefonu açabiliyorsunuz. Kulaklık ve şapka gibi aksesuarlarla bile çalışırken bir maske takarsanız ya da karanlıkta iyi çalışmayabilir. Genel olarak iyi bir deneyim sunuyor.

Yüz kilidini kullanmak istemiyorsanız, Huawei ayrıca parmak izi okuyucu da eklemiş durumda. Ekranın içinde yer alıyor! Ekranın 3 te 1 alanı içinde bulunuyor ve çok hızlı çalışır. Alışkın olduğunuz arka sensörler kadar hızlı olmadığını da belirtelim. Alışma süreci gerektirebilir. İyileştirme geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bluetooth konusunda ses sorunları yaşanabiliyor. Bu da yazılım ile çözülecek bir başka sıkıntı.

TASARIM

Hauwei'nin telefonlarda kullandığı malzeme ve yapı kalitesi zaten iyi. En ucuz cihazında da bunu hissedebiliyorsunuz. Alüminyum çerçeve ve cam yapı ekran ile iyi kaynamış. Cihaz ağır ve birinci sınıf hissiyatını veriyor.

YAZILIM

Android 9.0 yani son sürüm yazılım ile geliyor. Huawei'nin EMUI'si de cihaz da bulunuyor. EMUI 9.0, önceki sürüme göre pek çok gelişme kaydetti, ancak bazı önemli hatalar da var. Ağır değildir ve takılma gibi sorunları bulunmuyor. Stok Android çalışmasından çok uzakta değildir. Kullanımı kolay ve işlevsel olarak tanımlayabiliriz.

PERFORMANS

En yeni Kirin işlemci modeli 980 kullanan cihaz 6GB RAM ile oldukça hızlı çalışıyor. Daha önce kapatılan uygulamalar anında tekrar açılıyor. Genel olarak kullanıcı deneyimi çok iyi. Oyunlarda performans, yazılımı maksimum oyun performansı için optimize eden GPU Turbo 2 sayesinde aynı derecede iyi. PUBG Mobile gibi oyunlar sorunsuz çalışır .

Mate 20 Pro Kamera

Kamera bu telefonda baş rolde. Telefonda ünlü kamera şirketi Leica'nın yardımı ile inşa edilmiş 3 mercek bulunuyor. Huawei'nin Leica ile olan ortaklıkları, amiral gemilerinde harikalar yarattı ve Mate 20 Pro da durum farklı değil.

Ana kamera, standart odak uzaklığı olan süper bir 40MP lense sahip. Varsayılan ayarlarda 10MP çekim yapıyor. Dilerseniz 40 veya 30MP çekim yapabilirsiniz. Ancak diğer 2 kameraya bu seçimlerde ulaşamıyorsunuz. Evet, şaşırtıcı.

Fotoğrafların ayrıntı seviyesi ve dinamik aralık oldukça iyi. Yazılım tarafı da fena değil. En azıdan hayal kırıklığı yaşatmıyor. P20 Pro modelinde bulunan Portre, gece modu, diyafram modu (bokeh efekti için) bu telefonda da bulunuyor. Seçimler kolay ve hızlı yapılabiliyor.

Ana sensörde optik görüntü dengeleme yok. Bunun yerine, Huawei AI görüntü sabitlemesi var. Ayrıca, tripod olmadan sekiz saniyeye kadar sürebilen ve keskin kalabilen gece modu kullanılabiliyor. Tabii ki gece modu normal bir çekim kadar keskin olmaz, ancak karanlık bir durumda ışığı emmesi oldukça şaşırtıcı. Gece modu olmasa bile, düşük ışıkta çekim olağanüstüdür.

Master AI özelliği, kamera ayarlarını 25 farklı kategoride 1.500 farklı senaryo için ayarlamaya müsait. Geniş açılı lens, mükemmel. Tek bir fotoğrafa daha fazla içerik almanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda sanatsal çekim seçenekleri sunar. Düşük ışıkta ana sensör kadar iyi değil. Ayrıca, 2,5 cm kadar yakın çekim yapan bir makro modu da sağlar. Master AI açıkken, bir konuya yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak geniş açı sensörüne geçer. Makrolar harika çıkıyor.

8MP 3x telefoto kamera bu ikiliye güzel bir ek olmuş. Kullanışlı ama kusurları da yok değil. Optik olarak stabilize edilmiş tek mercek olmasına rağmen ayrıntılardan ve kesinlikten yoksundur. 3X lense geçir 1sn'den fazla sürebiliyor.

4K60 fps video desteği bulunmaması büyük eksiklik. Video çekimleri hala iyi. 4K30 fps çekimler net ve oldukça hoş.

Çekim anında fotoğraf uygulaması çökme yaşayabiliyor. Daha sonra açmaya çalıştığınızda ise kameraya bağlanamıyor uyarısı geliyor. Telefonu yeniden başlatana kadar bu hata sürüyor. Sinir bozucu ama yazılım güncellemesi ile düzelmesi olası.

PİL ÖMRÜ

4,200 mAh önceki modeli geçmekle kalmaz piyasadaki bir çok telefonu da ekarte eder. Büyük bir ekran ve 3 kameraya güç vermek için bu gerekli. Batarya ömrü ise 2 güne kadar çıkabiliyor. 8 saat boyuncu ekran kullanımı ile 3 gün geçirilebiliyor.

Huawei bu konuda iyi işler çıkarıyor. Hem işlemci 7nm'ye kadar düştü hemde pil ömrünü uzarken performansta artıyor. Telefon alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında geliyor.

Kutusunda bir 40W Supercharger var.Bu çok büyük adaptör 30dk için telefonun %70'ini şarj edebiliyor. Ayrıca desteklenen bir şarj cihazında 15W hızlı kablosuz şarj elde edersiniz. 30 dakikalık şarj işlemi % 30 dolum yapabiliyor. Ayrıca, iPhone'lu bir arkadaşınızın pili bittiyse, ters kablosuz şarjı etkinleştirebilir ve telefonu telefonunuzla şarj edebilirsiniz. Bu biraz hileli ama şaşırtıcı bir parti numarası.

SONUÇ

Huawei Mate 20 Pro incelemesinin sonuna geldik. Umarım detaylı incelememizi beğendiniz.

Huawei Mate 20 Pro, donanım konusunda en üst seviyelerde. Şu an başka iç bir telefonda böyle bir batarya, iki farklı biyometrik güvenlik, 3 arka kamera ve çok daha fazlasına sahip bir telefon bulamazsınız.

Yazılım konusunda EMUI çok iyi denilemez ama Huawei kendini sürekli geliştiriyor. Eğer bir telefon arıyorsanız, özellikle amiral gemisi arıyorsanız tercih edilebilir. Tabi, bazı yazılım sorunlarını göz ardı edebilirseniz.

Fiyat konusunda malum ülkemizdeki vergiler bu tür cihazlarda, özellikle amiral gemilerinde göz korkutuyor. 8500 TL fiyatı ile Kasım ayında giriş yapan telefon, ithalatçı garantisi ile 6900 TL'ye düştü. Türkiye garantili ise 7400 TL fiyatı bulunuyor.

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